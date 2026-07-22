베트남 갈 필요 없네, 거창에서 백두대간 기운 받으세요

▲숲속에 거인의 손이 나타났다! 거창산림레포츠파크 라이트핸드 최호림 관련영상보기

AD

▲해발 750m 백두대간의 기운을 품은 거창 '손 모양 전망대' 최호림 관련영상보기

▲전망대까지 오르며 숨이 차올랐지만, 눈앞에 나타난 엄청난 크기의 거창 라이트핸드 최호림 관련영상보기

▲옛 선비들의 방명록? 옛 선비들이 거창 수승대 거북 바위에 남긴 특별한 흔적 최호림 관련영상보기

▲조인성과 송혜교가 걸었던 그 길, 드라마 장면 속으로 들어온 듯한 수승대 최호림 관련영상보기

큰사진보기 ▲집에 돌아오니 안방 문 앞에 10년 전 아이들과 다녀오며 보냈던 엽서 한 장이 붙어 있었다 ⓒ 최호림 관련사진보기

큰사진보기 ▲10년 전 거창사과테마파크에서 아이들이 보냈던 '사랑愛 사과엽서' ⓒ 최호림 관련사진보기

지난 19일, 아내와 함께 경남 거창으로 '반값여행'(농어촌 인구감소지역 관광 활성화를 통해 도입된 제도로, 여행경비의 50%를 모바일 지역사랑상품권으로 환급해준다)을 떠났다. 목적지는 최근 SNS에서 입소문을 타고 있는 거창산림레포츠파크. 도착한 순간 여기가 정말 한국이 맞나, 싶었다.멀리서 바라본 거대한 손 모양 전망대는 한국인들에게 인기 여행지인 베트남 다낭 바나힐의 골든브릿지를 떠올리게 했다. 물론 규모는 원조보다 작았지만, 백두대간 능선과 어우러진 풍경은 베트남과는 전혀 다른 감동을 선사했다.이 거대한 손 모양 전망대와 다양한 레저시설을 갖춘 거창산림레포츠파크는 해발 750m에 조성된 산림복합관광시설이다. 2014년 첫 삽을 뜬 이후 10년간 총 457억 원이 투입돼 2024년 준공됐으며, 2025년 3월 25일 정식 개장했다. 산림휴양과 레포츠, 전망시설을 한곳에 집약한 이곳은 거창군이 추진해 온 동서남북 관광벨트의 마지막 퍼즐을 완성한 관광지다.대표 시설인 트리탑 전망대는 총길이 133m, 평균 높이 10m 규모의 산책로가 조성됐다. 숲길을 따라 천천히 걸으면 끝자락에서 높이 18m의 손 모양 전망대 '라이트핸드(Right Hand)'가 모습을 드러낸다.백두대간의 기운을 떠받든다는 의미를 담은 거대한 손 조형물의 전망대로 이어지는 철제 계단은 경사가 완만한 편이다. 어린이나 노약자도 비교적 편안하게 오를 수 있다. 다만 바닥 일부가 철망 구조로 되어 있어 발아래 숲이 그대로 내려다보이기 때문에 고소공포증이 있는 사람이라면 다소 부담스러울 수 있다.전망대 정상에 오르면 남쪽으로는 고제저수지가 북쪽으로는 덕유산 능선이 한눈에 펼쳐진다. 발아래로는 울창한 숲이, 시선을 들어 올리면 백두대간의 산줄기가 겹겹이 이어지는 풍경은 마치 한 폭의 수묵화를 보는 듯했다. 해외 유명 전망대가 화려함으로 시선을 사로잡는다면, 이곳은 한국 산하만이 품고 있는 아름다움으로 내 마음을 사로잡았다.전북 무주군 무풍면과 차량으로 5분 거리기에 전북과 충청권에서도 접근성이 뛰어나다. 전주에 거주하는 필자 역시 '거창은 경상도라 멀다'는 막연한 선입견이 있었다. 그런데 차로 1시간 30분 남짓이면 닿을 수 있는 가까운 거리였다. 행정구역만 다를 뿐 생활권이 맞닿아 있다는 사실을 체감하는 순간, 왜 이제야 이곳을 찾았나 싶어 아쉬웠다.거창을 대표하는 또 하나의 명소는 수승대다. 덕유산 자락을 따라 흐르는 맑은 위천과 기암괴석이 어우러진 이곳은 예부터 '영남 제일의 동천(洞天)'이라 불릴 만큼 아름다운 절경을 자랑한다. 하지만 수승대가 오랜 세월 사랑받아 온 이유는 빼어난 풍광뿐만이 아니다. 그 이름에 담긴 역사와 사연 또한 이곳을 더욱 특별하게 만든다.본래 이곳은 혼란했던 삼국시대에 백제가 신라로 떠나는 사신을 배웅하던 국경지대로, '근심하며 떠나보낸다'는 뜻의 수송대(愁送臺)라 불렸다. 그러나 조선 중종 38년(1543년), 퇴계 이황이 빼어난 풍광을 접한 뒤 "이처럼 아름다운 절경에 근심이라는 이름은 어울리지 않는다"며 이 곳에 대한 시를 짓고, '빼어난 경치를 찾아 즐긴다'는 의미의 수승대(搜勝臺)라는 이름을 붙였다고 전해진다. 한때 근심을 품었던 장소가 퇴계의 시 한 편을 통해 아름다운 공간으로 다시 태어난 셈이다.물길을 거슬러 천천히 올라가다 보면 수승대의 상징인 거북바위가 모습을 드러낸다. 거대한 바위가 마치 거북이가 물 위를 유유히 헤엄치는 모습을 닮아 붙여진 이름이다. 맑은 위천이 바위를 감싸 흐르고, 울창한 노송이 그늘을 드리운 풍경은 한여름 무더위마저 잊게 할 만큼 시원하고 운치 있다. 바위 곳곳에는 조선시대 선비들이 남긴 시문과 글씨가 새겨져 있어 아름다운 자연 속에서 역사와 문화의 숨결까지 함께 느낄 수 있다.이 주변은 SBS 드라마 <그 겨울, 바람이 분다>에서 조인성과 송혜교가 함께한 명장면이 촬영된 곳으로 알려졌다. 많은 여행객이 찾아 사진을 찍고 추억을 담기로 유명하다.아름다운 자연 속에서 두 배우의 명장면을 떠올리며, '기운이 좋은 곳이라 두 배우 모두 세계적인 스타로 성장한 것은 아닐까' 하는 엉뚱한 상상도 했다. 그만큼 수승대의 풍경은 사람들의 기억 속에 오래 남는 특별한 매력을 지니고 있다.거창에서 먼저 생각나는 특산물은 역시 사과다. 여행을 마치며 거창 사과 한 상자를 구입했지만, 정작 거창 사과의 역사와 문화를 만날 수 있는 사과테마파크를 둘러보지 못한 것은 작은 아쉬움으로 남았다. '다음에는 꼭 다시 와야겠다'고 생각하며 발길을 돌렸다.최근 환율과 항공료 부담으로 해외여행이 예전처럼 쉽지 않은 시대다. 하지만 시선을 조금만 국내로 돌려보면 세계적인 관광지와 견주어도 손색없는 명소들이 우리 곁에 의외로 많다. 여기에 인구감소지역 관광 활성화를 위해 시행 중인 '반값여행' 제도까지 더해지니 여행 경비는 줄고 만족감은 더욱 커졌다.그렇게 집으로 돌아온 뒤 뜻밖의 추억과 마주했다. 안방 문 앞에 오랫동안 붙어 있던 사과 사진의 빛바랜 엽서 한 장이 비로소 눈에 들어왔다. 다가가 확인해 보니, 10년 전 두 아들과 함께 거창사과테마파크를 찾았을 때 보냈던 엽서였다.우표 소인에는 거짓말처럼 '16. 7. 8.'이라는 날짜가 찍혀 있었다. 정확히 10년 전, 바로 지금과 같은 7월에 보낸 편지였다. 유치원생이던 둘째 아들이 당시 여행에 함께하지 못했던 엄마에게 서툰 글씨로 정성껏 써 내려간 편지. 이제는 대학 졸업을 앞둔 아이의 모습을 떠올리니 그 짧은 문장 하나하나가 가슴을 뭉클하게 했다.그 엽서는 10년 동안 한결같이 안방 문 앞을 지키고 있었지만, 매일 그 앞을 오가면서도 나는 어느새 그 추억을 잊고 살아왔다. 이번 거창 여행이 아니었다면, 그 안에 담긴 소중한 기억 역시 끝내 떠올리지 못했을지도 모른다.이번 여행은 10년 전과는 정반대였다. 그때는 엄마 없이 아빠와 두 아들이 거창을 찾아 엄마에게 편지를 보냈고, 이번에는 어느덧 훌쩍 자란 아이들 없이 아내와 단둘이 같은 계절의 거창을 찾았다. 시간은 흘렀고 여행의 모습도 달라졌지만, 거창은 또 다른 추억을 선물해 주었다.무엇보다 10년 전에는 없었던 거창산림레포츠파크와 손 모양 전망대가 새롭게 들어서 있었다. 같은 여행지였지만, 달라진 풍경만큼이나 우리 가족의 시간도 흘러왔다는 걸 실감했다.거창 여행은 대한민국 방방곡곡에 아직 내가 미처 발견하지 못한 보석 같은 풍경이 숨어 있듯, 우리 일상에도 잊고 지냈던 소중한 추억이 여전히 빛나고 있다는 걸 일깨워줬다. 흔히 여행은 낯선 곳으로 떠나는 현재의 여정이라 말하지만, 이번 여행은 오히려 오래된 기억 속으로 떠난 시간여행이었다.잊고 있던 시간을 건너 다시 찾은 거창. 그곳은 새로운 절경을 선물하는 동시에, 오래 잊고 지냈던 가족의 추억까지 다시 꺼내 보여주었다. 그리고 시간 여행자가 된 우리 부부에게, 거창은 무엇과도 바꿀 수 없는 가장 소중한 선물을 안겨주었다.