농협·수협·중소유통 연합군, 10만 고용 걸린 홈플러스 살릴 마지막 카드

2025년 기업회생을 신청한 홈플러스는 지금, 청산을 눈앞에 두고 있다. 한때 140여 개에 달했던 매장은 60여 개로 줄었다. 현재 1만6000명의 직원이 일터를 지키고 있지만, 두 달 치 임금이 체불되는 등 이미 대량 실업이 시작됐다.



홈플러스 청산은 대량 실업뿐만 아니라 지역경제 붕괴라는 막대한 사회적 비용이 발생할 것이므로 회생의 방안을 여러 각도에서 찾아보고 지혜를 모을 필요가 있다. 정부의 역할 뿐만 아니라 직원 인수 방안까지 포함한 전문가들의 의견을 토대로 사회적 해법을 찾아보고자 한다.

큰사진보기 ▲부산 홈플러스 아시아드점 입점점주협의회가 지난 13일 부산시청 광장에서 "생존권 보장 및 부산시 대책 마련 촉구 집회"를 열고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김광일 MBK 부회장(왼쪽부터), 김중현 메리츠화재 대표, 조주연 홈플러스 대표가 지난 9일 국회 의원회관에서 열린 민주당 을지로위원회 주최 '홈플러스 회생을 위한 MBK파트너스-메리츠 경영진 간담회'에서 민병덕 을지로위원장 발언을 듣고 있다. 2026.7.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲홈플러스 노동자들, 투기자본 MBK 김병주 처벌과 실업대란 및 지역경제 파탄 외면하는 이재명 정부 규탄마트산업노동조합 홈플러스지부 노동자들이 지난 15일 오후 서울 종로구 MBK가 있는 광화문 D타워 앞에서 열린 서비스연맹 총파업대회에 참석, '투기자본 MBK 김병주 처벌과 실업대란 및 지역경제 파탄 외면하는 이재명 정부 규탄'한 뒤 청와대를 향해 거리행진을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 변호사로 법무법인(유) 지평 공공정책센터장입니다.

수많은 노동자와 중소 협력업체들에게 삶의 터전이자 생존의 공간인 홈플러스가 벼랑 끝에 서 있다.기업회생절차에 들어간 홈플러스 노동자들은 지난 5월 14일부터 청와대 앞에서 목숨을 건 집단 단식을 이어가기도 했고, 일부 노조원들은 "회사를 살릴 수만 있다면 무슨 일이든 하겠다"며 절박한 손을 내밀고 있다. 임금이 밀려도 매장을 지키고, 납품 대금을 받지 못해도 거래를 이어갔던 협력업체들. 이것은 단순한 생계유지만을 위한 몸부림이 아니다. 회사를 진정한 자기 것으로 여기는 사람만이 할 수 있는 헌신이자 사랑이었다.지난 6월 16일 마트산업노동조합은 기자회견을 통해 "홈플러스 사태는 이미 개별 기업의 부실을 넘어선 사회적 재난임에도 불구하고 정부와 정치권이 법원과 대주주인 MBK파트너스 그리고 채권단의 결정만을 바라보며 책임을 회피하고 있다"고 지적했다. 사실상 결정권을 갖고 있는 것으로 평가되는 주체들이 서로 책임을 미루는 사이 현장의 노동자들과 중소 협력업체들은 피가 마르는 고통을 겪고 있다며, 홈플러스의 정상화를 위해 이제라도 정부가 적극적으로 나서줄 것을 간절하게 호소하였다.다행히 관계기관과 정치권, 마트노조 등이 적극적으로 노력한 결과, 극적으로 지난 7월 15일 대주주인 MBK 김병주회장이 2000억 원의 연대보증을 제공하기로 결정했다. 이로써 기회가 조금 더 남아 있게 되었지만, 여전히 시간은 홈플러스의 편이 아니다. 우여곡절 끝에 극적으로 DIP문제가 해결되어 다시 회생 연장으로 가닥이 잡혔지만, 만약 얼마 남지 않은 기간 안에 명확한 인수주체를 찾지 못한다면 홈플러스는 회생절차 종료와 청산이라는 최악의 시나리오를 마주하게 된다.이는 곧 대규모 실업과 수많은 영세 납품업체의 연쇄 도산이라는 도미노 파국을 의미한다. 그야말로 회생이냐 청산이냐의 위태로운 기로에서 하루하루를 연명하게 되는 실정이다.마트노조의 지적처럼 홈플러스의 위기는 개별 기업 하나가 시장에서 퇴출되는 단순한 문제가 결코 아니다. 직접 고용 1만여 명 및 간접 고용 10만여 명에 달하는 임직원의 생존과 직결된 국민경제의 중대한 현안이자, 파산 시 발생할 수 있는 8000여 개의 입점업체 점주들과 또 수천 개에 이르는 중소 납품업체들의 연쇄 도산 및 유통산업 생태계 붕괴 등 국가산업구조의 안정성과 직결되는 문제이다.나아가 홈플러스 회생은 전국 단위의 국민 생활필수품 공급 인프라를 안정적으로 유지하기 위해 반드시 해결해야 할 공공 이슈이기도 하다. 이러한 복합적 측면을 고려하면 홈플러스 회생은 단순히 기업 M&A 같은 1-2차 방정식이 아니라, 방향을 올바르게 설정하고 모든 역량을 총결집해야 풀릴 수 있는 고차원 방정식으로 이해되어야 한다.홈플러스 회생의 기본 방향은 K-리뉴얼을 통한 "혁신국민유통기업"으로의 구조 전환이다. K-리뉴얼의회생 기한 임박 및 운영자금 고갈이라는 한계 상황 속에서 채권자·협력업체·노조·본사 임직원 등 이해당사자들의 이해관계 조정을 통해 출자 전환 등 모두가 고통을 분담하는 상생모델을 구현하는 것이다.채권자, 협력업체, 노사 임직원 등 이해관계자 출자 전환을 추진하여 상생기업의 토대를 마련하고 이해관계자를 성장파트너로 업그레이드해야 한다. 지역상생 거버넌스도 구축하고 공익이사 임명, ESG경영 강화를 통해 경영 투명성도 확보해야 한다. 경영의 투명성과 고용승계 원칙은 개인기업에서는 구현하기 어려울 수도 있으나, 상생기업에서는 소통을 강화하고 "모두 함께 주인"인 경영을 강화할 수 있는 토대가 될 것이다.신선식품에 특화된 메가푸드마켓에 투자 및 운영을 집중해야 한다. 현 시점에서 대형마트 위기의 본질에 온라인 경쟁만 있는 것은 아니다. 신선하고 안전한 먹거리를 합리적 가격에 공급하는 능력을 잃어가고 있는 것도 위기의 핵심 요인 중 하나로 볼 수 있다. 또한 자체 브랜드(PB) 비중을 확대하고, 가능하면 협업을 통해 산지 직송 유통망 체계를 만들어야 한다.특히 여기에서 주목할 것은 농협과의 협력 가능성에 있다. 농협 하나로유통은 전국 1700개 이상의 하나로마트를 통해 산지에서 직접 조달하는 능력을 갖추고 있지만 도심 내에는 대형마트 규모의 인프라가 없다. 반면 홈플러스는 전국 주요 도시에 67개 거점 점포와 냉장·물류 인프라를 보유하고 있지만 산지 공급망이 취약하다. 이런 두 주체가 협력하여 역할을 보완한다면 중간 유통 단계를 줄여 생산자 수취 가격을 높이고 소비자 구매 가격을 낮추는 구조가 가능해진다. 이것이 대형마트가 온라인 유통에 맞서 내세울 수 있는 가장 현실적인 차별화 전략이다. 그리고 비슷한 방식으로 수협과의 전략적 협력관계 모색도 놓칠 수 없는 과제라 할 수 있다.대부분 도심 한가운데 위치하는 홈플러스 거점 점포들의 지리적 강점을 활용한다면, 적정한 물류 인프라 구축을 통해 신선식품을 2시간 이내 배달하는 퀵커머스 체계를 확립하는 것도 가까운 시일 내에 가능할 것이다.홈플러스 인수를 위한 SPC(특수목적법인) 설립 시 투자자들의 직접 출자 외에 1100만여 명에 달하는 회원 및 지역사회와 국민이 적극적으로 참여하는 국민펀드를 조성하여 국민유통기업으로서의 성장 토대를 마련하는 것이다.기존의 B2C 경쟁과 범용적 온·오프라인 사업전략 뿐 아니라 국민유통기업으로서의 가치를 바탕으로 공공기관, 군부대, 노조 관여 식당 등에 대한 식자재 공급 등 새로운 B2B 시장 개척을 통해 새로운 성장모델을 구축하고 안정적 수익 기반을 확장해야 한다. 가능하다면 산지 직송 신선식품 기반 B2B 정기공급 계약을 체결하는 것도 아주 매력적인 사업모델이 될 것이다.K-리뉴얼을 통한 국민유통기업으로의 도약을 위해서는 우선, 상품의 원활한 공급 등 운영 체계의 정상화가 최우선적 과제이다. 홈플러스 회생과 흑자 경영으로의 선순환 구조를 만들어 내기 위한 첫걸음은 바로 긴급하게 운영을 정상화하고 시장의 신뢰를 회복하는 것이다. 위기가 기회라는 말이 있듯이, 위기 상황 속에서 상품 공급을 정상화할 수 있는 긴급 운영자금이 투입되고 시장의 신뢰를 회복하여 공급망이 신속히 복구된다면, 비용 구조를 최적화하면서 흑자로 전환할 수 있는 길이 반드시 열릴 수 있을 것이다.돌이켜보면 홈플러스의 위기는 영업 실패가 아니라 소유 구조의 왜곡에서 비롯된 것이다. 2015년 사모펀드 MBK파트너스가 사모펀드로 조달한 투자금(2조 원)외에 홈플러스 자산을 담보로 차입한 자금(5조 원) 등으로 인수(차입인수)한 이후, 핵심 자산인 점포 부동산을 세일앤리스백 방식으로 매각해 4조 원 이상을 현금화했지만 대부분은 차입금 상환에 쓰였다. 알짜 자산이 팔려 나가는 동안 고율의 임대료 부담이 쌓였고, 연간 금융비용만 4500억 원을 넘는 구조로 전락했다. 잘못 짜여진 소유 구조가 기업의 명운을 결정한 것이다.2025년 11월 본 입찰에 응찰한 기업은 단 한 곳도 없었다. 외부 자본의 수익성 계산이 맞지 않는 이상 이제는 혁신주체와 연대한 내부에서 해법을 만들어 내야 한다. 홈플러스의 회생 및 국민유통기업으로의 도약을 위해서는, 범 유통업계 혁신주체와 내부가 연대하여, 회생에 대한 전(全)사회적인 열망과 의지를 조직화하고, 시장에 기반하면서도 도전을 두려워하지 않고 혁신을 주도하는 기업가 정신을 모으면서, 이를 바탕으로 국민 동참을 호소해야 한다.이를 위한현재 홈플러스 회생에 선도적으로 투자하고자 하는 중소자본은 있는 것으로 확인되고 있다. 다만 홈플러스 회생은 워낙 규모 자체가 크고 또한 돈을 떠나 시장의 신뢰와 사회적 공신력이 담보되는 것이 회생의 필수 전제인데 이 점에서는 매우 아쉽다.이에 회생에 대한 시장의 신뢰를 보다 높이고 그 실현을 담보하기 위해 농협, 수협, 중소 유통업체 등 유통업계 전체가 참여하는 그랜드 컨소시엄을 공개 제안한다. 이러한 대연합의 기초는 홈플러스가 무너지면 시장 전반에 위기가 올 수 있으며, 이러한 위기는 개별 유통업체에게도 심각한 영향을 미친다는 현실적인 공감대를 바탕으로 한다.우리는 가끔 대로에 교통사고로 차가 전복되어 있을 때 주변 시민들이 힘을 모아 차를 들어 올려서 깔린 사람을 기적적으로 구출했다는 기사를 접하곤 한다. 이것이 대한민국의 저력이고 힘이라 믿는다. 홈플러스도 이러한 절절한 마음이 모여야 하고, 모인다면 살릴 수 있다.기관의 공적인 성격으로 인해 총대를 메기에는 부담스럽지만 외면할 수만은 없는 주체들에게 배임 책임 등의 문제에서 벗어날 수 있는 방식으로 시장의 기준에 맞는 조건과 홈플러스의 정상화를 위한 설득력 있는 혁신방안을 제시함으로써, 그들이 적극적으로 행동에 나설 수 있게 해야 한다. 이러한 기관의 투자는 국민 참여의 신뢰도를 높이는 지렛대 역할을 할 수 있을 것이다.홈플러스 노조를 포함한 모든 임직원의 주주 참여, 납품업체의 상거래채권 출자전환, 채권자의 대출채권 출자전환, 전국 노조·협동조합 네트워크의 집단 참여를 병행하는 방안이다. 전면적으로 실시하기가 어렵다면 폐점을 사실상 전제하는 점포를 상대로 시범적으로 시행하고, 그 성과를 바탕으로 점차 확대하는 방안도 검토할 수 있다.국민유통참여펀딩은 단순한 자금 조달 수단을 넘어서며, 투자금을 납입한 국민들은 단순히 회생을 넘어 홈플러스의 국민유통기업 전환을 위한 핵심 동력이 될 것이다. 또한 납품업체가 펀드에 참여한다면, 이들은 채권자이자 투자자로서 회생계획의 강력한 추진 엔진이 될 것이다.코스피가 연일 사상 최고치를 돌파했다고는 하나 이는 반도체·전력기자재 등 극히 일부 분야만의 호황이 만들어 낸 굴곡진 숫자다. 고환율·고물가 속에서 여타 산업들은 심각한 경제 불황을 겪고 있는 것이 엄연한 현실이다. 이러한 상황에서 홈플러스가 청산될 경우 대량 실업 발생과 영세업체들의 연쇄 도산은 자칫 국가경제의 침체로 이어지는 트리거가 될 수 있다. 과거 우리는 굴지의 해운사가 파산하면서 해운업 전체가 심각한 침체기를 겪었던 아픈 경험을 가지고 있다. 시장과 산업 생태계를 만드는 데는 오랜 시간과 비용이 들지만, 무너지는 것은 한순간이다.지난 4월 대통령은 "노동자가 회사를 인수해 사업을 이어갈 수 있도록 정부가 적극 지원하겠다"고 밝힌 바 있다. 이 의지를 구체적인 지원 방안으로 실현해야 할 시점이 바로 지금이다. 단기적으로는 여러 공적자금을 활용한 운영자금 지원으로 회생 기한 내 정상화 여건을 마련해야 하고, 중장기적으로는 제도 개선을 위한 적극적인 지원을 고민해야 한다.한 번 더 강조하지만 홈플러스 회생 문제는 단순한 일개 기업의 회생이 아니라, 국가 유통산업의 도약 및 새로운 유통 시스템 구축이라는 미래지향적 관점에서 접근해야 한다.농협, 수협 및 중소유통업체 등 유통업계 전반에 홈플러스 인수를 위한 그랜드 컨소시엄을 제안한다. 배임 책임 이슈가 생기지 않도록 각자의 처지와 수준에 맞게 홈플러스 인수 SPC에의 적극적인 동참을 호소한다. 이러한 호소에 동참한다면 국민들의 열렬한 지지와 응원을 바탕으로 홈플러스의 회생 및 흑자기업 전환은 물론, 유통산업 전체가 활성화되고 개별 기업에도 도움이 될 것이라 믿는다.나아가 기관 투자자들도 참여 가능성을 높일 수 있는 방안에 대한 논의가 활발하게 이루어지기를 바란다. 이때 필요한 것은 이 흐름이 현실이 될 수 있도록 법원과 정부가 최소한의 시간과 제도적 공간을 열어주는 것이다일반적으로 홈플러스의 어려운 상황만을 염두에 두고 배임책임을 논의하지만, 2차적 투자자로 지분 참여하는 등의 방법이나, 홈플러스 회생에 대한 사회적 공감대 및 이를 위한 각계의 노력이 결집되고, 이를 통한 흑자 전환의 가능성을 염두에 둔다면, 배임 책임 문제를 해결할 수 있는 방안을 충분히 찾을 수 있다고 본다.사족이지만 개인적으로도 홈플러스 인수 SPC 투자를 통해 홈플러스 회생과 도약에 일정 부분 마음과 투자금을 보태고자 한다.