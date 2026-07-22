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사회

26.07.22 10:28최종 업데이트 26.07.22 10:28

아동성착취 A 전 시의원 사태, 충북대학교 총학생회로 '불똥'

충북대 학생 62명 "총학생회, A 시의원 사태에 입장 밝혀라" 공개 질의

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미성년자 의제강간과 성착취물 제작 혐의로 A 전 청주시의원에 대한 수사가 진행 중인 가운데, 충북대학교 학생들이 총학생회에 입장을 밝히라고 요구했다.

충북대학교총학생회 등 13개 학생회가 지난 5월 A 전 의원과 정책간담회를 진행한 데 따른 것이다.

21일 충북대학교 신지수(사회학과), 김상한(소프트웨어학과), 신혜슬(역사교육과) 학생 등, 학부생 50명과 학내구성원 12명은 충북대학교 총학생회외 단과대학 학생회에 공개질의서를 발송했다.

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이들은 질의서에서 "미성년자 의제강간·성착취물 제작 혐의로 조사중인 A 청주시의원에 대한 입장을 밝혀달라"고 요청했다.

질의 대상이 된 학생회장단은 지난 5월 27일 당시 국민의힘 청주시의원 후보였던 A와 '대학생 정책간담회'를 갖고 '청주학생페이' 등 정책을 논의했다.

학생들은 질의서에서 "어떠한 이유에서든 약자를 대상으로 한 폭력이 용납될 수 없다는 것은 지성인으로서 당연한 상식"이라며, "지난 5월 A 의원과 공개적으로 정책간담회를 가졌던 학생사회 대표자들이 피해자의 고통에 공감하고 폭력에 반대하는 책임 있는 목소리를 내야 한다"고 요구했다.

이들은 ▲A 전 시의원에 대해 제기된 혐의와 관련한 현재 입장 ▲향후 유사 사안에서 학생회 차원의 원칙을 어떻게 정립할 것인지에 대한 계획 등 두 항목에 대해 답변해 달라고 요청했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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