장윤기 사건 새국면... 검찰 송치 서류·국수본 지휘 규명 관건

큰사진보기 ▲국수본 압수수색경찰청 장윤기 사건 관련 진상규명 특별수사단이 21일 수사 과정의 보고·지휘 체계를 확인하기 위해 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부를 압수수색 중인 가운데 국수본 로비 앞에 경찰 관계자들이 지나가고 있다. 2026.7.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장윤기 수사 관련 구속영장이 청구된 전 광산경찰서 형사과장 박 아무개 경정의 변호인 최인규 변호사가 21일 광주지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026. 7. 21 ⓒ 배동민 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주경찰청 청사. ⓒ 배동민 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주지방검찰청 ⓒ 안현주 관련사진보기

"장윤기 사건을 일반 살인 혐의로 검찰에 송치하면서 성범죄 목적 살인도 수사했지만, 정황증거만 있었고 구속 기간이 촉박해 혐의를 적용하지 못했다는 수사보고서를 함께 보냈다. 검찰도 그 보고서를 받았기 때문에 당시 사정을 알고 있을 것이다." 장윤기 사건 형사과장 변호인 최인규 변호사."경찰청에 국가수사본부를 두며, 국가수사본부장은 치안정감(계급서열 2위)으로 보한다. 국가수사본부장은 형사소송법에 따른 경찰의 수사에 관하여, 각 시·도경찰청장과 경찰서장 및 수사부서 소속 공무원을 지휘·감독한다." 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 제16조.5월 5일 어린이날 새벽 발생한 광주 여고생 사건의 '경찰 봐주기 수사' 의혹이 새로운 국면을 맞고 있다. 그동안 이 사건 의혹은 "광주경찰이 현직 경찰인 장윤기 부친(경감)과 형님 동생하며, 형량이 무거운 강간목적 살인 혐의를 빼주며 조직적으로 봐주기 수사를 했다"는 것으로 압축된다.그런데 이 사건 의혹 제기 20일 만에 국수본을 포함한 경찰 수사 지휘 내용과 검찰의 수사 착수 판단 과정도 함께 살펴봐야 한다는 주장이 고개를 들기 시작한 것이다."광주경찰이 한통속이었다"는 의혹에 대한 반박은 광주고등법원 수석부장판사 출신인 최인규(사법연수원 23기) 변호사에게서 나왔다. 최 변호사는 장윤기 사건 당시 광산경찰서 형사과장이던 박 아무개 경정의 변호인을 맡고 있다. 법원 재직 당시엔 대법관 후보군으로 천거되기도 했다.최 변호사는 지난 20~21일 박 경정 영장 심사 법정 안팎에서 검찰과 국수본을 향해 거침 없는 발언을 쏟아냈다."형사과장은 보완수사권 폐지 입법 국면서 검찰과 경찰 사이에 낀 샌드위치 신세"라거나 "성범죄 목적 살인 혐의를 적용하기 위해 국수본에 3차례나 이주여성 스토킹·성범죄 사건(5월 3일 발생) 병합 수사를 건의했으나 묵살당했다"는 발언이 대표적이다.박 경정의 병합수사 건의 묵살 의혹이 <오마이뉴스> 보도로 알려진 바로 다음날인 21일, 검찰과 국수본 특수단은 장윤기 사건 수사를 지휘한 국수본 강력범죄과와 여청과를 동시 압수수색하는 초유의 상황이 벌어지기도 했다.이번 압수수색에 대해 국수본 특수단은 "장윤기 사건 수사 관련 보고 및 지휘 내용을 확인을 위한 것"이라는 입장을 밝혔고, 광주지방검찰청은 "국수본 관여 의혹 규명을 위한 수사"라고 했다. 압수수색 대상이 된 국수본 강력과 측은 "수사 완결성을 위한 지휘로 문제가 될 게 없다"는 입장이다.이달 1일 '경찰 가족 봐주기 수사' 의혹이 제기되고 검경 동시 수사가 시작된 이래 광주경찰 안팎에서는 "여고생 흉기 피살이라는 사안의 성격을 볼 때, 사건 발생부터 피의자 검거, 압수수색, 혐의 적용, 송치에 이르기까지 국수본 지휘를 받았을 것"이라는 말이 꾸준히 나왔다.이 때문에 수사 부실이나 일부 일탈과 별개로, 조직적인 축소·은폐 수사가 있었는지 여부는 국수본의 지휘 과정까지 함께 확인돼야 한다는 지적이 제기됐고, 검경 역시 이를 파헤치고 있는 상황이다.실제 당시 초동수사 지휘라인에 있던 한 인사는 <오마이뉴스>에 "광주경찰청 지휘부 보고는 물론, 국수본 보고를 위한 광주경찰청 강력계 보고까지 보고의 연속이었다"고 말한 바 있다.또한 국수본까지 수사 대상이 되면서 '장윤기 부친이 경찰이라 다 덮었다"는 식의 의혹 제기는 설득력이 다소 떨어지게 됐다.이와 함께 주목되는 부분은 경찰이 장윤기를 검찰에 송치하면서 함께 넘긴 서류다.당시 형사과장 박 경정의 변호인인 최 변호사는 경찰이 장윤기의 형량을 깎아주려고 강간 목적 살인 혐의를 외면했다는 의혹과 배치되는 설명을 연일 내놓고 있다. 그중 대표적인 게 송치 당시 검찰에 넘긴 수사보고서 관련 언급이다."5월 14일 검찰 송치를 앞두고 수사보고서가 올라왔는데, 일반 살인으로 된 거다. 그러자 형사과장이 (팀장에게) 다시 작성해라, 성범죄 목적 살인 혐의에 대해서도 수사했는데 정황 증거만 있을 뿐 피의자 장윤기는 혐의를 부인하고 있었고, 구속 수사 기간도 10일에 불과해 우리 여력으로 더 하지 못해 일반 살인으로 송치한다는 취지를 남기라고 한 것이다. 그 수정된 보고서를 검찰에 송치하며 보냈으니, 검찰도 그 내용을 알 것이다."최 변호사의 이 같은 설명은 "박 경정이 자신을 향한 혐의를 부인한다"거나 "부당한 지시는 없었다"는 제목의 기사가 쏟아지면서 주목받지 못했다. 앞서 광주경찰청도 지난 10일 성범죄 목적 살인 혐의 수사와 관련해 비슷한 취지의 설명을 내놓았지만 상대적으로 주목받지 못했다.당시 광주경찰청 관계자는 언론 질의에 "성범죄 목적 등을 밝히기 위해 장윤기를 모두 다섯번 조사했다"며 "검찰에 송치할 때 수사보고서에 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법의 '강간 등 살인죄'로 의심되지만 현재까지 확보한 증거로는 입증이 미흡하다는 내용을 담았다"고 했다.다만 광주지검 측은 "수사보고서에 당시 사정을 적어 검찰에 송치했으니, 검찰도 알 것"이라는 취지의 최 변호사 주장에 대해 "수사가 진행 중인 사안이라 확인해 줄 수 없다"고 답했다.이와 관련 법조계 한 관계자는 "경찰은 체포후 최장 10일간 구속수사가 가능하지만, 검찰은 송치 이후 기록을 토대로 최장 20일간 구속수사가 가능한 구조"라며 "케이블 타이 미압수나 7월 들어 뒤늦게 이뤄진 영상 삭제 지시 등은 비판 받을 대목이지만, 국수본 관여 의혹까지 제기된 상황에서 광주경찰의 조직적 봐주기 수사라는 기존 프레임이 계속 유지될 수 있을 지 의문"이라고 말했다.