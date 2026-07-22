임동호 "당원 위해 살아 돌아와... 줄세우기 공천 끝내고 다시 '민주'를"

큰사진보기 ▲임동호 전 더불어민주당 울산시당위원장이 22일 시의회 프레스센터에서 시당위원장 출마 기자회견을 갖고 "울산 민주당의 '민주'를 다시 세우겠다"고 밝혔다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

AD

임동호 전 더불어민주당 울산시당위원장이 곧 있을 시당위원장 선거에서 출마할 것을 선언했다.임동호 전 시당위원장은 민주당이 제 4당으로 있던 20여 년 전, 30대 초반의 나이로 보수성향이 강하던 남구청장·중구청장 선거에 잇따라 출마하고 진보정당과의 야권연대를 이끄는 등 울산에 민주당의 이름을 각인시킨 바 있다.임동호 전 시당위원장이 22일 시의회 프레스센터에서 가진 민주당 울산시당위원장 출마 기자회견의 일성은 "울산 민주당의 '민주'를 다시 세우겠다"는 것이었다.임 전 위원장은 "지난 2년 동안 병마와 싸웠고 급기야 얼마 전 21분 간 호흡 정지와 심장 정지로 생사의 갈림길을 오갔다"며 "당원 동지 여러분과 울산을 위해 다시 생명을 얻고 살아 돌아왔다. 다시 얻은 삶을 울산의 발전과 울산 민주당의 부활과 혁신에 모두 바칠 각오"라고 운을 뗐다.그러면서 "이제 민주당 울산시당은 줄세우기 공천을 끝내고 민주당의 민주를 되찾아야 한다"고 강조했다.임 전 위원장은 현 민주당 울산시당에 " 지난 지방선거 이후 울산시당 당원들이 시당의 진정한 주체로 존중받고 있으며, 여소야대 외로운 시정상황을 적극 도우고 있거나 도울 준비를 하고 있나"며 "울산의 산업과 미래를 준비하는 정책 정당의 모습을 갖추고 있나"고 물었다.또 "한 개인의 사사로움을 위해 억울하게 컷오프 당해야 하고 배제당하는 일은 없어져야 한다"며 "이제는 공정하고 냉정한 평가가 이뤄지는 투명하고 공정한 공천을 해야 할 때"라고 덧붙였다.그는 그 사례로 "지난 지방선거를 돌아보라"고 했다. 그는 "광역의원 4개 선거구에 민주당 후보가 민주당의 이름을 내걸지 못하는 사고 수준의 어처구니 없는 경선이 발생했다"며 "정당의 이름과 공천장은 단순한 개인의 자존심 문제가 아니라 정당의 정체성을 증명하고 후보에게 책임성을 부여하는 소중한 약속인데 공천을 받고 준비하던 후보를 흔들어 대고, 결정 과정에 당원의 참여나 납득할 만한 설명조차 없었다는 것은 민주당 내에 민주가 없었음을 증명한 비극이었다"고 지적했다.이어 "공지되어야 할 것이 공지되지 않고 설명되어야 할 것이 설명되지 않으며, 공유되어야 할 정보가 갇혀 있는 시당, 이러한 폐쇄적인 시당 운영이 당원의 자존심을 짓밟고 당원으로부터 외면받는, 당원이 찾고 싶지 않은 울산시당으로 변해버렸다"고 밝혔다.그러면서 "폐쇄된 시당의 문을 활짝 열고 다시 울산의 미래를 준비하는 정책 정당으로 나아가야 한다"며 "이것은 민주당이 단순히 선거에 이기기 위함이 아니라 대한민국 대국민 정당의 존재하는 이유"라고 강조했다.임 전 위원장은 "저는 각종 정보와 의사결정 과정을 공식 홈페이지와 문자, SNS를 통해 투명하게 알려내겠다"며 "AX대전환 산업수도 울산의 미래를 더불어민주당 울산시당이 앞장서겠다"고 밝혔다.또한 "북극항로, 항만물류, 수소에너지, 해상풍력, 정밀화학 등 새로운 울산의 성장동력을 준비하고 청년 일자리와 중소상공인, 여성, 청년이 민주당 안에서 함께 성장할 수 있도록 시당의 첨단과학적 정책의 기능도 획기적으로 강화하겠다"고 덧붙였다.이어 "당원이 진정한 주인이 되는 울산시당, 공정한 경쟁과 공천이 보장되는 울산시당, 당원의 집단지성을 실천하고 노동의 가치를 앞당겨 구현하는 울산시당을 만들겠다"며 "울산시장과 함께 하는 시당을 만들겠다"고 약속했다.이외에도 "제대로 일하는 지역위원회와, 당원들이 자발적으로 참여할 관심 있는 분야의 각급위원회 지원예산 대폭 확충, 청년과 여성 그리고 깨어 있는 노인을 우대하며 시당을 완전히 개방하겠다"며 "체계적인 당원 교육연수 프로그램으로 자랑스러운울산시당을 만들겠다"고 덧붙였다특히 "선거 승리를 위해 임기 첫날부터 선거기획단 및 인재영입위원회를 즉각 설치하겠다"고 약속했다.