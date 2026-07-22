송영길 "종교집단 선거 개입, 여야 공동대응해야"

큰사진보기 ▲송영길 더불어민주당 대표 후보송영길 후보가 21일 오후 국회에서 유튜버들의 질문에 답했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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"제가 감옥에 있을 때 소나무당 사무총장에게 송 대표가 감옥에서 나와 이만희 교주를 한번만 만나 주면 대거 소나무당에 입당해, 소나무당의 부채도 다 해결해 주고, 당비도 다 챙겨주고 그러겠다라는 유혹을 했다는 거다. 그 말을 듣고 깜짝 놀라, 왜 그런 사람을 만났느냐, 절대 차단하라고 했다. 저희 같은 소나무당도 접근을 하는데, 우리나라의 모든 정당이 여기에서 자유로운 정당이 있을까 라는 걱정과 우려가 된다."

큰사진보기 ▲진행자와 안진걸 소장과 유튜버들송영길 후보가 진행자 안진걸 그리고 토론에 참여한 유튜버들과 기념사진을 쵤영했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

송영길 더불어민주당 당대표 후보가 21일 유튜버와 대화(유튜버가 묻고, 송영길이 답하다)에서 "아들이 최근 변호사시험에 합격해 로펌 김앤장에서 특채 합격 연락이 왔다"며 "아들이 단호하게 거부했다"고 소개해 눈길을 끌었다.송영길 더불어민주당 당대표 후보는 21일 오후 6시 30분부터 열린 서울 여의도 국회의원회관 소회의실에서 유튜버 대상, 뉴미디어 대토론회를 진행했다.송 후보는 "아들이 이번에 변호사 시험에 합격했다. 이후 김앤장에서 제 아들을 특채하겠다고 연락이 왔다"라며 "바로 내가 김앤장 절대 안된다고 거절을 했다. 김앤장에서 일하는 선배가 전화와 '너가 왜 아들의 앞길을 막느냐. 아들에게 물어 보라'고 했다"고 전했다.이어 "그 말도 일리가 있어 아들에게 물어 봤다. 아들이 단호하게 거절했다"며 "아들을 잘 키웠다고 생각하고 있다"고 피력했다.특히 "아들과 딸은 친구처럼 여러 현안에 대해 자주 대화를 한다. 당 대표가 되면 정말 2030 청년세대들을 단순한 선거 문제가 아니라, 우리나라의 미래이니 적극적으로 만나 소통하고, 그들이 뛸 수 있는 플랫폼 만들겠다"며 "청년들이 역사 인식이 없이 흔들리는데, 역사를 배우고, 우리 조국에 대한 애정을 가지도록 역사기행, 문화기행 등 프로그램을 조직하고, 봉사활동도 조직해 우리 민주당의 청년 학생들이 정말 바르게 잘 갈 수 있게 모든 프로그램으로 뒷받침해 보겠다"고 강조했다.이날 송 후보는 소나무당 대표 시절 신천지가 사무총장에게 접근했다는 일화도 소개했다.그는 "1인1표제를 도입했을 때 장점은 살리면서 이런 종교 집단 등이 개입해 아무런 검증도 할 수 없는 취약성, 천원씩 6개월만 내면 권리 당원이 된다는 게 얼마나 접근하기 쉬운 일인가"라며 "우리가 막을 수 있는 게 없다. 이에 대해 진지하게 고민을 해야 한다. 신천지, 통일교 등 외부집단을 막을 수 있는 방법이 현재로선 없다"고 전했다.하지만 송 후보는 "2중 당적이나 이런 특정 종교집단의 조직적인 정당 개입을 막기 위해선 여야의 문제를 떠나 대한민국 정당 민주주의 토대를 지키는 문제"라며 "여든 야든 같이 협력해 공동 대응을 해야 할 문제"라고 꼬집었다.이날 유튜버들은 이중 당적, 신천지, 기부 문화, 당 갈등, 2030 청년 문제 등 예민한 현안들에 대해 질문을 이었다.토론에 앞서 인사말을 한 송영길 당대표 후보는 "만약 23일 컷오프를 통과해 3명의 당대표 후보가 선출된다면 오는 29일부터 3회에 걸친 지상파 토론회가 선관위에서 확정된 것 같다"며 "후보들이 합의만 한다면 추가 토론이 가능하기 때문에, 가능하면 유튜버들을 상대로 후보들에게 제안해 동의가 된다면 국민과 당원들을 대상으로 소통하는 기회를 마련하도록 하겠다"고 말했다.이어 "오늘은 기탄 없이 궁금한 점이나 의문이 든 상황을 말해 주면 성심껏 답변해 드리겠다"며 "진행을 맡은 이경 후보 부대변인과 안진걸 민생경제연구소장에게 감사드린다"고 말했다특히 "안진걸 소장은 제가 외롭게 검찰에 대항해 윤석열과 싸울 때 정말 한결같이 함께 해주시고 마지막 무죄판결이 났을 때도 법원 앞에 와 기뻐해 주셔 너무나 감사하다는 말씀을 드린다"고 전했다.이에 대해 진행자인 안진걸 민생경제연구소장은 "송 대표님에게 정치검찰이 억울한 누명을 씌울 때부터 무죄를 선고 받은, 그날까지 여기에 계신 상당수 유튜버들과 서울중앙지검 앞에서 열심히 투쟁하고 서울구치소 앞에서도 같이 투쟁하고, 50번이 넘게 집회를 했다"며 "대표님의 무죄선고를 받을 때 스픽스랑 생방송을 했다. 무죄선고가 나 좋아하던 시민들이 펄쩍펄쩍 뛰면서 함께 울면서 대표님을 맞이 했던 것이 생각난다"고 답했다.송 후보 대토론회에는 오마이TV, 뉴탐사, 스픽스, 서울의 소리, 기자뉴스TV 등 30여 유튜브 방송이 참여했다.