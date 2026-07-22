회의실 대신 식탁에서... 전국 활동가들이 서로에게 차린 한 끼

AD

큰사진보기 ▲서울 명동에서는 YWCA청년활동가들을 응원하는 채식밥상이 마련됐다. ⓒ 2026 공익활동가주간 추진위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲충북 옥천에서는 현지 제철 식재료로 차린 존중과 환대의 식탁이 마련됐다. ⓒ 2026 공익활동가주간 추진위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국 각지에서 열린 공탁에 차려진 음식들. ⓒ 2026 공익활동가주간 추진위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲청주에서는 3년 차 이하 신입 공익활동가를 위한 공탁이 열렸다. ⓒ 2026 공익활동가주간 추진위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲공탁에서는 맛있는 식사 외에 즐겁고도 진지한 이야기도 오갔다. ⓒ 2026 공익활동가주간 추진위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲천안에서는 맛있는 음식과 함께 선배 활동가가 2030 후배 활동가들에게 보내온 응원메시지와 책 선물 덕분에 더욱 풍성한 공탁이 열렸다. ⓒ 2026 공익활동가주간 추진위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 소셜임팩트뉴스에도 실립니다.

늘 남을 돌보던 사람들이 이번에는 식탁 앞에 앉았다. 지난 6월 22일부터 7월 초까지, 2026 공익활동가주간을 맞아 전국 곳곳에서 '공익활동가를 위한 식탁, 공탁(共卓)'이 차려졌다. 이번 공탁에는 서울·경기·인천·대구·옥천·광주·천안·수원 등 전국에서 24개 팀, 323명이 참여했다. 저마다의 자리에서 동료를 초대해 함께 한 끼를 나눈 이들이다.공탁은 존중과 연대의 마음을 담은 음식을 함께 만들어 나누는 응원밥상이다. 사회적협동조합 동행이 주관해 2024년부터 이어왔다. 올해도 선정된 팀에 식재료비와 공간대관료 등이 지원됐고 앞치마와 가랜드, 나무 도마 등으로 꾸린 '공탁 키트'가 전해졌다. 밥상을 차린 이들은 교육·인권·여성·환경·노동·마을·청년 등 저마다 다른 현장의 활동가들이었다.가장 많이 반복된 말은 '회의실이 아닌 식탁'이었다. 평소 회의나 집회, 기자회견에서만 얼굴을 보던 동료들이 처음으로 밥상 앞에 마주 앉았다는 것이다.수원의 교육활동가들을 초대한 인권교육온다는 "항상 회의에만 모여서 회의가 끝나면 헤어지는 패턴이었는데, 다 같이 모여 맛있는 걸 먹으니 웃음이 절로 나고 개인적인 이야기도 자연스럽게 할 수 있었다"고 후기를 전했다. 노원여성인력개발센터는 아예 하반기 업무의 시작을 회의실이 아닌 식탁에서 열었다. 종사자 16명이 이탈리안 음식을 함께 만들며 상반기의 수고를 나눈 '냠냠스타트'다.수원에서는 다산인권센터 활동가들이 아침 일찍부터 장을 보고 수육을 삶아 수원시민사회단체 활동가들을 맞았다. 바쁜 일정 탓에 밥상은 1·2부로 나뉘었고, 준비한 음식이 모자라 김치볶음밥을 급히 볶는 따뜻한 소동도 있었다. 그럼에도 후기는 "회의, 기자회견, 집회에서만 만나는 활동가들이 편하게 일상을 나누고 수다를 떨며 서로에게 힘 받는 시간"이었다고 적었다.공탁의 자리에서 활동가들은 익숙한 역할을 잠시 내려놓았다. 늘 다른 사람의 권리를 말하고 누군가의 어려움에 달려가던 이들이, 이번에는 대접받는 쪽에 앉았다.전국이주인권대회 사무국 활동가들은 대회 준비 회의를 하다 셰프가 차려온 초밥 한 상을 만났다. 자료와 노트북을 펼쳐 둔 회의 테이블 위에서 초밥을 집어 먹으며 회의를 이어갔다. 후기를 쓴 활동가는 "늘 다른 사람의 권리를 이야기하고, 누군가의 어려움에 귀 기울이던 활동가들에게 이번에는 누군가가 따뜻한 한 끼를 건넸다"며 정성껏 준비된 음식이 "당신들이 하는 일을 알고 있어요, 그 시간을 응원하고 있어요"라고 말해주는 것 같았다고 적었다. 그러면서 "연대는 언제나 거창한 모습으로만 찾아오는 것은 아닌 것 같다"고 덧붙였다.광주에서는 5.18민중항쟁기념행사위원회 활동가들이 초대받았다. 5월을 위해 1년을 사는 이들에게, 광주시민사회지원센터는 단호박 스프와 월남쌈으로 '당신의 노고를 기억합니다'라는 제목의 식탁을 차렸다. 후기는 "함께 밥을 먹는 일은 서로를 돌보는 가장 쉽고도 따뜻한 방식"이라고 썼다. 장애인 자립생활을 지원하는 해피유자립생활센터의 활동가 14명도 '해피한 점심 공탁'으로 사회복지 현장의 고단함을 잠시 내려놓았다.공탁의 셰프는 대부분 외부의 전문 요리사가 아니라 같은 활동가이거나 이웃, 선배였다. 직접 장을 보고 재료를 손질해 상을 차리는 일 자체가 응원의 방식이었다.의정부시민사회연대회의의 밥상은 우리동네협동조합 이사장이 직접 맡았다. 지리산 '제철음식학교'에서 배운 솜씨로 우엉소고기밥과 소갈비찜, 깻잎양념김치 등 제철 밥상을 차렸다. 그는 "돌봄이 화두인 지금, 공익활동가를 돌보기 위한 가장 큰 방법은 먹거리 돌봄이 아닐까"라고 적었다. 경기북부 활동가들의 식탁에서는 '비건 희성'으로 활동하는 활동가가 '감자의 들깨'를 주제로 감자 스프부터 들깨버섯탕까지 비건 코스를 차렸다. 평택에서는 마을 활동가와 그의 딸이, 청주에서는 공정여행으로 다져온 솜씨의 선배 활동가가 앞치마를 둘렀다.집으로 동료를 부른 이들도 있었다. 한 청년활동가는 살면서 처음으로 보일링 씨푸드에 도전해 여러 해산물을 손질하고 데쳤다. 그는 "무엇을 대접할지 고민하고 식재료를 고르고 조리하다 보면 그 시간 동안은 온전히 상대방을 생각하게 된다"며 "그 마음의 끝에 결국 사랑이라는 이름을 붙여주고 싶다"고 썼다.세대를 잇는 자리도 곳곳에서 마련됐다. 오래 지역을 지켜온 선배들이 이제 막 시작한 후배와 청년을 식탁으로 불러냈다.청주에서는 3년 차 이하 신입 활동가들이 모여 '오늘의 메뉴는 공감'이라는 이름으로 네트워킹을 했고, 옥천에서는 8개 단체 11명이 20대부터 50대까지, 3개월 차 새내기부터 15년 차 베테랑까지 한 식탁에 둘러앉았다. 참석자 11명 중 8명은 도시에서 살다 옥천에 정착한 이들이었다. 한 활동가는 "지역에서 활동하다 보면 가끔 외로울 때가 있는데, 안남면 농산물로 만든 음식을 먹으며 선후배 동료들과 고민을 나누니 큰 위로와 에너지를 얻어간다"고 말했다.천안에서는 선배 활동가가 청년들에게 보낸 응원 메시지와 사회 의제 도서를 준비해 랜덤 뽑기로 나눴다. 대구시민공익활동지원센터는 '멸종위기'라는 표현까지 써 가며 지역 청년활동가 20여 명을 불러 모아 비빔밥을 비볐다. 한 참여자는 "각각 맛난이들이 모여 조화의 맛을 내는 비빔밥처럼, 우리 활동도 다양함이 모여 빛나는 것 아닐까"라고 했다. 후기는 "공익활동은 곧 밥심"이라는 문장으로 마무리됐다.밥상은 따뜻했지만, 그 위에 오른 이야기가 마냥 가볍기만 한 것은 아니었다. 활동가들은 자신들이 처한 현실을 솔직하게 꺼내놓기도 했다.마음과 외로움을 다루는 활동가들이 모인 자리에서는 "이 쪽은 일이 없으면 안식월이 아니라 보릿고개다", "화가 나서 '그럼 내가 해야지' 하고 시작하게 된 것"이라는 말이 오갔다. 수원의 교육활동가 밥상에서는 "공탁을 위해 결국 또 활동가가 상을 차린다는 게 아이러니한 것 아니냐"는 이야기가 나오기도 했다. 시켜 먹는 것은 안 되니 준비가 또 하나의 일이 되어버린다는 지적이었다. 그러면서도 그는 "함께 장을 보고 재료를 손질하고 먹으며 편하게 이야기 나눌 수 있었던 점은 너무 좋았다"고 적었다.각자가 놓인 자리도 밥상의 배경이 됐다. 동대문의 도꼬마리와 우리동네노동권찾기는 오래 쓰던 공간이 경매로 넘어가 세 번째 공간을 찾는 중이었다. 이들을 초대한 셰프는 "'어쩌다 여기까지 왔을까' 하는 생각이 들 때, 서로가 서로를 응원하며 다시 일어설 수 있다면 그 일어섬의 연속이 공익활동의 여정 아닐까"라고 썼다. 서수원의 공동육아 단체 '사이좋은 방과후'는 운영이 어려워 내년을 장담하기 힘든 상황에서도 오랜 마을 동료들에게 한식 코스를 차렸다. 함께 일하던 동료의 1주기를 하루 앞두고 "다음에 밥 한 끼 하자던 그 '다음'이 없을 수도 있다"는 마음으로 청년활동가들을 부른 이도 있었다.기다림 끝의 성취를 나눈 자리도 있었다. 안양에서는 15년의 설득과 좌절 끝에 지난해 문을 연 안양시공익활동지원센터를 함께 일군 이들이 모였다. 루미의 시가 적힌 초대장이 오갔고, '씨앗을 심어 준 사람'과 '날개를 달아 준 사람'에게 감사장이 전해졌다. "우리 일만 죽어라 하지 말고 같이 노래도 부르며 놀아보자"는 이야기 끝에 '무해한 합창단'이 생겼다는 소식도 후기에 담겼다. 국가인권위 위촉 인권교육활동가 모임 '인권 편의점'은 첫 책 출판을 축하하는 북토크콘서트를 공탁과 함께 열었고, 춘천에서는 소양강퀴어연대회의 단체들이 곧 열릴 춘천퀴어문화축제를 앞두고 김치들깨수제비를 나눴다.24개의 식탁은 저마다 다른 이유로, 다른 메뉴로, 다른 사람들과 차려졌다. 그러나 후기들이 향하는 곳은 대체로 하나였다. 잘 차려진 한 상이 아니라 함께 어우러진 한 상이었기에 더 따뜻했다는 것, 그리고 그렇게 채운 힘으로 다시 각자의 현장으로 돌아간다는 것이다. 활동의 지속 가능성을 개인의 몫이 아니라 서로가 함께 짊어질 몫으로 옮겨놓는 일, 공탁의 밥상들이 조용히 보여준 것은 그 지점이었다.