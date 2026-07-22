비 오는 날 벌벌 떨면서도 바다에... 이게 강원도 '유학'의 매력입니다

"비 와도 바다에 가요?"

"폭우만 아니면."

"와아아."

"3, 4학년만 하는 줄 알았어요. 예전에 서울에 있을 때 이제 고학년 되면 생존수영 없다고 했거든요."

"큰 학교는 그럴 수 있지. 하지만 우리는 전교생이 다 할 거야."

"하하하. 비 맞아도 상관없어요."

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큰사진보기 ▲비는 내리지만 파도가 잔잔했다. ⓒ 이준수 관련사진보기

"새벽부터 비가 주룩주룩 내리는구나. 부디 아무도 다치는 아이가 없어야 할 텐데."

"현장체험학습에서 가장 중요한 건 첫째도 안전, 둘째도 안전입니다."

"오늘 프로그램은 생존수영, 고무보트 체험, 수상 레포츠예요."

"수상 레포츠가 뭐예요?"

"바나나 보트 탑승과 바다 위 트램펄린, 에어 시소예요. 그냥 저기를 보세요."

"그래도 생존수영 수업은 야외 풀에서 합니다. 물이 더 따뜻해서 오랜 시간 연습하려면 훨씬 나아요."

큰사진보기 ▲야외 수영장에 떨어지는 빗방울. 물 안이 더 따뜻했다. ⓒ 이준수 관련사진보기

"선생님, 샤워장 가서 따뜻한 물 맞아도 돼요?"

"당연하지. 같이 가자."

"오후 바다 활동은 쉴까?"

"아니요. 이제 괜찮아요. 바나나 보트는 무조건 탈 거예요."

"생존수영은 끝났으니까 실내에서 선생님이랑 있어도 돼."

"지금 아니면 바다에서 고무보트 언제 타보겠어요."

큰사진보기 ▲다 같이 노력해 바다를 헤쳐나가는 기쁨은 크다. 이후에는 제트스키가 끌어주는 바나나보트도 탔다. ⓒ 이준수 관련사진보기

서울에서 온 유학생 여덟 명이 환호성을 질렀다. 강원농어촌 유학학교인 우리 반은 여덟 명 전원이 남자 유학생이다. 아이들이 소리를 지른 까닭은 생존수영 수업 때문이었다. 우리 학교는 생존수영 장소를 청소년해양수련원으로 정했다. 운동장에 설치하는 임시 수영시설에서의 수업을 예상했던 서울 아이들은 '바다'라는 말에 대충격.차가운 비를 맞고 싶다고 아우성치는 아이들에게 어떻게 반응해야 할까. 비 한 번 맞는 것이 대수인가. 그렇지만 도시에서 온 아이들에게는 확실히 대수였다. 강원도 시골 학교에서 교편을 잡은 내게는 평범하지만 서울 아이에게는 특별한 것.나는 유학 연장 현상을 떠올렸다. 원래 우리 반 학생 중 한 명은 5학년 1학기까지만 유학 신청을 했다. 한 학기만 시골을 경험하면 충분하다고 생각했을 것이다. 그러나 2박 3일 수학여행을 다녀오고, 과수원 배나무 돌보기 등 열 번에 달하는 크고 작은 현장체험학습을 경험하더니 마음이 바뀌었다. 함께 유학 온 여동생과 부모님을 설득해서 2학기까지 머물게 되었다. 순전히 자발적인 동기였다.5학년까지만 있기로 했던 또 다른 친구도 6학년까지 연장한다는 의사를 밝혔다. 심지어 어떤 학생은 중학교까지 강원도에서 진학하겠다고 결심했다. 중간에 유학 기간을 채우지 못하고 나가는 아이는 한 명도 없다. 반면 연장 사례는 계속 늘고 있다. 무슨 일인 걸까. 유학 연장을 희망하는 가정의 공통점이 있다. 바로 자연을 즐기고, 현장체험학습을 사랑한다는 것. 겨우 그런 이유로 2년씩 시골에 있을까 싶지만 엄연한 사실이다.생존수영 수업이 있던 날, 하늘은 아침부터 거무죽죽했다. 7월 중순의 강릉 기온은 27도 내외였다. 낮은 기온은 아니지만, 젖은 몸은 체감 온도가 떨어진다. 바닥도 미끄러워 자칫하면 학생이 넘어질 수 있다. 그러거나 말거나 아이들의 눈은 파도 거품처럼 반짝였다.여름철 동해안에서는 수시로 인명 사고가 발생한다. 2023년에는 낙뢰에 맞아 서핑을 즐기던 사람들이 죽고 다쳤다. 나는 수시로 일기예보를 확인했다. 해양수련원에 도착한 우리는 우산을 쓰지 않고 비를 맞았다. 나도 편한 수영복 차림으로 같이 비구름 아래 서 있었다.일제히 바다고 향하는 눈. 날이 흐려 짙은 색을 띠는 바다에는 노란색 에어 트램펄린과 시소가 둥둥 떠 있었다. 현장체험학습을 비 오는 날 오는 것도 신기한데, 이 날씨에 바다에서 레포츠 활동을 한다고? 아이들의 눈썹이 한껏 올랐다. 선생님들의 눈은 비상구조용 제트스키와 안전장비에 머물러 있었다.나는 직접 바다에 들어가 수온을 점검했다. 허벅지에서부터 찌릿한 느낌이 올라왔다. 기구를 타는 레포츠 활동이야 가능하겠지만, 장시간 생존수영 강습을 어려울 듯했다. 아이들은 야외에 마련된 대형 수영장에 들어갔다. 하늘에서는 끝없이 가랑비가 내렸다.수영 강습이 시작된 지 삼십 분이 넘어가자 이탈자가 나왔다. 수영장 물이 바닷물보다는 낫다고 하지만, 물 밖은 여전히 추웠다. 비가 멈추지 않았기 때문이다. 나는 몸을 떠는 아이와 함께 샤워장으로 갔다. 뜨거운 물을 틀어서 오랫동안 몸을 데웠다. 오후 활동이 걱정이었다.나는 몇 번이고 의사를 물어보았다. 얼굴은 괜찮아 보였지만, 혹시나 감기에 걸리지 않을 염려가 앞섰다. 아이는 완강했다. 바다에 온 이상 꼭 보트를 타겠다는 의지를 꺾을 수 없었다. 바다에서 노를 저어 나아가는 고무보트는 아이에게 중요한 의미가 있는 듯했다.어른에게는 단순해 보이는 체험 활동도 아이에게는 유학을 연장할 만한 사유가 된다. 나는 그 사실을 알기에 오후 내내 아이들 옆에 붙어 건강 상태를 점검할 수밖에 없었다. 우리 반 여덟 명은 한 명의 이탈자 없이 끝까지 모든 활동을 마쳤다.아이들이 농어촌유학을 연장하는 이유는 거창한 교육 프로그램 때문만은 아닐 것이다. 비 오는 날 바다에 들어가 보고, 친구들과 노를 맞추며 파도를 건너보는 일. 어른의 눈에는 보통의 경험이 아에게는 두고두고 기억되는 삶의 장면이 된다.교육은 교실에서 배운 지식을 확인하는 일에 그치지 않는다. 낯선 환경에서 자신의 몸을 돌보고, 위험을 판단해 협동 작업을 끝까지 해내는 작업 역시 중요한 배움이다. 물론 아이들의 도전을 응원하는 것만큼이나 안전하게 돌아오게 하는 일도 교사의 몫이다. 아이들의 희망에 찬 눈빛을 지켜 주되, 그 열정이 무모함이 되지 않도록 곁에서 살피기. 담임으로서 나의 역할은 두근거림과 신중함의 균형을 지키는 사람이다.어느덧 농어촌유학 학교 2년 차. 많은 사람들이 묻는다. 아이가 1년 이상을 투자해서 있을 만한 가치가 있냐고. 나는 유학 수요는 꾸준하고, 이탈자는 거의 없다고만 말한다. 뚜렷한 이유는 알 수 없다. 다만 내가 체험한 소감은 단순하다. 아이들이 강원도 시골에 머물고 싶어 하는 까닭은 아마도 자신이 직접 보고, 선택하고, 해내는 경험을 매일 조금씩 쌓고 있기 때문이지 않을까.