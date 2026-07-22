우표도 '힙'해졌다... 태권브이·페이커에 AI 휴머노이드까지

우표가 과거의 수집품을 넘어 세대와 시대를 잇는 문화 콘텐츠로 변신한다. 레트로 감성의 로보트 태권브이(V)부터 인공지능(AI) 융합 콘텐츠, 이(e)-스포츠 스타 '페이커' 기념우표까지 한자리에서 만날 수 있는 우표 전시회가 열린다.
22일 과학기술정보통신부 우정사업본부에 따르면 '우표, 시대에 퐁당 빠지다'를 주제로 한 '2026 대한민국 우표전시회'가 오는 29일부터 다음달 2일까지 5일간 서울 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문 전시장에서 개최된다고 밝혔다.
이번 전시회는 과거와 현재, 미래를 잇는 우표의 가치를 세 개의 테마관으로 풀어내다. 이곳에서 전 세대가 함께 즐길 수 있는 체험형 전시로 꾸며진 것이 특징이다.
우선 과거를 주제로 한 로보트 태권브이 기념우표 테마관에서는 레트로 감성을 앞세웠다. 3m 높이의 대형 로보트 태권브이 피규어와 옛 만화책, 전화번호부 등을 만날 수 있다. 중장년층에게는 추억을, 젊은 세대에게는 새로운 문화 체험을 제공한다.
특히 우정사업본부는 전시 기간에 맞춰 로보트 태권브이 탄생 50주년을 기념하는 기념우표 70만 장도 발행한다. 개막식에서는 '태권브이의 아버지'로 불리는 김청기 감독에게 기념우표를 전달하는 행사도 마련된다.
현재를 담은 '2026 트렌드 키워드 우표 테마관'은 '덕질', '역사덕후', '세상무해' 등 젊은 세대의 관심사를 키워드로 구성했다. 우표를 활용한 성향 테스트와 유머러스한 밈(Meme) 콘텐츠를 통해 우표를 '힙한 레트로 아이템'으로 재해석했다.
미래를 보여주는 'AI 융합 콘텐츠 테마관'에서는 우정 문화와 첨단기술이 만난다. 집배원 복장을 한 휴머노이드 로봇이 로보트 태권브이 동작과 케이팝(K-POP) 댄스를 선보이며 관람객을 맞는다.
또한 오는 10월 발행 예정인 e스포츠 스타 '페이커' 기념우표를 미리 만나볼 수 있는 사전 홍보관도 운영된다. 게임존과 유니폼, 마우스 등 관련 전시물을 함께 배치해 팬들의 기대감을 높일 계획이다.
현장을 찾지 못하는 국민을 위한 온라인 전시도 마련된다. 대한민국 우표전시회 누리집(www.stamp2026.kr
)에서 29일부터 우표 공모전 수상작을 감상할 수 있다. 온·오프라인 전시관에서는 참여형 이벤트를 통해 우표첩과 커피 쿠폰 등 다양한 경품도 제공한다.
박인환 우정사업본부장은 "이번 대한민국 우표전시회는 모든 사람들이 함께 즐길 수 있도록 다양한 테마관과 체험 프로그램으로 구성했다"면서 "우표전시회를 통해 우표 속에 담긴 다양한 문화와 소통하며 무더운 여름 시원하게 우표에 퐁당 빠져보시기 바란다"고 말했다.