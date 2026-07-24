무크 '서울문화' 창간사

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우리들은 이번에 서울문화사학회 회지 <서울문화>를 창간합니다. 앞으로 해마다 계속 발간할 계획이므로 장기사업의 첫 출발이 되겠습니다.



대한민국 서울특별시는 오늘날 1천만 인구를 헤아리는 국제도시로 발전하기까지 유구한 역사를 간직하여 왔습니다. 저 강동구 암사동의 선사시대 주거유적은 멀리 신석기시대부터 이미 집단 취락을 형성한 실증입니다. 유사시대에 접어들어서는 백제 한성 400년, 서울 땅은 그 시기에 고구려·신라 등 3국의 쟁패지가 되었다가 신라 3국 통일을 거쳐 고려시대에는 남경이 되었다가 1394년 마침내 조선왕조의 수도가 되어 오늘에 이르렀습니다.



지나간 역사가 증명하듯이 일찍부터 한강을 차지하고 확보하지 못하고서는 아무도 한반도를 감아쥘 수 없었습니다. 서울 땅은 그토록 막중한 지정학적 요충지인 것입니다. 서울이 지닌 북한산 그리고 한강, 그 뛰어난 대자연의 산하를 무대로 벌어진 지난날의 역사는 분명히 다양한 변천과 찬란한 발전의 발자취였습니다.



오늘의 시대 세계역사는 급작스럽고, 어마어마한 변화를 재촉하고 있습니다. 그런 가운데 그 변화의 물결은 서로서로의 문화를 존중하며 범 인류문화 성장에 우리의 참여를 기다리고 있습니다.



이 시대적 요구에 부응하려면 더 더욱 우리의 고유한 과거 역사와 현재를 스스로 환히 통달하여야 하겠습니다. 그래야만 그 바탕 위에서 우리는 미래의 범세계 무대로 뜻 있는 동참을 기약할 수 있을 것입니다.



특히 15세기 이후 서울의 변천과 발전은 곧바로 우리나라의 정치·경제·사회·문화를 앞장서서 이끌어 온 역사이었기에 그 동안의 역사 탐구는 정녕 우리들의 간절한 과제가 아닐 수 없습니다.



<서울문화>는 바로 이러한 명제를 풀어 나아갈 사명을 띠고 창간하는 것입니다.



부지런한 현장 답사, 성실한 사실 규명 그리고 진솔한 검토, 토의, 연구가 이 회자를 통해서 거듭 공개되고 이어서 그 반응이 또한 널리 수용되는 가운데 서울의 진실된 역사는 확연히 밝혀질 것입니다. 그리하여 그 바탕은 반드시 범 인류세계사 개척에도 크게 이바지하게 되리라 믿습니다.



부디부디 동호 회원 뿐 아니라 모든 서울 시민과 온 국민의 지성어린 협조와 편달과 참여 있기를 간절히 바라 마지 않습니다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

서울문화사학회(회장 김영상)가 1994년 1월 무크 <서울문화>를 창간했다. 발행인 김영상, 편집인 박경룡, 발행처 서울문화사이다.창간호는 '개화기 한성부의 교통·통신고찰', '경무대가 청와대로 바뀐 유래', '한강의 역사·지리적 위치', '서울의 문화유적 고찰', '세종대왕 신도비의 비밀' 등이 실렸다.김영상 회장의 창간사다.