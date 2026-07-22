농촌 고령운전자 94.8% '면허 못 반납'... 생계 단절 우려 때문

큰사진보기 ▲복기왕 의원은보도자료를 통해 “생계형 고령운전자가 상당수임에도 실질적 대책 없이 반납만 권유하는 것은 무책임한 처사”라며 “첨단 기술을 활용해 고령자의 이동권을 보장하면서도 국민 안전을 지킬 수 있도록 계류 중인 도로교통법 개정안이 신속히 심사·통과되어야 한다”고 강조했다. ⓒ 복기왕 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

고령운전자 비중과 관련 교통사고가 매년 가파르게 증가하고 있지만, 정부가 추진 중인 운전면허 자진반납 제도는 5년째 2%대 참여율에 머물며 사실상 제 기능을 하지 못하고 있는 것으로 나타났다.생계유지와 대중교통 부족 등의 이유로 상당수 고령운전자가 운전대를 놓지 못하는 현실에서, 자진반납에만 의존하는 현행 정책의 실효성에 의문이 제기되고 있다.복기왕 더불어민주당 의원(국토교통위원회 간사, 충남 아산시갑)이 경찰청과 국회입법조사처 자료를 분석한 결과에 따르면, 최근 5년간(2021~2025년) 65세 이상 고령운전자는 401만 명에서 563만 명으로 40.2% 증가했다. 이는 같은 기간 전체 운전면허 소지자 증가율(3.6%)의 11배를 웃도는 수치다.고령운전자 증가와 함께 관련 사고 비중도 커졌다. 전체 교통사고 건수는 같은 기간 4.5% 감소했지만, 고령운전자가 낸 사고 비중은 15.7%에서 23.7%로 8.0%포인트 상승했다.그러나 정부가 2018년부터 시행 중인 운전면허 자진반납 제도의 성과는 기대에 미치지 못하고 있다. 지난해 고령운전자 면허 반납률은 2.51%로, 100명 가운데 2명 수준에 그쳤. 지방자치단체들이 10만~50만 원 상당의 지원금을 지급하고 있지만 반납률을 끌어올리기에는 역부족인 실정이다.반납률이 저조한 가장 큰 원인은 '생계'다. 한국농촌경제연구원 조사에 따르면 65세 이상 농업인 운전자 가운데 94.8%는 생업과 대중교통 이용의 어려움을 이유로 면허를 반납할 의사가 없다고 답했다. 또한 전체 운수업 종사자 4명 중 1명(25%, 20만5,846명)이 65세 이상 고령자로, 이들에게 면허 반납은 곧 생계 단절로 이어질 수 있다.이에 따라 면허 반납이라는 양자택일식 정책에서 벗어나 첨단 안전장치 장착을 조건으로 운전을 허용하는 현실적인 대안을 마련해야 한다는 목소리도 커지고 있다. 일본은 2022년부터 자동긴급제동장치(AEBS)나 페달 오조작 억제장치를 갖춘 차량만 운전할 수 있는 '서포트카 한정면허' 제도를 운영하고 있다.복기왕 의원은 지난해 12월, 75세 이상 고령운전자가 페달 오조작 방지장치를 설치할 경우 운전면허 갱신 및 적성검사 주기를 완화하는 내용을 담은 도로교통법 개정안을 대표 발의했다. 그러나 해당 법안은 소관 상임위원회인 국회 행정안전위원회에 7개월 넘게 계류 중이다.복 의원은 "생계형 고령운전자가 상당수임에도 실질적인 대책 없이 면허 반납만 권유하는 것은 무책임한 처사"라며 "첨단 기술을 활용해 고령자의 이동권을 보장하는 동시에 국민 안전도 확보할 수 있도록 계류 중인 도로교통법 개정안이 조속히 심사·통과돼야 한다"고 강조했다.