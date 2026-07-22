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26.07.22 09:15최종 업데이트 26.07.22 09:15

[보도 후] 도로 확장 공사 현장 산사태 우려에 충남도 '긴급 조치'

충남도, '붕괴 우려' 산 절개 면에 방수포 추가 설치

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충남 홍성군 은하면 도로 확장 공사 현장. <오마이뉴스> 보도 이후, 산 절개 면에 방수포가 추가로 설치됐다.
충남 홍성군 은하면 도로 확장 공사 현장. <오마이뉴스> 보도 이후, 산 절개 면에 방수포가 추가로 설치됐다. ⓒ 이재환

충남 홍성군 은하면의 도로 확장 공사 현장. < 오마이뉴스> 보도 전, 산 절개면의 모습.
충남 홍성군 은하면의 도로 확장 공사 현장. < 오마이뉴스> 보도 전, 산 절개면의 모습. ⓒ 이재환

충남 홍성군의 한 도로 확장 공사 현사 현장에서 '산지의 절개 면이 방치되고 있어 위험하다'고 지적한 <오마이뉴스>의 보도 이후, 충남도가 산 절개 면에 방수포를 추가로 설치하는 등 긴급 조치에 나선 것으로 확인됐다.

앞서 지난 20일 <오마이뉴스>는 충남 홍성군 은하면 목현 교차로와 서해안 고속도로 광천 나들목을 잇는 도로 확장 공사 과정에서 산지 절단면이 그대로 방치되고 있어 주민들이 우려하고 있다는 목소리를 전했다. 최근 계속되고 있는 폭우로 산사태가 발생할 수 있다는 지적이 나온 것.

보도 직후, 충남도 관계자는 <오마이뉴스>에 "현장을 점검했다. (산지 절개면에) 방수포를 추가로 설치했다. (공사 중) 암석이 나와서 공사가 지연됐다"라며 장마가 끝나면 공사를 신속하게 진행할 계획이라고 전했다.

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실제로 지난 21일 오후 기자는 은하면 도로 확장 공사 현장을 다시 찾았다. 기존에는 도로 쪽 산지 절개면에 방수포 1면과 산지 위쪽에 방수포 1면이 설치돼 있었다. 하지만 보도 이후, 산지 절개면 곳곳에 방수포가 추가로 설치된 것으로 확인됐다.

산지 절개 면에 방수포를 설치할 경우, 빗물의 유입을 막고 토사가 유실되는 것을 억제하는 효과가 있는 것으로 잘 알려져 있다. 산사태 방지에도 효과가 있다는 뜻이다.

한편, 해당 공사는 홍성군 은하면과 광천(서해안 고속도로) 나들목을 잇는 기존 도로를 4차선으로 확장하는 공사이다. 지난 2024년 7월 착공해 오는 2029년 7월 16일 준공을 목표로 하고 있다. 공사 구간은 목현 회전교차로에서 광천IC까지 3.67km이다.

[관련 기사]
도로 확장공사로 산지 '붕괴 우려'... 충남도 "신속하게 공사할 것" https://omn.kr/2j4a5


#도로#확장공사

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    • 자유주의자. 공동체를 걱정하는 개인주의자. 이성애자. 윤회론자. 사색가. 타고난 반골. 충남 예산, 홍성, 당진, 아산, 보령 등을 주로 취재하고 있습니다.

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