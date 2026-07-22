박수현 충남지사 "단 한 건의 인명피해도 안 돼"

큰사진보기 ▲박수현 충남도지사는 22일 도내 집중호우 대응 긴급 점검 회의에서 “무엇보다 도민의 생명과 안전을 최우선으로, 단 한 건의 인명피해도 발생하지 않도록 모든 역량을 집중해 달라"고 지시했다. 사진은 지난 17일 충남재난안전대책본부 방문 모습. ⓒ 충남도 관련사진보기

"무엇보다 도민의 생명과 안전을 최우선으로, 단 한 건의 인명피해도 발생하지 않도록 모든 역량을 집중해 주십시오."

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박수현 충남도지사는 22일 도내 집중호우 대응 긴급 점검 회의에서 이같이 말하며, 현장 중심의 신속한 호우 대응과 철저한 안전관리를 지시했다.이날 새벽부터 천안, 아산, 당진 등 충남 도내 전역에 많은 비가 내림에 따라 충남도는 인명피해 예방을 위해 '재난안전대책본부 비상 1단계'를 전격 가동하고 총력 대응 체계에 돌입했다.박 지사는 특히 "새벽부터 내린 비로 출근길 교통 혼잡과 안전사고가 우려된다"며 "도민들께서는 기상정보와 재난안내를 수시로 확인하고 침수 우려 도로, 하천변, 지하차도 등 위험지역 출입을 자제하는 등 출근길 안전에 각별히 유의해 달라"고 당부했다.이어 각 시·군에는 하천변 산책로, 둔치주차장, 지하차도, 산사태 우려지역 등 위험지구에 대한 사전 통제와 예찰활동을 한층 강화할 것을 주문했다. 아울러 위험 징후가 포착될 경우 주저 없이 주민들을 선제적으로 대피시키라고 강조했다.충남도는 현재 홍종완 행정부지사를 중심으로 한 상황관리체계를 가동 중이다. 기상상황을 실시간으로 모니터링하는 한편, 침수 및 산사태 위험지역에 대한 현장 점검과 비상상황 관리에 집중하고 있다.박수현 지사는 "호우는 짧은 시간에도 큰 피해를 발생시킬 수 있는 만큼 현장 중심의 신속한 대응이 무엇보다 중요하다"며 "충남도와 시·군, 유관기관이 긴밀히 협력해 도민 안전 확보에 최선을 다해 달라"고 거듭 강조했다.