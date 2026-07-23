<김부장> 속 딸바보 아빠들, 어쩜 이렇게 다를까?

드라마 속 인물들의 심리를 탐구해 봅니다. 그때 그 장면 궁금했던 인물들의 심리를 펼쳐보면, 어느새 우리 자신의 마음도 더 잘 보이게 될 것입니다.

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큰사진보기 ▲<김부장> 스틸컷 ⓒ SBS 관련사진보기

큰사진보기 ▲SBS 드라마 <김부장> 속 딸 민지. ⓒ SBS 관련사진보기

"혜리야 너도 앞으로 당하고만 있지 말고 몇 배로 갚아 줘. 절대 얕잡아 보이며 안돼. 감히 눈도 못 마주칠 정도로 너만 보면 다리가 풀릴 정도로 두려움을 심어줘야 다시는 못 덤비는 거야."

큰사진보기 ▲SBS 금토드라마 <김부장> ⓒ SBS 관련사진보기

"우린 서로 다를 게 없어. 너도 네 딸을 찾기 위해서 눈에 보이는 게 없었겠지. 가진 힘을 이용해서 폭력을 쓰고 그중에 몇 명은 죽었을 수도 있고. 어때? 너는 아버지로서 부끄러웠나?" (강찬)

덧붙이는 글 | 이 기사는 송주연 시민기자의 개인 블로그(https://blog.naver.com/serene_joo)와 브런치(https://brunch.co.kr/@serenity153)에도 실립니다.

시원한 액션을 내세운 SBS 드라마 <김부장>은 첩보 드라마 같지만 실은 '딸 바보' 아빠들의 이야기다. 주인공 김부장(소지섭)은 평범한 회사원으로 살아가던 중 딸 민지(서수민)가 납치되자 민지를 구하기 위해 '요원'으로서의 감을 발동한다. 김 부장과 대결하는 주학건설 회장 강찬(주상욱)도 자신의 딸 혜리(유지안)의 잘못을 덮기 위해 모든 수단을 동원한다.<김부장> 속 인물들을 움직이게 하는 원동력은 바로 '딸'이다. 도대체 딸은 어떤 존재이길래 아빠들을 이처럼 무자비하게 만드는 걸까? '딸바보' 아빠들의 심리를 탐구해 봤다.심리학에서 아빠는 엄마와 애착 형성된 아이가 독립된 한 사람으로 외부 세상으로 나아가게 하는 '외부인'의 역할을 한다고 연구됐다. 하지만 최근 현실과 대중문화 속에서 자주 만나게 되는 '딸바보' 아버지들은 '외부인'을 넘어 양육에 매우 적극적으로 관여하며, 모녀 관계 못지않은 애착을 형성한다.이는 사회문화적 흐름과 관련이 깊어 보인다. 자녀의 수가 적어지면서 딸과 아들 모두가 더 귀해진 데다 딸에게도 아들 못지않은 기대를 거는 부모들이 많아졌다. 가부장적 전통의 약화로 권위적이고 통제적인 아빠보다는 다정한 아버지 상이 인기를 끌면서 '딸바보'는 가정적이고 좋은 아빠의 상징처럼 여겨지기도 한다. 이런 현상은 가부장적 전통에 기댄 아빠 이미지로부터 남성들을 자유롭게 해 주고 있다. 다양한 방식으로 부성애를 표현할 수 있게 되었다는 점에서 고무적이다.'딸바보' 아빠의 사랑은 딸의 사회성 발달에 이바지하고, 사회적 성취를 자극하며 자신감을 심어준다. 하지만, 아빠의 헌신이 긍정적인 영향만 미치는 건 아니다. 다른 친밀한 관계들처럼 부녀 관계에도 서로의 욕구들이 투사된다. 아빠의 발달 과정에서 미해결된 욕구들은 딸에게 쉽게 투사되고 이는 딸과의 관계에 큰 영향을 미친다. 이는 '딸바보' 아빠들의 딸과의 관계를 완전히 다른 모습으로 만든다. 드라마 속 김부장과 강주찬도 그렇다.김부장은 북한 공작원 출신으로 '무기'로 키워졌다. 작전 수행을 위해 대한민국에 침투하지만, 작전은 실패하고 그는 포로가 된다. 대한민국 정부는 공작원으로서 그 누구보다 뛰어난 그를 대한민국 정부를 위해 일하는 요원으로 살려둔다. 그는 여러 작전에 투입되면서 능력을 인정받고, 진철(윤경호) 한수(최대훈)와 좋은 동료이자 친구가 된다. 그리고 유진(서지혜)을 만나 결혼하고 가정을 꾸린다. 유진은 딸 민지를 낳다 사망한다. "과거는 잊고 민지 아빠로 살아달라"는 유언을 남기고서 말이다.이런 김부장에게 민지는 딸 이상의 존재일 테다. 유진을 만난 후 태어나서 처음으로 "평범하게 살 수 있지 않을까?"(8회)라고 느꼈던 그에게 아내는 매우 특별할 수밖에 없다. 민지는 그런 아내와 자신을 이어 주는 존재다. 김부장에게 민지는 안정감을 주고, 애착과 사랑이라는 감정의 근원이 되어 준다. 이런 느낌은 그를 평범한 회사원으로 살게 한다. 민지는 김부장을 '무기'가 아닌 '한 사람'으로 살고 싶게 하는, 이를 가능하게 하는 일종의 '자기대상'인 셈이다.그런 딸이 납치됐다는 건, 자기대상을 잃었다는 의미다. 더 이상 평범하게 살 수 없다는 뜻이기도 하다. 그렇기에 김부장은 자신이 위험해질 것을 알면서도 예의 공작원으로서의 정체감을 발동시켜 폭주한다.강찬 역시 자신의 딸 혜리를 무척 아끼고 사랑하는 아빠다. 대기업 회장으로 있으면서도 혜리가 학교폭력에 휘말리자 직접 학교를 찾을 정도로 혜리의 일상에 깊이 관여한다. 폭력적이고 강압적인 방식으로 부와 권력을 누려온 그는 혜리에게만은 부드러운 모습을 보이기도 한다.하지만, 혜리가 원하는 것들을 이뤄주는 방식은 그답게 폭력적이다. 혜리를 대하는 태도 역시 그렇다. 혜리에게 다정하게 "아빠가 해결해 줄게"라 말하지만, 곧바로 돌변해 "아빠에게 먼저 말했어야지"라며 딸의 뺨을 후려갈긴다(4회). 이는 강찬이 혜리를 '한 사람'으로 대하기보다는 자신의 소유물, 혹은 자신의 힘을 확인하기 위한 욕망의 대상으로 대하는 모습이다.김부장과 강찬은 모두 '딸바보' 아빠들이지만, 딸에 대한 태도는 이토록 대조적이다.그렇다면 딸은 이런 아빠들을 어떻게 느낄까?민지는 6회 목숨을 걸고 자신을 구하러 온 김부장과 다시 만난다. "아빠 왔다. 집에 가자!"라는 말에 신뢰와 든든함을 느꼈을 거다. 자기 잘못도 아닌데 혜리 앞에서 무릎을 꿇었던 '약한' 아빠가 아닌 새로운 모습을 마주했을 거다. 동시에 민지는 아빠가 '간첩'이었다는 사실을 알게 된다. 이는 민지에겐 큰 혼란으로 다가왔을 것이다.7회 "북한에서 왔고, 위험하게 살아왔지만 엄마를 만나서 달라졌다"고 솔직히 자신에 대해 이야기하는 아빠에게 민지는 신뢰감을 느낀다. 그리고 "나 혼자서도 기다릴 수 있다"며 아빠를 위로해 주기도 한다. 아빠를 답답해했던 마음은 사라지고 '한 사람'으로 이해하고 존중하게 된 것이다. 아마 재회하게 된다면 김부장과 민지는 서로를 더 존중하며 건강한 관계로 나아갈 수 있을 것이다.반면, 혜리는 사건에 휘말리면서 아빠의 가치관을 더 주입받는다. 2회 주찬은 혜리가 민지 때문에 속상해하는 줄 알고는 이렇게 말한다.자신이 부와 힘을 쟁취해 온 방법을 그대로 주입하는 장면이었다. 문제는 혜리 역시 바로 이런 방식으로 대한다는 것이다. 부드러운 척하지만, 범접할 수 없는 두려움을 심어주면서 말이다. 혜리는 이런 아빠에게 의존하면서 공포감을 함께 느낀다. 의존할 수밖에 없는 상대에게 공포심을 함께 갖는 건 엄청난 혼란인 동시에 빠져나올 수 없는 수렁이다.극 중 혜리의 엄마는 모습을 잠깐 비췄을 뿐이다. 아이의 교육 또한 남편에게 의존한다. 결국, 혜리는 딸이지만, 엄마가 아닌 아빠와 자신을 동일시하면서 심리적인 갈등을 무마하려 할 것이다. 이미 혜리는 학교에서 아빠처럼 친구들을 대한다. 아마도 혜리는 '자기 자신'이 되어가기보다는 점점 더 아빠를 닮아갈 가능성이 크다.7회 강찬은 김부장에게 이렇게 말하며 우리의 딸 사랑이 다르지 않다고 말한다. 하지만, 둘의 사랑은 그 방향이 완전히 다르고, 딸들에게도 다른 영향을 미치고 있다. 특히 민지처럼 엄마가 없거나 혜리처럼 약한 엄마를 둔 경우, 아빠의 영향은 절대적이라고 할 수 있다. 이 딸들이 '자기 자신'으로 살아가느냐, 아빠 그림자 안에서 살아가느냐는 아빠가 딸을 얼마만큼 존중해주느냐에 따라 달려있다.김부장과 민지는 납치 사건을 계기로 서로를 한 사람으로 바라볼 수 있게 됐다. 반면, 강찬은 계속해서 의존과 공포를 조장함으로써 동일시를 유도한다. 이는 분명 딸들에게 다른 삶을 살게 할 것이다. 드라마 <김부장>에서 정말 센 건 액션이 아닌 아빠와 딸 관계 아닐까.