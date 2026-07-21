'장윤기 사건 부당 관여 혐의' 형사과장 구속영장 기각

▲장윤기 여고생 살인 사건 수사 과정에 부당하게 관여한 혐의를 받는 광주광산경찰서 전 형사과장 박 아무개 경정이 21일 광주지법에서 영장실질심사를 받은 뒤 나오고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기