한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

종점

- 최지인

도시를 건너는 내내 이해할 수 없는 너

나는 흰 빨래 검은 빨래 풀로 붙인 자리

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세 식구가 살림을 시작한 반지하 단칸방은 헐렸다

바뀌는 것은 세상이 아니라 나였다

열차가 어느 쪽으로 달리는지 가늠이 안 된다

꿈속에서도

잠이 들고 꿈을 꿀 수 있다

십 년이 지났다 다음 십 년과 다다음 십 년이 하얗게 질려 있다

금이 간 그릇과 뒤돌아서는 거리

살아 있음의 부끄러움

참을 수 없다

들판을 지나

말이 앞서고 말이 앞서서

터널 끝 너는 어깨가 아파서 자세를 바로 잡는다

지나간 것들이 상자 속에 담겨 있다

상자를 열면 아무것도 없다

큰사진보기 ▲너를 건너는 동안, 나는 텅 빈 상자가 되었다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <당신의 죄는 내가 아닙니까> 아시아, 2023시인_최지인: 2013년 <세계의 문학> 신인상을 받으며 작품 활동을 시작했다. 시집으로 <나는 벽에 붙어 잤다> <일하고 일하고 사랑을 하고> <당신의 죄는 내가 아닙니까> 등이 있다.꿈속에서도 잠이 들고 꿈을 꿀 수 있습니다. 시를 읽으면 꿈속에서 한 번 더 꿈을 꾸는 기분이 듭니다. 꿈과 시는 둘 다 확고한 믿음의 주위에서 부유하던 것들이 제각기 축을 이루며 회전할 때 일어나는 현기증 같은 것이기 때문입니다."나"는 도시를 지났고 매달린 빨래를 보았고 가족을 '식구(食口)'라고 부르는 사람들에게 도시가 금이 간 그릇을 건네는 것과, 미래가 하얗게 질린 채 기다리고 있는 것을 보았습니다. 변화를 기대했으나 세상은 그대로이고, 나는 변해버렸습니다.이 부끄러움을 뒤집어 쓴 채, 나와 세상은 어디에 가닿을까요? 들판을 지나 터널 끝에서 지나간 것들이 담긴 상자를 열었을 때, 그 안에는 아무것도 없었습니다. 종점에 내리는 사람은 벨을 누르지 않습니다. 끝은 이미 우리를 알고 있기 때문입니다. (배수연 시인)