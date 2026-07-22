'사람의 마음'을 읽는 도슨트가 되고 싶다

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큰사진보기 ▲JB미슬관에서 도슨트를 하며JB미슬관에서 도슨트를 하며 ⓒ 정미란 관련사진보기

"오늘의 첫걸음이 내일의 기적을 만든다."

큰사진보기 ▲자비솔라전시의 도슨트와 함께 ⓒ 정미란 관련사진보기

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"예당의 '자비 솔라'라는 스페인 작가의 전시회 왔어요."

"저는 한남동 타데우스 로팍입니다. 알렉스 카츠 전시 중이에요."

"두 분 다 모르는 화가들인데..."

" 주변에 맛집 추천합니다~ 맛난 점심 드세요^^"

큰사진보기 ▲스페인 화가 자비 솔라의 사인하는 모습 ⓒ 정미란 관련사진보기

"덕분에 작가님의 사인도 받고 인스타 팔로우까지! 완전 대박입니다."

"ㅇㅇ 도슨트 님은 여행 가이드도 하셨던 분이라 팬도 진짜 많은 듯~"

"아! 그래요!! 그런 스펙이 있는 분도 있구나..."

"이 작품 가격이 2천에서 6천쯤 된다 하니 구입도 생각해 보시면 어떨까요~~!"

큰사진보기 ▲채수안 도슨트와 동기들 ⓒ 정미란 관련사진보기

기적까지는 아니지만 지난해 시작한 첫걸음은 오늘이 되고 오늘은 다시 내일을 기대하게 한다. 도슨트 수업에서 미술관 전시해설자를 꿈꾸며 수많은 천재 화가와 그들의 작품을 만난 시간이 어느덧 한 해의 절반을 넘어섰다.연일 무더위와 장마가 이어지는 7월의 주말에도 도슨트 수업을 함께 했던 동기들의 단체 톡방이 뜨겁다. 서울 곳곳의 미술관을 찾아 다양한 전시를 보고, 전문 도슨트의 해설을 들으며 느낀 감동과 배움이 실시간 톡방으로 가득 전해진다.서로를 응원하며 정보를 공유하는 우리들은 이제 막 시작한 도슨트라는 새로운 일을 향한 기대와 에너지로 열정 충만한 새내기들이다. 누가 봐도 아름다운 서로의 모습은 모두에게 격려가 되고, 다시 앞으로 나아갈 힘이 된다. 그래서 이 여름은 뜨겁지만 따뜻하다.전시회에서 받은 작가의 친필 사인부터 그들의 멋진 작품들과 유명한 도슨트의 해설 모습들을 담은 사진과 이야기들이 이어지면 우리는 각자의 생각과 의견으로 또 한 번 톡방이 수다로 넘쳐난다.도슨트는 미술사뿐 아니라 작가의 삶과 시대의 문화와 인문학까지 아우르는 스토리텔러다. 그래서 미술을 넘어 다양한 분야의 전문성을 요구하는 역할이기도 하다. 요즘은 와인 도슨트, 커피 도슨트, 영화 도슨트는 물론 초콜릿 도슨트까지 등장했다. 자신만의 전문 분야를 흥미로운 이야기로 풀어낼 수 있다면 도슨트의 무대는 앞으로도 더욱 넓어질 거라 생각된다.'도슨트(docent)'는 라틴어 docēre에서 유래한 말로 '가르치다'라는 뜻을 담고 있다. 유럽에서는 강의 자격을 갖춘 교원을 의미했고, 이후 미국의 박물관과 미술관에서 관람객에게 전시를 안내하는 해설사를 뜻하는 말로 자리 잡았다. 오늘날의 도슨트는 단순히 작품을 설명하는 사람이 아니라, 작품과 사람을 연결하고 예술의 감동을 함께 나누는 사람이다.도슨트 공부를 시작하며 운 좋게 지역 미술관에서 봉사할 기회를 얻었다. 즐거움과 보람만으로 충분할 줄 알았던 그 시간은 오히려 더 많은 공부와 더 깊은 전문성이 필요하다는 사실에 무한 책임을 느끼게 된다. 연령도 관심사도 다른 관람객들에게 그림 한 점이 단순한 감상을 넘어 재미와 의미, 그리고 새로운 지식으로 이어질 수 있도록 돕는 일이 도슨트의 역할임을 매번 느낀다.아직은 배워야 할 것이 너무 많다. 하지만 작품을 이해하기 위해 자료를 찾고 책을 읽으며 작가를 알기 위해 또 다른 전시장을 찾는 과정에서 하루하루 성장하는 또 다른 나를 발견하게 된다. 오늘의 작은 첫걸음이 내일의 거창한 기적이 되지 않더라도, 누군가에게 그림 한 점의 감동을 전할 수 있는 도슨트로 조금씩 가까워지고 있다면 그것만으로도 충분하다.그림을 보는 눈보다 사람의 마음을 읽는 도슨트가 되기 위해, 나는 오늘도 설렘을 안고 다음 전시로 향한다. 그 한 걸음이 또 다른 내일을 만들 거라 믿으며.