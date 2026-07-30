한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

한 사람

- 민구

사람들과

원탁에 둘러앉아

함께 고개를 끄덕이고

웃고 떠들고 있지만

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그들이 내게 무슨 말을 하는지

어떤 사건에 열광하는지

관심이 없다

밤이 깊어 사람들 모두

집으로 돌아가고

벌레 우는 소리 잠잠해지면

나는 접시를 치운다

꿈이 지나간 바닥을 깨끗이 훔친다

고장 난 라디오에서

음악이 흘러나오고

그가 먹을 빵과 물 한 잔

우리만 알고 있는

사소한 이야기

한 사람이 잠에서 깨기만을

기다리고 있다

큰사진보기 ▲모두가 떠난 자리에서, 한 사람의 깨어남을 기다린다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <세모 네모 청설모> 현대문학, 2023시인_민구: 2009년 <조선일보> 신춘문예로 작품활동을 시작했다. 시집으로 <배가 산으로 간다> <당신이 오려면 여름이 필요해> <세모 네모 청설모>가 있다.나는 원탁에 둘러앉아 사람들과 이야기를 나누고 있다. 언뜻 그들과 마음이 이어져 있는 듯 눈을 마주치지만, 나는 피상적인 사람들의 대화에는 관심이 없고, 어느덧 익숙한 고독이 찾아온다. 하지만 이 고독은 결핍이 아니라 스스로 선택한 자연스러운 기다림이다.사람들이 떠난 자리를 정리하며 벌레 울음소리마저 잠잠해지길 기다리는 시간. 고장 난 라디오는 한 사람을 위한 고요를 흘려보낸다. 먼 곳에서부터 나를 응시해온 그가 온다는 예감이 "꿈이 지나간 바닥을 깨끗이 훔치"게 한다. 설렘, 소소한 기쁨, 다정한 침묵을 품고 오는 그를 위해 나는 작은 것부터 준비한다. 소박한 빵과 물 한잔, 그리고 사소한 우리의 이야기를. (정미주 시인)