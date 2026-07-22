<실미도>에서 <왕사남>까지 '천만영화'의 공통점

큰사진보기 ▲한국영화박물관천만 관객 돌파한 한국 영화 제목이다. ⓒ 지유경 관련사진보기

"제목은 그 영화를 지칭하는 고유명사"

"제목은 기억을 소환하는 실마리"

"제목은 대중의 관심을 자극하는 촉매"

큰사진보기 ▲한국영화박물관한국영화박물관에 전시된 영화 제목들 ⓒ 지유경 관련사진보기

1960년 92편이었던 제작 편수는 1969년이 되면 229편으로 급증했다. 특히 1968년 관객 수는 무려 1억 7천만 명을 웃돌아 1인당 관람 횟수가 6회에 육박했다고 하니, 오늘날의 통계를 가히 능가하는 영화의 시대였다. 이 시기 김기영 감독의 <하녀>(1960), 신상옥 감독의 <사랑방 손님과 어머니>(1961), 유현목 감독의 <오발탄>(1961), 이만희 감독의 <만추>(1966) 등 거장들의 작품이 당대 관객의 환영을 받았다. 초창기 가족극과 궁중 사극이 유행했다면, 초중반에는 청춘영화가, 후반부에는 문학을 원작으로 한 문예영화와 액션 스릴러, 코미디 영화가 강세를 띠며 대중의 다채로운 욕구를 대변했다. - 전시 설명문 참고.

큰사진보기 ▲영화 바보들의 행진한국영화박물관에 전시된 영화 <바보들의 행진> ⓒ 지유경 관련사진보기

AD

'안방 극장'이라 불리며 급격히 보급된 TV의 영향, 경제 성장과 함께 다양해진 레저 문화, 더욱 엄혹해진 검열과 영화 정책의 실패가 겹친 결과였다. 질적으로 저예산 영화가 많아지며 관객들로부터 외면받기도 했다. 그럼에도 어둠 속에서 빛은 피어났다. 1970년대 중반, 이장호 감독의 <별들의 고향>(1974), 하길종 감독의 <바보들의 행진>(1975), 김호선 감독의 <영자의 전성시대>(1975) 등으로 대표되는 청춘 영화들은 새로운 표현 방식으로 시대적 아픔 속에서도 청년문화의 불씨를 지폈다. - 전시 설명문 참고.

비디오 시장의 확대와 케이블 TV 출범, 그리고 대기업들의 영화산업 진출은 제작 관행을 송두리째 바꿨다. 이른바 체계적인 '기획 영화' 시스템이 도입된 것이다. <결혼 이야기>(1992)는 당시 멜로영화의 진부함에서 벗어나 참신한 로맨틱 코미디 장르로서 한국 영화계에 신선한 파장을 몰고 왔다. 이어 임권택 감독의 <서편제>(1993)는 서울에서만 100만 관객을 넘기며 한국 영화사상 새로운 기록을 달성했다. 영화잡지가 창간되고 부산국제영화제를 시작으로 각 도시에서 국제영화제가 개최된 것도 바로 이 시기였다. - 전시 설명문 참고.

큰사진보기 ▲영화 기생충한국영화박물관에 전시되어 있는 영화 기생충 기택(송강호), 기우(최우식), 문광(이정은)의상 ⓒ 지유경 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 파묘한국영화박물관을 나서며, 영화 <파묘> 상징적 이미지가 마지막으로 전시되어 있다. ⓒ 지유경 관련사진보기

지난 17일, 서울 마포구에 위치한 한국영화박물관을 찾았다. 한 걸음 옮기다 문득 이런 궁금증이 생겼다. '천만 관객'을 돌파한 영화에는 공통점이 있을까. 대한민국에서 천만 관객을 돌파한 영화는 많지 않다. 그럼에도 어떤 작품은 사람들의 마음을 움직여 극장을 빼곡히 채우고, 어떤 작품은 흥행에 실패한다. 그렇다면 천만 영화를 만드는 힘은 무엇일까.전시 입구에서, 가장 먼저 눈에 들어온 것은 천만 관객을 돌파한 영화 제목이다. 영화 제목을 마주하는 순간, 우리는 작품의 이름을 넘어 저마다 다른 기억을 되살려 그때의 감정을 다시금 느끼게 된다.박물관 전시실에 들어서 발걸음을 옮길 때마다 시간은 스크린 위를 거슬러 흘렀다. 전시실을 가득 채운 한국 영화의 발자취는 한 편의 작품을 넘어, 우리 사회가 걸어온 시간을 담아낸 거대한 파노라마처럼 다가왔다. 1960년대는 흔히 한국 영화의 르네상스라 불린다.흥망성쇠(興亡盛衰)가 반복되듯, 이후 1970년대 한국영화는 쇠퇴와 불황의 시기로 기록된다.1990년대, 한국영화는 새로운 환경에서 거대한 태동을 맞이한다.2000년대 들어 한국 영화는 본격적인 '천만 관객 시대'를 열었다. 한국 영화는 역사, 실화, 범죄, 재난 등 다양한 장르를 오가며 흥행작을 만들어 냈다. 2003년 <실미도>를 시작으로 <태극기 휘날리며>(2004), <왕의 남자>(2005), <괴물>(2006), <해운대>(2009), <도둑들>(2012), <7번방의 선물>(2013), <명량>(2014), <국제시장>(2014), <암살>(2015), <택시운전사>(2017), <극한직업>(2019), <기생충>(2019), <서울의 봄>(2023), <파묘>(2024), 그리고 최근 <왕과 사는 남자>(2026)까지 시대를 대표하는 작품들이 잇따라 천만 관객을 돌파했다.그 가운데 천만 영화의 공통점을 가장 선명하게 보여주는 작품은 <기생충>이다. 2019년 5월 30일 개봉한 이 영화는 대한민국 역대 26번째 천만 관객을 돌파했다. 또한 한국 영화 최초로 칸국제영화제 황금종려상을 받으며 세계 영화사의 새로운 이정표를 세웠다. 희극으로 시작해 비극으로 막을 내리는 <기생충>은 현대 사회의 계층 불평등을 날카롭게 드러내며 국내외 관객들의 깊은 공감을 끌어냈다.이러한 특징은 다른 천만 영화에서도 확인된다. 역대 흥행 1위인 <명량>(1,761만 명)은 임진왜란 속 이순신 장군의 리더십을 통해 국민적 카타르시스를 끌어냈다. 역대 흥행 2위 <왕과 사는 남자>(1,628만 명)는 단종과 엄흥도의 이야기를 따뜻한 휴머니즘으로 풀어내며 세대를 아우르는 공감을 얻었다. <극한 직업>(1,626만 명)은 코미디와 액션의 조화로 현실의 스트레스를 유쾌하게 해소했고, <신과 함께>(1,441만 명)는 이승과 저승을 넘나드는 세계관 속에 가족애와 삶의 의미를 담아냈다. <국제시장>(1,426만 명)은 한국 현대사를 살아온 우리들의 아버지의 삶을 생생히 그렸다.다시 말해, '천만 관객'을 돌파한 영화들의 공통점은 관객의 감정을 움직였다는 것. 역사와 실화는 집단의 기억을 되살렸고, 액션과 범죄는 현실의 답답함을 해소했으며, 풍자와 코미디는 웃음 속에서 사회를 성찰하게 했다. 장르는 달라도 관객의 마음을 움직였다는 점만큼은 같았다. 결국 '천만'은 단순한 흥행 기록이 아니라, 한 시대를 살아간 사람들이 같은 이야기에 공감하고 함께 웃고 울었다는 증거다.인간이 만든 수많은 이야기 가운데 시대를 관통하며 사람들의 마음을 움직이는 영화는 언제나 특별한 울림을 준다. 영화는 시대를 비추는 거울인 동시에, 그 시대를 살아간 사람들의 삶을 기록하는 가장 인간적인 언어다. 한국영화박물관을 나서며 영화는 시대를 기록하는 또 하나의 역사이자, 같은 시대를 살아가는 사람들의 감정을 이어주는 언어라는 사실을 깨달았다.