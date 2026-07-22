5대 세종시의회 첫 과제는 '행정수도 완성'… 추진위 상임위 문턱 넘어

큰사진보기 ▲3일 선서하는 안신일 의장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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제5대 세종특별자치시의회가 첫 의정 과제로 '행정수도 세종 완성'을 분명히 했다. 안신일 의장이 개원 직후부터 거듭 공언해 온 관련 조례안이 상임위원회를 통과하면서, 행정수도 도약을 위한 법적·제도적 기반 마련에 속도가 붙을 전망이다.세종시의회 행정복지위원회(위원장 김재형)는 21일, 안신일 의장이 대표발의한 '세종특별자치시 행정수도 완성 추진위원회 설치 및 운영 조례안'을 가결했다.이번 조례안은 제5대 세종시의회 출범 이후 처음으로 상정된 조례안이라는 점에서 의미가 크다. 안 의장이 전반기 핵심 과제로 강조해 온 행정수도 상설 추진체계 구축을 첫 회기 조례안으로 직행시키며 실천 의지를 입증했다는 평가다.조례안은 세종특별자치시의 행정수도 지위 확보와 지역의 지속 가능한 성장 기반 마련을 목적으로, 시장 소속의 '행정수도 완성 추진위원회'를 설치하고 그 구성과 운영에 필요한 사항을 규정하는 내용을 담고 있다. 추진위원회는 시장과 위촉직 위원의 공동위원장 체제로 운영되며, 당연직·위촉직 위원 등 30명 이내의 민·관 합동 전문가로 구성된다.추진위의 주요기능은 ▲ 행정수도 지위에 부합하는 주요 기관 설치·유치 ▲ 국제 경쟁력을 갖춘 행정수도 조성을 위한 규제 개선 과제 발굴 ▲ 정부·국회·지방자치단체 등과의 협력 방안 공론화 및 지역 여론 수렴·홍보 등이다.특히 사안별 전문적 논의가 가능하도록 분과위원회와 특별위원회를 별도로 둘 수 있게 설계했다. 이번 조례안은 안신일 의장을 비롯해 강해정, 김동호, 김창연, 김현미, 노종용, 박범종, 손인수, 유인호, 윤성규 의원 등 10명이 공동 발의했다.안신일 의장은 "5대 의회의 첫 조례안으로 행정수도 완성 추진위원회 설치 조례를 상정한 것은 그만큼 이 과제를 최우선 순위에 두고 있다는 의지의 표현"이라며 "30일 본회의에서 조례안이 최종 의결되면, 행정수도 지위 확보를 위한 논의에 속도를 내고 지역의 목소리를 국가정책에 실질적으로 반영할 수 있는 통로가 마련될 것"이라고 밝혔다.한편 상임위 문턱을 넘은 이번 조례안은 오는 30일 본회의 의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.