화순제일중, 학생이 만들고, 학생이 빛낸 '독서 골든벨'

큰사진보기 ▲독서 골든벨 행사에 참여한 학생들이 화이트보드에 답을 적어 들어올리고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1학년 경제 독서 골든벨에서 최후의 1인이 된 강○○ 학생. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲독서 골든벨에 참여하고 있는 학생들. ⓒ 정채하 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

화순제일중학교(교장 정라원)가 21일 독서 골든벨 행사를 개최하고, 학생들이 책을 통해 익힌 지식과 사고력을 겨루는 독서 중심 교육 성과 공유의 장을 열었다.이번 행사는 교육부 지정 경제·금융교육 연구학교 프로그램 및 교육 발전 특구 사업의 일환으로 기획됐다. 1학년 학생들은 경제 분야 독서 골든벨을, 2학년, 3학년 학생들은 생명과학 분야 독서 골든벨을 진행하며 전교생이 학년별 주제에 맞는 독서 활동의 결실을 확인하는 시간을 가졌다.학생들은 행사 개최 4개월 전부터 경제 관련 도서를 읽고, 1개월 전부터 예상 문제를 중심으로 내용을 정리하며 경제 개념과 행동경제학, 금융 기초 등을 자연스럽게 익혔다.특히 이번 행사는 학생들이 직접 진행과 감독까지 운영하는 학생 주도형 축제라는 점에서 의미를 더했다. 경제동아리 학생들이 골든벨 문제의 출제부터 PPT 제작, 사회 진행 및 관리 감독까지 직접 맡아 행사 전반을 주도했다. 교사들은 학생들이 출제한 문제를 검토하고 보완하는 역할에 집중하며 학생 중심의 배움이 원활히 이뤄질 수 있도록 지원했다.한편 이날 행사는 단순히 우승자를 가리는 방식이 아니라 여러 차례 패자부활전을 운영하며 끝까지 함께 배우는 것에 초점을 맞췄다. 학생들은 긴장감 속에서도 서로를 응원하며 화이트보드를 들어 답을 확인했고, 경쟁이 아닌 함께 성장하는 것을 목표로 서로를 격려했다.정라원 교장은 "경제교육은 단순히 돈을 배우는 교육이 아니라 자신의 진로와 미래를 준비하는 과정이다. 학생들이 독서를 통해 올바른 경제관과 사고력을 키워 자신의 삶을 스스로 설계하는 힘을 길렀으면 한다. 단순히 책을 읽는 데서 그치는 것이 아니라, 스스로 문제를 만들고 친구들과 함께 풀어보는 과정을 통해 배움의 즐거움을 느끼길 바란다"고 격려했다.담당 교사는 "독서 골든벨의 가장 큰 목적은 학생들이 책 속의 내용을 끝까지 이해하고 자신의 것으로 만드는 데 있다. 탈락한 학생들도 다시 참여할 기회를 주면서 모두가 함께 배우는 행사로 운영하고 있다. 오늘 골든벨을 통해 책을 읽고 생각하는 즐거움과 함께 노력하면 충분히 해낼 수 있다는 자신감을 얻었으면 좋겠다"고 밝혔다.1학년 경제 독서 골든벨 최후의 1인에 오른 강○○ 학생은 "책을 여러 번 읽고 평소 공부하던 방식대로 답을 정리하며 준비했다. 1등을 할 줄 몰랐는데 우승하게 돼 정말 기쁘다. 평소 경제 분야에 관심이 많았는데, 학교에서 자체적으로 이런 프로그램을 운영해 더 재미있게 공부할 수 있었다"고 말했다.또 다른 학생은 "책을 읽을 때는 잘 몰랐던 내용도 문제를 준비하면서 다시 찾아보고 정리할 수 있었다. 혼자 공부하는 것보다 친구들과 함께 참여하니까 더 집중하게 됐던 것 같다. 막상 화이트보드에 답을 적을 때는 긴장돼서 답이 떠오르지 않을 때도 있었지만, 게임처럼 즐기며 자연스럽게 복습할 수 있어 유익했다"고 전했다.한편 화순제일중학교는 앞으로도 학생 주도의 다양한 교육활동을 통해 민주적 학교문화를 조성하고, 경제·금융교육을 비롯한 실천 중심 교육을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.