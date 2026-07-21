남양주시, 수의계약 체납업체 사전심사…성실 납세업체 계약기회 확대

큰사진보기 ▲경기 남양주시가 공정하고 투명한 공공계약 환경 조성을 위해 1인 수의계약 체납업체 사전심사 제도를 도입한다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시가 공정하고 투명한 공공계약 환경 조성을 위해 1인 수의계약 체납업체 사전심사 제도를 도입한다.남양주시는 21일 '1인 수의계약 운영 개선계획'을 수립하고 계약 체결 전 업체의 국세와 지방세 체납 여부를 확인하는 사전심사 절차를 본격 시행한다고 밝혔다.이번 제도는 신속한 계약이 가능한 1인 수의계약의 장점은 유지하면서도 계약 상대자 선정 과정의 공정성과 적정성을 높이기 위해 마련됐다.그동안 1인 견적 수의계약은 계약 체결 절차가 간소한 반면 계약 상대자의 체납 여부를 확인하는 절차가 미흡하다는 지적이 제기돼 왔다.시는 기존 수의계약 횟수 제한 기준인 공사 3회, 용역 4회, 물품 5회는 유지하되, 계약 체결 전 국세와 지방세 체납 여부를 확인하는 사전심사를 새롭게 도입했다.사전심사 결과 체납 사실이 확인된 업체는 계약 상대자 선정 대상에서 제외하는 방안을 검토할 계획이다.시는 이번 제도가 세금을 체납한 업체의 공공계약 참여를 사전에 차단하는 동시에 성실하게 납세한 지역업체에 보다 공정한 계약 기회를 제공하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.아울러 시는 모든 사업의 발주계획과 계약정보를 시민과 업체에 공개하는 계약정보공개시스템을 운영해 공공계약 전반의 투명성과 접근성을 높이고 있다.김혜연 회계과장은 "체납 업체와의 계약을 사전에 방지해 건전한 계약 질서를 확립하겠다"며 "계약 전반에 대한 사전 검증체계를 강화해 공공계약의 책임성과 투명성을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.