성남시의회 의장단-신상진 시장 첫 만남... "협력하되 견제는 원칙대로"

큰사진보기 ▲경기 성남시의회 의장단이 신상진 성남시장과 첫 공식 간담회를 갖고 의회와 집행부 간 소통과 협력 강화 방안을 논의했다. ⓒ 성남시의회 관련사진보기

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경기 성남시의회 의장단이 신상진 성남시장과 첫 공식 간담회를 갖고 의회와 집행부 간 소통과 협력 강화 방안을 논의했다.성남시의회는 지난 20일 의장단이 신상진 시장과 오찬 간담회를 열고 시민 중심의 시정 운영과 의정활동 방향, 협치 방안 등에 대해 폭넓게 의견을 나눴다고 밝혔다.이번 간담회는 제10대 성남시의회 출범 이후 의장단과 신 시장이 처음 공식적으로 만난 자리로, 시민을 위한 정책 추진과 지역 발전을 위해 상호 신뢰를 바탕으로 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.간담회에는 강상태 의장을 비롯해 정연화 부의장, 최종성 더불어민주당 대표의원, 이상호 국민의힘 대표의원, 김보석 행정교육위원장, 안광환 경제환경위원장, 윤혜선 문화복지위원장, 박기범 도시건설위원장, 민영미 윤리특별위원장이 참석했다.강상태 의장은 "의회와 집행부는 시민을 위해 함께 일하는 동반자인 만큼 상호 존중과 원활한 소통이 무엇보다 중요하다"며 "집행부가 의회를 존중하고 긴밀히 소통한다면 시민 삶의 질 향상과 지역 발전을 위한 정책과 예산에는 의회도 적극 협력하겠다"고 말했다.다만 의회의 견제 기능은 원칙대로 수행하겠다는 입장도 분명히 했다. 강 의장은 "의회의 견제와 감시는 시민으로부터 부여받은 본연의 책무이자 지방의회의 핵심 기능"이라며 "비판과 점검이 필요한 사안에 대해서는 책임 있는 견제와 감시를 이어가겠다. 이를 시민을 위한 의회의 당연한 역할로 이해해 달라"고 했다.이어 "의회와 집행부가 서로를 존중하고 신뢰를 바탕으로 협력할 때 시민이 행복한 성남을 만드는 데 더욱 큰 성과를 거둘 수 있을 것"이라며 협치의 중요성을 거듭 강조했다.성남시의회는 앞으로도 집행부와 긴밀한 소통을 이어가는 한편 시민 삶의 질 향상과 지역 발전을 위한 정책에는 적극 협력하고, 의회의 견제와 감시 기능은 원칙에 따라 충실히 수행하는 책임 있는 의정활동을 이어갈 방침이라고 밝혔다.