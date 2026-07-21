'정장 한 벌'이 취업 문 열었다... 성남시 청년지원 효과

큰사진보기 ▲경기 성남시가 청년 구직자의 취업 준비 부담을 덜기 위해 운영 중인 '면접정장 무료대여 사업'이 높은 이용률과 취업 성과를 보이며 실질적인 취업 지원 정책으로 자리매김하고 있다. ⓒ 성남시 관련사진보기

AD

경기 성남시가 청년 구직자의 취업 준비 부담을 덜기 위해 운영 중인 '면접정장 무료대여 사업'이 높은 이용률과 취업 성과를 보이며 실질적인 취업 지원 정책으로 자리매김하고 있다.20일 성남시에 따르면 올해 1월부터 7월 20일까지 면접정장 대여 건수는 1233건, 이용자는 829명으로 집계됐다. 이 가운데 309명이 취업에 성공해 사업의 효과를 입증했다.취업 성공자들은 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성물산, 한화에어로스페이스 등 주요 대기업을 비롯해 한국도로교통공단, 한국관광공사 등 공공기관과 공기업에도 다수 합격한 것으로 나타났다.시는 면접정장 무료대여 사업과 성남시일자리센터의 취업지원 프로그램을 연계한 맞춤형 지원이 취업 성과를 높인 것으로 분석했다.성남시일자리센터는 면접정장 대여와 함께 구직자 진로성향검사, 모의면접 프로그램, 자기소개서 작성 및 직무역량 강화 교육 등 다양한 취업지원 프로그램을 운영하며 청년들의 취업 경쟁력 향상을 돕고 있다.성남시 관계자는 "면접정장 무료대여 사업과 취업지원 프로그램을 함께 활용하면 취업 준비의 완성도를 높이는 시너지 효과가 크다"며 "앞으로도 청년들이 체감할 수 있는 맞춤형 고용지원 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.한편 성남시 면접정장 무료대여 사업은 성남시에 거주하는 18~39세 청년 구직자를 대상으로 면접용 정장과 셔츠·블라우스, 넥타이, 구두 등을 무료로 대여하는 사업이다. 자세한 내용은 성남시일자리센터 또는 성남시일자리센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.