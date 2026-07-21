'교육재정-내국세 연동 폐지' 시도에 맞선 최교진 교육부장관

큰사진보기 ▲박홍근 기획처 장관(오른쪽)과 최교진 교육부 장관이 13일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국가재정전략회의에서 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲교사노조연맹, 교육대개혁국민운동본부, 사교육걱정없는세상, 전국교직원노동조합, 좋은교사운동, 전국학교비정규직노동조합, 참교육을위한전국학부모회, 평등교육실현을위한전국학부모회, 한국교원단체총연합회 등 21개 교육단체도 21일 오전, 청와대 앞 분수대를 찾아와 규탄 기자회견을 열었다. ⓒ 전교조 관련사진보기

기획예산처가 내국세의 20.79%로 연동된 지방교육재정교부금(아래 교부금) 제도 폐지 방안을 교육부에 제시하자, 최교진 교육부장관이 "연동 제도는 유지돼야 한다"라고 선을 그었다. 전체 시도 교육감들과 보수·진보를 막론한 대부분의 교육단체도 반발하고 나섰다.21일 오후 최교진 교육부장관은 페이스북에 올린 글에서 "교부금의 내국세 연동 제도는 유지돼야 한다"라면서 "지난 수십 년간 이 제도는 경기 변동과 관계없이 학생 교육권을 지켜온 우리 교육의 중요한 기반이었다"라고 강조했다. "교육은 단기적인 경제 상황에 따라 흔들려서는 안 된다. 안정적인 교육재정은 대한민국의 지속 가능한 미래를 위한 최소한의 약속"이라고도 했다. 그동안 조용하게 대응해 온 최교진 장관이 강력 반대 태도로 바꾼 것이다.그러면서도 최 장관은 이 글에서 "시대의 변화에도 책임 있게 대응해야 한다. 학령인구 감소와 경제 호황으로 인한 초과 세수라는 새로운 현실을 무작정 외면할 수는 없다"라면서 "교육부는 내국세 연동 체계는 유지하되, 학령인구 감소를 일부 반영하면서 일정 수준을 초과하는 재원은 미래대응기금으로 전출하는 방안을 검토하고 있다"라고 소개했다.이 기금과 관련 최 장관은 "교육재정의 안정성은 지키면서도 국가가 꼭 필요한 미래 교육 분야에 더 전략적으로 투자하기 위한 균형 있는 대안"이라면서 "다만, 여기에는 반드시 하나의 원칙이 필요하다. 이 기금에 '교육계정'이 반드시 설치돼야 한다"라고 지적했다. "영유아교육, 고등교육, 평생교육, AI교육 등 대한민국의 미래 경쟁력을 좌우할 교육 분야에 사용될 수 있도록 법률로 보장해야 한다"라는 것이다.끝으로 최 장관은 "아이들의 오늘과 대한민국의 내일을 함께 지키는 일. 교육부는 그 책임을 끝까지 다할 것"이라고 의지를 나타냈다.교육부는 이 같은 방안을 갖고 기획예산처와 줄다리기에 나설 것으로 보인다. 하지만 이날 최 장관이 이처럼 초강수 의견을 낸 배경엔 '교부금 연동제 유지'에 대한 위기감이 자리 잡고 있다는 것이 교육계의 관측이다.무엇보다 교부금법 개정안(내국세 연동 폐지법안)을 소관 상임위인 국회 교육위가 아닌 예결위에서 강행 통과시킬 가능성도 있는 것으로 교육 전문가들은 보고 있다. '예산부수법안' 모자를 씌워 '교부금 연동제 찬성' 입장을 가진 국회 교육위 의원들의 손에서 벗어나게 한 뒤, 경제부처 영향이 큰 '예결위로 곧바로 패스해 골인(통과)시킬 수 있다'라는 위기감도 작용하고 있다.교사노조연맹, 교육대개혁국민운동본부, 사교육걱정없는세상, 전국교직원노동조합, 좋은교사운동, 전국학교비정규직노동조합, 참교육을위한전국학부모회, 평등교육실현을위한전국학부모회, 한국교원단체총연합회 등 21개 교육단체도 이날 오전 청와대 분수대를 찾아와 규탄 기자회견을 열었다. 진보와 보수 단체를 막론하고 '연동제 폐지 시도'에 반발하고 나선 것이다.이날 참석 단체들은 "예산을 줄이자는 이들은 '학생이 줄어드니 돈도 적게 써야 한다'고 말한다. 참으로 단순하고 위험한 생각"이라면서 "이 논리대로라면, 앞으로 대한민국 전체 인구가 줄어들 테니 나라의 총예산도 매년 깎아나가야 한다는 말이냐"라고 직격했다. 그러면서 "교육재정에 대한 탐욕으로 미래교육을 훼손하는 예산 당국을 비판한다"라고 외쳤다.정인용 전국교육공무직본부 본부장은 "교육예산을 넉넉히 확보해 사교육비 걱정 없는 공교육 체계를 만드는 것이야말로, 저출생과 인구 감소로 위기에 처한 우리 사회에 딱 시기적절한 복지이자 미래 투자"라면서 "아이들의 미래를 털어 나라 살림을 메우려는 잘못된 시도를 당장 중단하라"라고 요구했다.도승숙 참교육을위한전국학부모회 수석부회장도 "정부는 늘봄학교와 유보통합(유아교육과 보육 통합)을 추진하며 국가가 교육과 돌봄을 책임지겠다고 약속했다"라면서 "그런데 교육교부금만 줄이겠다고 한다. 이것은 책임이 아니라 책임의 포기"라고 비판했다.