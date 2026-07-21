용인시의회 윤리특위 출범... 김희영 "청렴한 의회 만들겠다"

큰사진보기 ▲경기 용인특례시의회가 제10대 전반기 윤리특별위원회를 구성하고 청렴하고 책임 있는 의회 운영을 위한 본격적인 활동에 들어갔다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

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경기 용인특례시의회가 제10대 전반기 윤리특별위원회를 구성하고 청렴하고 책임 있는 의회 운영을 위한 본격적인 활동에 들어갔다.용인시의회는 지난 20일 열린 제305회 임시회 제1차 본회의에서 권병손·김한울·김희영·서정일·신나연·신현녀·심정은·이정열 의원 등 8명을 윤리특별위원으로 선임했다.이어 열린 윤리특별위원회 첫 회의에서는 김희영 의원을 위원장으로, 심정은 의원을 간사로 각각 선출하며 전반기 윤리특위 구성을 마무리했다.윤리특별위원회는 앞으로 2년간 의원의 윤리심사와 징계, 자격심사 등을 심의하고, 윤리강령과 행동강령 준수 여부를 점검하는 역할을 맡는다. 의회의 청렴성과 책임성을 높이고 시민의 신뢰를 받는 의회상을 확립하는 데 중점을 둘 계획이다.김희영 윤리특별위원장은 "시의원은 시민을 대표하는 공인인 만큼 윤리강령과 윤리실천규범을 철저히 준수하고 청렴성과 품위를 지켜야 한다"며 "윤리특별위원회가 공정하고 책임감 있게 운영될 수 있도록 막중한 책임감을 갖고 청렴하고 건전한 의회 문화 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.