말랑이부터 양우산, 때밀이 타올까지 여기 다 있네

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큰사진보기 ▲남대문 시장7월 21일 화요일 오후 2시 50분 남대문 시장 풍경 ⓒ 지유경 관련사진보기

큰사진보기 ▲남대문 시장아기자기한 소품들이 많은 남대문 시장의 매력 ⓒ 지유경 관련사진보기

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권규리·27 : "유행이 돌고 돌듯 새로운 무언가를 찾고 싶은 마음이 남대문 시장으로 이끈 것 같아요. 유행하는 아이템과 맛집, 구경거리가 다 있으니까요."

김다솜·24 : "온라인 쇼핑몰보다 저렴하게 말랑이 같은 유행 제품을 살 수 있는 곳."

이경민·26 : "근처에 볼거리도 많아 데이트나 나들이 코스로도 좋다."

황수빈·28 : "외국 방송에서 갈치골목이 소개된 뒤 일본에서도 옛날 분위기를 느낄 수 있는 장소로 입소문이 나 외국인 관광객도 많이 찾는다."

공혜림·27 : "요즘 MZ세대는 다시 옛것을 찾는 것 같아요. 어릴 적 봤던 물건이나 과거의 그리운 냄새를 떠올리게 하는 물건을 사기 위해 남대문 시장을 찾는 사람들도 많아요. 저도 귀여운 우양산이나 손수건을 사러 다시 방문할 예정이에요."

김경선·24 : "옛날 문방구 같은 레트로한 감성 속에서 호떡을 먹으며 추억을 되돌아볼 수 있는 공간."

큰사진보기 ▲남대문 시장 애니떡볶이쌀 떡볶이, 튀김, 순대 ⓒ 지유경 관련사진보기

큰사진보기 ▲남대문대도종합상가남대문대도종합상가(지하1층: 수입상가, 1층, 2층: 액세서리, 3층: 꽃상가 ⓒ 지유경 관련사진보기

큰사진보기 ▲남대문대도꽃도매상가'마음을 위로하는' 거베라 한 다발 ⓒ 지유경 관련사진보기

7월 21일 오후, 비가 잦아들 무렵이었다. "날씨가 왜 이 모양일까" 투덜거리기보다 우산을 고쳐 쓰고 남대문 시장 골목으로 향했다. 비 오는 날 남대문 시장은 수묵화처럼 묵직하면서도 북적이는 사람들의 걸음걸이로 인해 생동감이 넘치는 얼굴을 하고 있었다.내가 시장에 가는 이유는 빠르게 흘러가는 시간에서 잠시나마 벗어나고 싶기 때문이다. 시장에 가게 되면 옛날 추억에 잠겨 시간을 거슬러 올라가는 느낌을 받는다. 골목을 더 걷다 보니 어귀마다 알록달록한 인형과 키링들이 비에 젖은 거리에 생기를 더했다. 바쁜 일상에서 잠시 멈춰 서서 귀여운 것들을 구경하는 소소한 힐링을 누려본다.요즘 세대들에게 인기를 끄는 '말랑이'는 집 근처 문구점에서도 찾기 어렵다고 한다. 남대문 시장에서는 '키링', '키캡', '말랑이' 다양한 유행 아이템들을 발견할 수 있었다. 한참 화젯거리였던 망원시장이나 광장시장을 지나 요즘은 남대문으로 사람들이 몰리고 있다. 이유가 뭘까. 요즘 세대들에게 직접 물어봤다. 남대문 시장의 매력은 생각보다 다채로웠다.여기에 꽃과 문구, 키링, 우양산, 의류, 사우나 용품 등 다양한 물건을 한 자리에서 직접 비교하며 고를 수 있다는 점도 젊은 세대의 발길을 이끈다. 취향이 세분화된 만큼 온라인에서는 찾기 어려운 물건을 직접 보고 구매할 수 있다는 점 역시 남대문 시장만의 강점이다.최근 MZ세대 사이에서 레트로 문화가 다시 인기를 끌면서 어린 시절 문방구와 시장의 분위기를 추억하기 위해 이곳을 찾는 이들도 적지 않았다. 남대문 시장은 이제 단순히 물건을 사고파는 공간을 넘어, 다양한 취향과 과거의 추억을 함께 소비하는 공간으로 의미를 넓혀가고 있었다.비 오는 날 시장 골목에서 그냥 지나치면 유죄인 곳이 있다. 바로 빨갛게 김이 모락모락 피어오르는 분식집이다. '애니 떡볶이' 앞에 서서 쫄깃한 쌀 떡볶이와 바삭한 튀김을 종이컵에 받아 들었다. 빨간 양념 속에서 깊은 맛을 내는 떡볶이와 갓 튀겨낸 오징어튀김 한 입. 한 입씩 입에 넣을 때마다 외국인 관광객들도 모여들었다. 골목을 오가는 사람들의 표정과 여러 언어가 뒤섞인 풍경까지 함께 맛볼 수 있는 경험이었다.이번엔 꽃 도매 상가로 발걸음을 옮겼다. 마침, 할머니의 생신을 축하하기 위해 직접 꽃을 고르러 온 10대 소녀의 풋풋한 마음을 만났다. 꽃 한 송이에도 마음을 담는 모습이 오래 기억에 남았다. 저마다의 이유로 이곳을 찾은 사람들을 바라보니, 남대문 시장은 단순한 상업 공간을 넘어 살아있는 삶의 박물관 같다는 느낌을 받았다.비 오는 날의 남대문 시장은 화려하지도, 완벽하지도 않다. 바닥은 질척이고 대도상가의 좁은 골목에서는 사람들과 어깨를 부딪치기도 했다. 하지만 사람들과 시선을 마주한 순간만큼은 모두의 눈빛이 반짝이고 있었다. 특히 나는 신문지에 싸인 꽃을 좋아한다. 세상의 무겁고 바쁜 소식을 담은 신문지 속에서 생명력 넘치는 꽃이 피어나는 모습을 보면, 기자가 되고 싶은 나의 모습을 보는 듯하기 때문이다.최근 읽은 김경미의 시 <취급이라면>에는 "살아 있는 게 너무 재밌어서 아직도 빗속을 걷고 작약꽃을 바라봅니다"는 구절이 있다. 오늘 내가 만난 꽃은 작약이 아니라 '삶을 위로한다'는 꽃말을 가진 거베라였다. 하지만 빗속을 걸으며 시장 사람들의 삶을 오래 바라본 마음만큼은 그 시의 한 장면과 닮아 있었다.세상의 소식이 어떻게 흘러가든 상관없다. 오늘 남대문 시장의 비릿한 비 냄새와 달콤한 떡볶이 국물, 그리고 신문지에 감싸인 꽃 한 송이가 내게 건네준 위로만으로도 충분히 살아갈 만한 하루였다. 회색빛 일상에서 무너지고 흔들릴 때, 굳이 거창한 위로를 찾을 필요는 없다. 시장 골목을 천천히 걸으며 가게마다의 색깔과 사람들의 표정을 바라보는 것만으로도 우리는 오늘도 충분히 잘 살아냈다는 사실을 깨닫게 된다.