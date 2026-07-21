'기탁금 고액' 논란에... 민주당 "당대표·최고위원 2천만 원씩 감액"

8·17 전당대회를 앞두고 후보들이 내는 기탁금이 갑자기 인상돼 당내 불만이 제기된 가운데, 더불어민주당이 후보자들 기탁금을 각각 2천만 원씩 감액하기로 21일 결정했다.
민주당은 이날 오전 중앙당선거관리위원회 전체회의를 열고 이같이 정했다. 임호선 중앙당선관위 부위원장은 회의 종료 직후 기자들과 만나 "후보자 기탁금을 당대표 후보는 8천만 원, 최고위원 후보는 3천만 원으로 각각 확정했다"고 밝혔다.
임 부위원장은 "한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표가 선관위원장에게 관련 문제를 재검토해줄 것을 요청하기도 했어서, 오늘 회의에서 다시 심의를 했다"며 "(기탁금이) 과도하게 부담된다는 지적이 있었다. 또 많은 분이 후보로 나선 상황이라, 기탁금을 낮춰도 당에서 선거와 투·개표 비용을 감당할 수 있겠다는 판단이 있었다"고 설명했다.
그는 이어 "이미 정해진 부분이 다시 재심의 되는 게 (당 바깥에) 어떻게 비춰질지 걱정이 전혀 없었던 건 아니지만, 그럼에도 전당대회가 갈등이기보다는 많은 이가 더 가벼운 마음으로 경선에 참여할 수 있는 축제가 됐으면 했다"는 취지로 말했다.
임 부위원장은 후보들에게 별도 설명 없이 기탁금이 인상된 이유로 '당원 수 증가로 인한 투개표 비용 증가'를 들었다. 그는 "민주당 당원이 늘어나 현재 약 150만 명 정도로 보이는데, 이러면 ARS 온라인투표 관련 비용이 엄청나게 든다"며 "그 비용 정도는 후보자가 부담하는 게 맞겠다고 판단했던 것"이라고 앞선 배경을 밝혔다.
앞서 민주당 선관위는 예비경선과 본경선을 합쳐 기탁금 총액을 당대표 후보 1억 원, 최고위원 후보 5천만 원으로 결정했으나, 이날 결정으로 향후 본경선을 치를 때 비용 부담이 줄게 됐다. 선관위는 또 추가로, 원외 청년 후보에만 적용했던 '기탁금 50% 감면' 규정을 원외 장애인 후보에도 적용하기로 의결했다.
기탁금 인상 문제를 최초 제기했던 김형남 전 군인권센터 사무국장이자 최고위원 후보는 본인 페이스북에 "4배가 올랐던 전당대회 기탁금이 감액됐다. 많은 당원들께서 함께 문제 제기해주신 덕분"이라며 "근본적으로는 공직선거법과 마찬가지로 당규에 기탁금 정액제를 도입하는 것이 이러한 논란을 반복하지 않는 방법"이라고 썼다.
그는 전날 <오마이뉴스>와 한 전화인터뷰에서도 "후보로선 경선 횟수 등에 따라 금액이 매번 달라지고 기준도 없어 얼마나 돈이 필요할지 예측이 불가능하다"며 "이번 전대에 즉시 적용하긴 어렵겠지만, 차후에는 당규상 정액제로 표기해 적용하면 좋겠다"라고 제안한 바 있다(관련 기사: "과자 값 100원 올려도 설명하는데... 기탁금 4배로 올리고도 침묵" https://omn.kr/2j4bj
).
8·17 전당대회가 한 달 앞인 현재 민주당은 오는 23일까지 예비경선을 진행, 당대표 후보는 현행 5명에서 3명으로, 최고위원 후보는 14명에서 8명으로 압축될 예정이다. 이후 내달 17일 대전컨벤션센터에서 전당대회를 열고 당대표 1명, 최고위원 5명 등을 최종 선출한다.