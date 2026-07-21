'경찰 긴급체포 무제한 가능' 주장한 한동훈... 반박한 경찰직협 위원장

큰사진보기 ▲20일 민관기 경찰직협 위원장은 자신의 페이스북에 "경찰을 불신하면서도 경찰에게 모든 책임을 떠넘기는 한동훈 의원의 모순"이라는 제목의 논평을 공유했다. 논평은 "한동훈 의원은 '민주당 안대로면 경찰이 국민을 긴급체포할 수 있다'며 국민의 불안을 자극하고 있다. 그러나 이 발언에는 근본적인 모순이 있다"고 비판했다. ⓒ 민관기 위원장 페이스북 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲19일 한 의원은 자신의 페이스북을 통해 "민주당의 보완수사금지 추진 과정에서 민주당이 숨겨놓은 '폭탄'이 또 있다. '경찰의 영장없는 긴급체포 무제한 허용'이다"라며 "민주당은 이번에 보완수사금지를 추진하면서 슬그머니 경찰이 긴급체포 후 검사의 승인('승인'을 '단순 사후통보'로 슬그머니 바꿨다)을 받을 필요조차 없도록 했다"고 주장했다. ⓒ 한동훈 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲한편 이러한 한 의원의 주장에 대해 정치권에서도 비판이 나왔다. 20일 손솔 진보당 의원은 "한동훈 의원, 말장난으로 논점 흐리지 마십시오"라는 제목의 페이스북 글에서 "법무부 장관까지 했던 분이 긴급체포가 뭔지 모릅니까. 아니지 않나"라고 힐난했다. ⓒ 손솔 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

한동훈 무소속 의원이 '여권의 보완수사권 폐지로 인해 경찰의 긴급체포가 무제한으로 허용된다'고 주장한 데 대해 전국경찰직장협의회(아래 경찰직협)이 "근본적인 모순이 있다"고 반박에 나섰다.20일 민관기 경찰직협 위원장은 자신의 페이스북에 "경찰을 불신하면서도 경찰에게 모든 책임을 떠넘기는 한동훈 의원의 모순"이라는 제목의 논평을 공유했다. 논평은 "한동훈 의원은 '민주당 안대로면 경찰이 국민을 긴급체포할 수 있다'며 국민의 불안을 자극하고 있다. 그러나 이 발언에는 근본적인 모순이 있다"고 비판했다.이어 "긴급체포는 오늘도 경찰이 행사하고 있는 법률상 권한이다. 경찰은 형사소송법이 정한 엄격한 요건 아래에서만 긴급체포를 할 수 있으며, 이후에도 법원의 영장심사와 사법적 통제를 받는다"라면서 "마치 이번 법안으로 경찰에게 새로운 무소불위의 권한이 생기는 것처럼 말하는 것은 제도의 본질을 왜곡할 우려가 있다"고 지적했다.아울러 한 의원이 법무부장관 시절부터 경찰의 치안책임을 강조한 점을 언급하면서 "정작 경찰이 법률에 따라 행사하는 권한에 대해서는 경찰을 신뢰할 수 없는 기관인 것처럼 묘사하는 것은 앞뒤가 맞지 않다. 국가의 치안을 책임지라고 하면서도, 동시에 경찰을 잠재적 인권침해 집단으로 규정하는 것은 경찰 구성원들의 사기와 국민의 신뢰를 모두 훼손할 수 있다"고 꼬집었다.또한 "국민의 불안을 자극하는 정치적 수사보다 사실에 근거한 토론이 우선돼야 한다"라며 "경찰을 필요할 때는 국가의 방패로, 때로는 국민의 위협으로 묘사하는 이중적 태도는 결코 책임 있는 정치의 모습이라고 보기 어렵다"고 짚었다.이렇듯 경찰직협이 직접적으로 비판에 나선 까닭에는 한 의원이 최근 '경찰의 무제한 긴급체포가 가능해진다'는 주장을 계속해서 내놓고 있기 때문이다.19일 한 의원은 자신의 페이스북을 통해 "민주당의 보완수사금지 추진 과정에서 민주당이 숨겨놓은 '폭탄'이 또 있다. '경찰의 영장없는 긴급체포 무제한 허용'이다"라며 "민주당은 이번에 보완수사금지를 추진하면서 슬그머니 경찰이 긴급체포 후 검사의 승인('승인'을 '단순 사후통보'로 슬그머니 바꿨다)을 받을 필요조차 없도록 했다"고 주장했다.이어 "민주당이 만든 세상에서는 경찰이 누구의 눈치도 견제도 없이 시민을 '영장없이' 무제한으로 체포하게 된다. 이런 세상 막아야 한다"라면서 "이렇게 되면 경찰의 영장없는 긴급체포는 필연적으로 남용된다. 경찰이 나빠서가 아니라 견제장치가 무너진 제도의 속성 때문"이라고 우려를 표했다.한 의원은 20일에도 "경찰의 무제한 긴급체포를 허용하는 민주당 법안에 따르면 경찰이 요건에 안 맞는 불법 긴급체포를 해도 검찰에 사후통보만 하면 되니('승인, 불승인' 하라는게 아니라 '통보'하니 '참고만 하라'는 것) 경찰은 검찰과 법원의 영장 결정시까지 불법 체포를 계속 유지하게 된다"고 비판했다.그는 "지금은 경찰이 긴급체포를 하면 즉시 검찰로 긴급체포 승인을 요청하고, 검사가 긴급체포 요건이 안된다고 판단하면 불승인하고, 경찰은 즉시 석방해야 한다. 실제로 불승인 사례는 매우 많고, 경찰의 체포남발을 방지하는 국민 인권보호의 핵심제도"라면서 "민주당은 경찰의 불법 긴급체포를 즉시 시정하고, 경찰의 긴급체포 남발을 막을 통제장치를 아예 없애려 한다"고 목소리를 높였다.한편 이러한 한 의원의 주장에 대해 정치권에서도 비판이 나왔다. 20일 손솔 진보당 의원은 "한동훈 의원, 말장난으로 논점 흐리지 마십시오"라는 제목의 페이스북 글에서 "법무부 장관까지 했던 분이 긴급체포가 뭔지 모릅니까. 아니지 않나"라고 힐난했다.손 의원은 "긴급체포는 원래 영장 없이 먼저 체포하고, 이후 영장을 청구하는 제도다. 검사가 영장을 청구하지 않거나 법원이 발부하지 않으면 즉시 석방한다. 지금도 그렇고, 개정안의 내용도 그렇다"라며 "달라지는 것은 '승인'이라는 말을 '통보'로 바꾸는 것이다. 검찰과 경찰이 상하관계가 아니라 상호 협력관계가 되기 때문이다. 긴급체포의 요건도, 사후 영장 통제도 그대로다"라고 설명했다.이어 "그런데 단어 하나 바뀌었다고 '무제한 긴급체포'라니. 검찰이 경찰 위에 있어야만 형사사법체계가 작동한다고 믿는 것인가"라면서 "한동훈 의원은 다 아는 개념을 일부러 뒤틀어 국민을 겁주고 있다. 의도가 못됐고, 국회의 형사사법개혁 논의에도 해악을 끼치는 주장"이라고 강조했다.