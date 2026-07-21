"1명이라도 기억하는 이 있다면"... 사천 17번째 합동위령제

큰사진보기 ▲한국전쟁 전후 국가 공권력에 의해 희생된 사천지역 민간인들을 기리는 '한국전쟁전후 사천지역 민간인 희생자 제17회 합동위령제'가 21일 오전 사천시 사남면 사천왕사에서 봉행됐다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲김유자 사천유족회장이 추도사를 하고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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"귀한 자식을 잃고도 어느 누구에게도 말 한마디 못하고 하늘만 쳐다보고 가슴을 앓으셨던 부모님들, 울다 울다 지쳐버린 애송이 같은 젊은 미망인들, 아무것도 모르고 엄마 치마꼬리만 잡고 따라가는 어린 자식들까지, 이 모든 애절한 광경들을 셈으로 셀 수가 있었겠습니까. 후회로 살 수가 있었겠습니까. 이렇게 애통하게 가신 영령들께 머리 숙여 추모하기 위해 오늘 이 자리를 마련했습니다."

큰사진보기 ▲사천왕사 주지 능륜 스님은 "사천유족회 식구들도 연세가 들고 점점 잊혀 가는 사건이 되고 있다"고 말했다. 그러면서도 "단 한 사람이라도 그 사건을 기억하고 잃어버린 가족을 그리워하는 이가 있다면, 국가와 정부가 책임져야 한다. 희생된 분들의 넋과 유가족들의 마음이 함께 치유될 수 있도록 정성껏 재를 올리겠다"고 강조했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲박동식 사천시장이 헌화를 하고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲바라춤을 추며 영령들을 추모하고 있는 모습. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼천포 노산공원. 이곳에서도 1950년 7월 많은 민간인이 학살당했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲고성군 하일면 질매섬. 이 섬의 가운데쯤에서 민간인 수 십 명이 학살 당했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국전쟁 전후 국가 공권력에 의해 희생된 사천지역 민간인들을 기리는 '한국전쟁전후 사천지역 민간인 희생자 제17회 합동위령제'가 21일 오전 사천시 사남면 사천왕사에서 봉행됐다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

한국전쟁 전후 국가 공권력에 의해 희생된 경남 사천지역 민간인들을 기리는 '한국전쟁전후 사천지역 민간인 희생자 제17회 합동위령제'가 7월 21일 오전 사천시 사남면 사천왕사에서 봉행됐다.이날 위령제에는 유가족과 사천시, 진보연합 관계자 등 30여 명이 참석했다. 대부분 고령으로 거동이 불편해 법당에는 접이식 의자가 마련됐고, 가족의 부축을 받거나 지팡이에 의지해 걸음을 옮기는 유족들도 눈에 띄었다. 생존해 있는 유족들은 80~90대가 됐다. 세상을 떠난 유족도 적지 않아 위령제 참석 인원은 해마다 줄고 있다.이날 행사는 국민의례, 추모 공연, 헌화와 분향, 추도사, 고유제례, 종교의식 순으로 진행됐다. 위령제는 사천유족회(회장 김유자)가 주최하고 사천시, 뉴스사천, 사천왕사, 사천진보연합이 후원했다.김유자 사천유족회장은 추도사에서 유족들이 겪어온 세월을 짚었다. 그러면서 함께 해준 모든 이들에게 감사의 뜻을 전했다.김유자 회장의 추도사가 이어지는 동안 몇몇 유족은 손수건으로 눈시울을 훔쳤다.사천왕사 주지 능륜 스님도 추도의 뜻을 전했다. 그는 국민보도연맹 사건을 제주 4·3사건, 여순사건과 함께 거론하며 "국가가 국민의 생명과 재산을 지켜줘야 하는데, 오히려 국가가 국민을 희생시켰다는 것은 정말 드문 일"이라며 "인간의 무지와 욕망에서 비롯된 참사였다"고 말했다.이어 "사천유족회 식구들도 연세가 들고 점점 잊혀 가는 사건이 되고 있다"고 말했다. 그러면서도 "단 한 사람이라도 그 사건을 기억하고 잃어버린 가족을 그리워하는 이가 있다면, 국가와 정부가 책임져야 한다. 희생된 분들의 넋과 유가족들의 마음이 함께 치유될 수 있도록 정성껏 재를 올리겠다"고 강조했다.박동식 사천시장은 추도사에서 "한국전쟁이라는 비극 속에서 발생한 민간인 희생 사건과 국민보도연맹 사건은 비록 전시 상황이었으나 법적 절차 없이 무고한 민간인들이 희생된 우리 현대사의 큰 아픔"이라고 말했다.이어 "올해는 과거사정리법 개정으로 향후 3년간 국가 배상을 청구할 수 있는 특례가 마련돼 유가족들의 실질적인 권리 구제와 명예 회복의 길이 새롭게 열렸다"며 "사천시는 이 역사적 변화에 발맞춰 유가족들의 실질적인 명예 회복을 위해 필요한 노력을 뒷받침하겠다"고 밝혔다.실제로 지난 2월 전부개정된 '진실·화해를 위한 과거사정리 기본법' 부칙 제5조는 이미 시효가 완성된 사건이라도 법 시행일(2026년 2월 26일)로부터 3년 이내에는 국가를 상대로 손해배상을 청구할 수 있도록 특례를 뒀다. 그동안 진실규명 결정을 받고도 소멸시효를 이유로 소송을 포기해야 했던 유족들에게 새로운 법적 구제 통로가 열린 셈이다.진실규명 53명... 미군 폭격 희생자는 여전히 '미규명'진실·화해를위한과거사정리위원회에 따르면 사천지역에서는 1950년 7월경 국민보도연맹원과 예비검속자들이 대규모로 희생됐다. 각 지서에 소집된 이들은 삼천포경찰서로 이송된 뒤 삼천포 노산공원과 고성군 하일면 질매섬 등지에서 집단 살해됐으며, 사천시 용현면 석계리 야산 등에서도 무차별 학살이 자행됐다. 희생자 대부분은 20~30대 비무장 농업 종사 남성이었다.현재까지 진실규명이 이뤄진 사천지역 희생자는 국민보도연맹·예비검속 사건 52명, 적대세력에 의한 민간인 희생사건 1명 등 총 53명이다. 2009년 1기 진실화해위 조사 당시 26명에 그쳤던 진실규명 인원은 2기 조사를 거치며 두 배가량 늘었다.반면 미군의 총격과 폭격으로 희생된 곤명면 조장리·마곡리 주민들의 경우 아직 진실규명 결정을 받지 못한 상태다. 1기 진실화해위는 "폭격의 불법성 여부를 판단할 수 없다"며 진실규명 불능 결정을 내린 바 있다.진실화해위는 국가기관인 국군과 경찰이 범죄사실이 확인되지 않은 민간인을 법적 근거와 적법절차 없이 살해한 행위를 명백한 불법으로 판단하고, 국가와 지방자치단체에 희생자·유족에 대한 공식 사과와 피해 회복 조치, 추모사업 지원, 역사 기록 반영, 평화인권교육 실시 등을 권고한 바 있다.다음은 이날 위령제 이모저모.