추미애 "여러분은 지원군"... 첫 경기여성대회서 '여성연대' 강조

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 21일 오후 경기아트센터에서 열린 제41회 경기여성대회에서 축사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 21일 오후 경기아트센터에서 열린 제41회 경기여성대회에서 축사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 21일 오후 경기아트센터에서 열린 제41회 경기여성대회에서 참석자들과 함께 카드섹션 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

헌정사상 첫 여성 광역자치단체장인 추미애 경기도지사가 취임 후 처음으로 여성 관련 공식행사에 참석해 여성단체와의 연대 의지를 강조했다.추미애 지사는 21일 경기아트센터 대극장에서 열린 제41회 경기여성대회에서 "여성이 어떤 자리에 오른다는 건 보이지 않는 노력을 해야 하는 것이 현실"이라며 "묵묵히 여기까지 와주신 여러분께 다시 한번 감사와 존경의 말씀을 드린다"고 말했다.이어 "경기도 재정 상황이 녹록지 않지만 급하고 중요한 일부터 예산을 챙기고, 천천히 설득하면서 지혜롭게 돌파해 나가겠다"며 "여러분을 지원군으로 생각하고 여성연대의식을 더욱 굳건히 하기 위해 저도 뒷받침하겠다"고 밝혔다.이번 행사는 추미애 지사가 지난 1일 취임한 이후 처음 참석한 여성 분야 공식 행사다. 경기도는 이번 참석이 여성단체와의 소통을 강화하고 여성의 사회참여와 성평등 정책 추진 의지를 밝히는 자리였다고 설명했다.경기여성대회는 (사)경기도여성단체협의회가 주최하는 행사로, 여성 권익 증진과 지역사회 발전에 기여한 여성들을 격려하고 화합과 연대를 다지기 위해 1986년 시작됐다. 올해로 41회째를 맞았으며, 현재 협의회에는 351개 단체, 61만여 명의 회원이 참여하고 있다.이날 행사에서는 여성발전 유공자 등 32명에게 경기도지사 표창과 상장이 수여됐다. 수상자들은 여성 권익 향상과 지역사회 발전을 위해 헌신한 공로를 인정받았다.경기도는 앞으로도 경기도여성단체협의회와 협력해 여성의 사회참여 확대와 성평등 문화 확산을 위한 정책을 지속적으로 추진할 계획이다.이날 행사에는 추미애 지사를 비롯해 이금자 경기도여성단체협의회 이사장, 윤자희 회장, 고은정 경기도의회 부의장, 김용성 경기도의회 여성가족평생교육위원장, 김보라 안성시장, 신계용 과천시장, 여성단체 회원과 유관기관 관계자 등 1,000여 명이 참석했다.