경과원, '경기 스타트업 서밋' 참가기업 모집... 투자·글로벌 진출 한자리 지원

경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)이 혁신 스타트업의 투자 유치와 글로벌 시장 진출을 지원하기 위해 '2026 경기 스타트업 서밋(G-SUMMIT 2026)' 참가기업 모집에 나섰다.
경기도와 경과원은 오는 10월 14~15일 수원컨벤션센터에서 열리는 '2026 경기 스타트업 서밋'에 참가할 스타트업을 8월 13일까지 모집한다고 21일 밝혔다.
경기 스타트업 서밋은 경기도가 주최하고 경과원이 주관하는 대표 스타트업 행사다. 2024년 첫 개최 이후 메가존클라우드와 퓨리오사AI를 비롯한 국내 혁신기업과 글로벌 투자사들이 참여하며 투자와 사업 협력의 장으로 자리 잡았다는 평가를 받고 있다.
올해는 단순 전시 행사를 넘어 투자와 오픈이노베이션, 글로벌 진출 프로그램을 연계해 참가기업의 스케일업을 지원하는 데 초점을 맞췄다.
모집 대상은 창업 7년 이내(신산업 분야는 10년 이내)의 AI, 반도체, 바이오, 미래모빌리티 등 혁신기술 기반 국내외 스타트업이다.
선정 기업에는 전시부스가 무료로 제공되며, 국내외 투자사와의 1대1 투자상담(밋업), 대기업 오픈이노베이션 프로그램 참여, 글로벌 키노트와 콘퍼런스, 글로벌 IR 피칭 등 투자 유치와 해외 진출을 위한 다양한 기회가 제공된다.
사전 투자 프로그램 연계... 실질적 성과 높인다
올해 서밋의 특징은 행사 이전부터 투자와 협력 기회를 발굴하는 '인베스트 커넥트(Invest Connect)'와의 연계를 강화한 점이다.
경과원은 사전 프로그램에서 발굴된 투자 및 사업 협력 기회가 본행사까지 이어질 수 있도록 연계 지원을 확대할 계획이다. 인베스트 커넥트 2차 참가기업 모집은 오는 29일까지 진행되며, 해당 프로그램 참여 기업은 서밋 참가 과정에서도 우대받는다.
또한 서밋 핵심 프로그램인 1대1 투자상담을 통해 벤처캐피털(VC), 액셀러레이터(AC), 기업형 벤처캐피털(CVC) 등 국내외 투자자와 스타트업 간 맞춤형 매칭을 지원한다. 전시 참가기업은 일반 모집보다 먼저 투자상담을 신청할 수 있으며, 경과원은 사전 IR 컨설팅과 투자자 매칭도 함께 지원할 예정이다.
김현곤 경과원장은 "경기 스타트업 서밋은 유망 스타트업이 투자자와 대·중견기업, 글로벌 파트너를 만나 새로운 도약의 발판을 마련하는 비즈니스 플랫폼"이라며 "전시를 시작으로 투자, 오픈이노베이션, 글로벌 진출까지 이어지는 성장 지원 체계를 통해 스타트업의 지속 가능한 성장을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.
한편, 참가 신청은 8월 13일까지 경기 스타트업 서밋 공식 누리집(https://g-startupsummit.<wbr>or.kr
)을 통해 온라인으로 접수하면 된다.