안양시의회 의장 소수당에서 '이변'..."의장 강탈 중단하라"

큰사진보기 ▲본회의장 앞에서 항의 시위하는 더불어민주당 안양시 의원들 ⓒ 이민선 관련사진보기

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여야의 대립으로 의장을 뽑지 못하던 안양시의회가 21일 임시회 5차 본회의에서 의장을 선출했다. 소수당인 국민의힘 의원이 안양시의회 의장에 선출되는 이변이 발생했다. 다수당인 민주당에서 이탈 표가 발생한 게 원인으로 지목된다.안양시원은 총 20명(민주당 11, 국민의힘 9)이다. 안양시의회는 지난 15일 제312회 임시회 제2차 본회의에 실시한 의장 선거에서 윤경숙 의원(더불어민주당)과 음경택 의원(국민의원)이 1·2차 투표에서 무효표가 2표 나오면서 각각 9표를 얻어 당선자를 가리지 못했다.이어 진행된 결선투표에서 윤경숙이 아닌 '운경숙'으로 적힌 투표 용지 1장이 나와, 이 문제로 여야가 지금까지 공방을 벌였다. 국민의힘은 의회 규정에 맞지 않는 표기라며 무효 처리를, 민주당은 후보를 특정하는 데 문제가 없는 명백한 유효표라고 맞섰다.국민의힘 소속 김보영 임시의장은 21일 오후 논란의 대상이던 '운경숙' 이라 적힌 표를 무효표로 판단했다고 밝혔다. 따라서 다선 연장자인 음경택 국민의힘 의원이 의장으로 선출됐다. 윤경숙 의원은 3선, 음경택 의원은 4선이다.발표 직전 민주당 의원들은 "아직 협의하는 과정인데, 선포하는 것이냐"며 큰 소리로 항의했다. "문자 판독을 기다리고 있다"는 목소리도 나왔다. 발표 직후에는 본회의장 앞에서 손팻말을 들고 "양심 없는 임시의장 사퇴하라"는 등의 구호를 외쳤다. 손팻말에는 "명백한 유효표 의장 강탈 중단하라"는 등의 글이 적혀 있었다.김 임시의장은 민주당 의원들의 항의에 아랑곳하지 않고 '무효표'라 선언했다. 김 임시의장은 "감표의원들 의견을 종합적으로 고려했고 변호사들의 의견을 참고해 신중하게 결정했다"며 "(의장 선출이 늦어져)조례안 심의안, 주요 업무 보고 등 의사일정에 차질을 빚어왔다"라며 의장 선출을 강행한 이유를 밝혔다.의장에 선출된 음경택 의원은 "의회 정상화를 노력하겠다"라는 각오를 전했다.[관련 기사]