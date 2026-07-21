군사규제 풀린 고양... 민경선 "일산테크노밸리 기업유치·창릉신도시 개발 탄력"

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 10일 오전 고양특례시청사 시장집무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 진행하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 21일 국방부의 군사시설 제한보호구역 및 비행안전구역 해제 계획 발표에 대해 "이번 규제 해소를 계기로 일산테크노밸리 토지 분양과 기업 유치에 탄력이 붙고, 화전동 인근 지역 발전과 창릉3기 신도시 조성에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다"고 밝혔다. 사진은 일산테크노밸리 조감도. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 21일 국방부의 군사시설 제한보호구역 및 비행안전구역 해제 계획 발표에 대해 "이번 규제 해소를 계기로 일산테크노밸리 토지 분양과 기업 유치에 탄력이 붙고, 화전동 인근 지역 발전과 창릉3기 신도시 조성에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다"고 밝혔다. 사진은 일산테크노밸리 조감도. ⓒ 고양시 관련사진보기

국방부가 고양특례시 일산테크노밸리 일대 군사시설 제한보호구역을 해제하고, 수색비행장 인근 비행안전구역도 올해 하반기 해제하기로 하면서 일산테크노밸리 조성과 창릉 3기 신도시 개발 등에 속도가 붙을 전망이다.민경선 고양특례시장은 21일 국방부의 군사시설 제한보호구역 및 비행안전구역 해제 계획 발표에 대해 "107만 고양시민과 함께 진심으로 환영한다"며 "이번 규제 해소를 계기로 일산테크노밸리 토지 분양과 기업유치에 탄력이 붙고, 화전동 인근 지역 발전과 창릉 3기 신도시 조성에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다"고 밝혔다.이어 "앞으로 공업 물량 확보 등 속도감 있는 기업유치 전략을 추진해 첨단 미래산업을 육성하고 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화에 행정력을 집중하겠다"고 말했다.민경선 시장은 또 "이재명 정부의 가장 큰 취임선물이 될 것으로 생각한다"며 "규제 해소를 위해 적극적으로 앞장선 한준호·이기헌 의원을 비롯한 고양시 국회의원들의 노력에도 감사드린다"고 덧붙였다.국방부는 이날 고양시 일산서구 대화동·법곳동과 일산동구 장항동 일대 군사시설 제한보호구역 77만 701.5㎡를 22일 자로 해제한다고 발표했다. 해제 대상에는 현재 조성 중인 일산테크노밸리 사업부지 44만 6716.5㎡가 포함됐다.일산테크노밸리는 일산서구 대화동·법곳동 일원 87만 1,761㎡ 규모로 조성 중인 고양시 최초의 첨단산업 거점이다.하지만 사업부지 절반 이상이 군사시설보호구역으로 지정돼 고도 16m를 초과하는 건축물은 군과 협의를 거쳐야 했다. 이 같은 규제는 효율적인 토지 이용과 기업 유치의 걸림돌로 지적돼 왔다.고양시는 이를 해결하기 위해 2019년 경기도와 지상작전사령부 정책협의회에서 군사시설 이전에 합의했고, 2020년에는 국방시설본부와 '기부 대 양여' 방식의 이전사업 협약을 체결했다. 시가 새로운 군사시설을 건립해 기부채납하고 기존 부지를 넘겨받는 방식으로 사업을 추진했으며, 이전 공사는 지난해 완료됐다.그러나 군사시설 이전만으로 보호구역이 자동 해제되는 것은 아니었다. 고양시는 실질적인 규제 해소를 위해 올해 2월 관할 부대인 제60보병사단에 공식 해제를 건의했고, 군의 현장 조사와 작전 검토, 합동참모본부와 국방부 심의를 거쳐 이번 해제가 결정됐다.이번 조치로 일산테크노밸리 사업구역에 적용됐던 군 협의 의무가 사라지면서 토지 이용 효율성이 높아지고, 현재 진행 중인 토지 분양과 첨단산업 분야 앵커기업 유치에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.고양시는 일산테크노밸리가 완공되면 약 2만 2,000명의 고용 창출과 5,000억 원 규모의 경제효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.국방부는 이날 수색비행장을 지원항공작전기지에서 헬기전용작전기지로 변경하고 비행안전구역 일부를 해제하는 계획도 함께 발표했다.이에 따라 고양시 강매·덕은·도내·현천·화전동 일대 1,760만㎡ 규모의 비행안전구역도 올해 하반기 '군사기지 및 군사시설 보호법' 시행령 개정에 맞춰 해제될 예정이다.비행안전구역 해제는 고도 제한 해제를 의미한다. 오랫동안 건축 제한 등으로 재산권 행사에 제약을 받아온 주민들의 불편이 줄어들고, 낙후된 지역의 도시정비사업과 개발사업에도 속도가 붙을 것으로 기대된다.특히 창릉 3기 신도시와 화전동 일대 개발 여건이 개선되고, 고양시가 추진하는 첨단산업 육성과 자족도시 기반 구축에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.이번 군사규제 해제는 단순한 규제 완화를 넘어 고양시의 미래 성장축인 일산테크노밸리의 경쟁력을 높이고, 서북부 지역 개발의 오랜 걸림돌을 해소했다는 점에서 의미가 있다는 평가가 나온다. 앞으로는 기업 유치와 투자로 이어질 수 있도록 고양시의 후속 전략과 실행력이 성과를 좌우할 것으로 보인다.