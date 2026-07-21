금강수목원, 폐원 1년 만에 재개장 논의 본격화

큰사진보기 ▲2025년 8월 금강수목원. 가끔 금강수목원이 아직 폐쇄된 줄 모르고 찾아오는 시민들만 허탕을 치고 투덜대며 돌아간다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2025년 8월 방문한 금강수목원. 입구가 빨간 테이프로 둘러쳐 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

중부권 최대 생태 자산이자 세종시 유일의 자연휴양림인 금강수목원이 폐원 1년여 만에 재개장 논의를 본격화하고 있다. 잇따른 민간 매각 시도로 존폐 기로에 섰던 금강수목원이 최근 충남도의 '공공성 회복' 기조 아래 세종시와 재개방 협의에 나서면서, 다시 시민의 품으로 돌아올 것이라는 기대감이 커지고 있다.이 같은 기대는 지난 20일 열린 충남도의회 보건복지환경위원회 업무보고에서 충남산림자원연구소가 재개방 추진 방침을 공식화하면서 한층 높아졌다.이날 박기영 의원(국민의힘·공주2)의 금강수목원 관련 질의에 우석성 충남산림자원연구소장은 "현재 어떻게 다시 재개방할 것인지 논의 중이며 곧 결론이 날 것 같다"고 밝혀 주목을 끌었다. 과거 산림청과의 교환·매입 등 국유화 무산 및 재정·규제 문제로 민간 매각조차 표류했던 상황에서, 박수현 충남지사 취임 이후 전면 재개방 및 공공성 유지로 방침이 선회한 것으로 풀이된다.박 의원은 "폐쇄 이후 충남과 세종, 대전 주민들의 불만이 상당했던 만큼 재개방 의지를 밝힌 것은 환영할 일"이라며 장기적인 국유화 재추진을 당부했고, 우 소장 역시 국유화 방안에 대한 산림청과의 재논의 가능성을 열어두었다.이 같은 소식에 지역 시민사회는 즉각 반가움을 표했다. '금강수목원 공공성 지키기 네트워크(상임대표 박경)'는 21일 논평을 내고 "박수현 충남지사 체제에서 이전 도정의 무리한 민간 매각 절차를 중단하고 '재개장 및 공공성 강화'를 공식화한 것에 대해 충청도민과 함께 적극 환영한다"고 밝혔다.네트워크는 "뒤늦게나마 재개방을 원칙으로 논의가 진행되고 있다는 점은 무척 다행스러운 일이며, 수목원 본연의 공공성을 회복할 수 있는 해법과 시간을 확보했다는 점에서 큰 의미를 가진다"고 평가했다.이어 ▲ 충남도와 세종시의 조속한 운영 협의 ▲ 민간 매각 백지화 공식 선언 ▲ 산림청과의 협력을 통한 국공유화 추진 등을 촉구하며 "시민이 주인이 되는 수목원을 만들기 위해 행정과 시민사회가 거버넌스를 구축해 함께 가꾸어 나가기를 희망한다"고 덧붙였다.박창재 네트워크 운영위원장은 "금강수목원은 단순한 유휴 부지가 아닌, 미래 세대에게 물려주어야 할 귀중한 생태 자산이자 공공재"라며 "충남도와 세종시의 결단력 있고 신속한 행정력을 기대하며, 금강수목원이 다시 활짝 문을 열고 국가적 생태 자산으로 굳건히 자리 잡는 그날까지 시민들과 함께 예의주시하며 행동할 것"이라고 강조했다.일각에서 제기된 '내년 1월 재개장'설과 관련해 <뉴스피치>가 충남도 산림자원과 강동훈 주무관과의 통화를 통해 확인한 결과, 민간매각 중단과 재개방 방침은 사실이나 구체적인 시기는 확정되지 않은 것으로 파악됐다.강 주무관은 "지사 방침에 따라 공공성 회복과 재개방을 기조로 검토 중인 것은 맞다"면서도 "내년 상반기 개장 등 구체적 시기가 확정된 바는 없다"고 설명했다.이어 "재개방을 위해서는 조성계획 변경 승인 등 세종시와의 행정절차를 거쳐야 하고, 리모델링 및 시설 보완, 축소된 조직·인력 재배치, 예산 분담 문제 등 산적한 과제가 있다"며 "절차가 원만히 진행된다면 연말이나 내년 초도 가능하겠지만, 아직은 내부 검토 단계로 세종시와의 본격적인 협의 및 수립 계획이 마련되어야 구체적인 윤곽이 나올 것"이라고 신중한 태도를 보였다.한편, 세종시 금남면에 위치한 금강수목원은 충남·세종·대전 도민들이 즐겨 찾던 대표적인 녹색 휴식 공간이자 생태 자산이다. 그러나 도 소유 기관인 충남산림자원연구소가 청양군으로 이전을 결정하면서 금강수목원 역시 매각 대상으로 분류돼 지난해 6월 말 일반인 출입이 전면 통제됐다.이후 3500억 원대로 추산되는 부지의 민간 매각이 잇따라 추진되거나 산림청과의 국유화 교환 등이 논의되었으나, 막대한 예산 부담과 개발 제한 규제 등으로 성과를 거두지 못하고 방치되어 왔다.이번 재개방 추진은 민간 매각 논란 속에서도 생태 자산의 공공성을 지켜야 한다는 지역사회의 목소리가 정책 변화로 이어진 뜻깊은 사례가 될 전망이다. 특히 그간 매각 반대와 공공성 수호를 위해 앞장서 온 '금강수목원 공공성 지키기 네트워크'가 이번 논평을 통해 향후 시민 봉사활동과 민관 거버넌스 구축 등 재개장 과정에 적극 협력하겠다는 뜻을 밝힌 만큼, 행정과 시민사회의 연대가 빛을 발할지 기대를 모은다.충남도와 세종시가 대승적 협력을 통해 조속히 문을 열고, 장기적으로 안정적인 공공 운영체계를 구축할 수 있을지 귀추가 주목된다.