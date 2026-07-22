'100점짜리 성적표'보다 기분 좋았던 아들의 말

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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"시끄럽다, 시끄러워. 이제 그런 시시껄렁한 아이돌 노래는 졸업할 때도 되지 않았니?"

"엄마는 정말…. 이 노래 제대로 들어본 적은 있어요?"

"들어 봤자지. 요즘 아이돌이라고 하는 애들, 그저 누가 만들어준 노래를 직접 부르지도 않고 입만 뻐끔거리면서 춤만 추는 거 아니야?"

"방탄소년단은 그런 '애들' 아니에요. 제대로 들어보고 말하세요."

You can call me artist

You can call me idol

아님 어떤 다른 뭐라 해도

I don't care

I'm proud of it

난 자유롭네

(중략)

뭘 어쩌고 저쩌고 떠들어대셔

I do what I do 그니까 넌 너나 잘하셔

You can't stop me lovin' myself

큰사진보기 ▲-방탄소년단내게 아이돌 음악의 편견을 깨준 노래 '아이돌Idol'이 담긴 앨범 ⓒ 송시현 관련사진보기

큰사진보기 ▲마음을 여는 엄마와 아들BTS 노래 덕분에 서로에게 귀 기울이게 된 아들과 나 ⓒ 챗 GPT 관련사진보기

"BTS가 이렇게 큰 무대에서 전 세계인들의 이목을 집중시키는 아티스트가 되어서 정말 자랑스러워요. 하지만 이젠 너무 멀어진 것 같아요. 바로 옆에서 손 내밀어 줄 것 같던 예전의 형들이 그리울 때가 많아요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.