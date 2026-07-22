'100점짜리 성적표'보다 기분 좋았던 아들의 말

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지난 20일 잠을 깨우는 알람이 집안을 울렸다. 주말 내내 밀린 집안일과 싸우느라 지쳤던지 눈이 떠지질 않았다. 멈춤 버튼을 누르다가 억지로 몸을 일으켜 거실로 나왔다. 어느새 월드컵 결승 전반전이 끝났는지 화면에는 광고가 한창이다. 점수는 0대 0. 이제 방탄소년단 공연 보고 후반전을 즐기면 되겠다고 생각한 순간 바로 후반전이 시작되었다.
다시 없을 공연을 놓쳤다고 한숨을 푹푹 내쉬는 내게 아들이 말했다. "엄마를 위해 제가 BTS 공연 사진 찍어 놨어요." 나는 아들이 학교에서 100점 받아왔을 때보다 더 환한 미소를 지었다. 그렇다. 내겐 월드컵 결승 골도 우승 팀도 중요하지 않았다. 그저 일곱 남자가 하나가 되어 전 세계를 뒤흔드는 모습을 보고 싶었다. 나는 보랏빛을 사랑하는 아미들 중 하나다.
아이돌에 대한 편견을 깨준 그 노래-IDOL
하지만 8년 전의 나는 그들과 그들의 음악과 노래를 좋아하는 아들을 모두 경멸했다. 학교와 학원을 바쁘게 다니던 아들은 늘 이어폰을 끼고 살았다. 그땐 아들이 무얼 그렇게 열심히 듣는지 관심도 없었다. 그저 아들이 대학에 붙기만 바랐다. 가수나 연예인에게 골몰하는 건 사춘기 한 때 열병처럼 지나가는 일이라 여기고 신경 쓰지 않았다.
그런데 아들은 대학교에 들어가서도 틈만 나면 크게 음악을 틀어놓고 기타를 치며 노래를 불러제꼈다. 방학이라 종일 밥 챙겨주고 부대끼는 것도 힘든데, 집이 떠나가라 노래까지 틀어놓고 흥얼대는 꼴이 보기 싫어 날마다 잔소리를 퍼부었다.
대학교에 들어가 첫 방학을 맞은 아들이 늦잠을 자다 대낮이 되어서야 일어났다. 부스스한 모습으로 거실 홈시어터 볼륨을 한껏 높이더니 온몸을 흔들면서 노래를 따라 불렀다. 내가 학창 시절 좋아하던 감성적인 노래도 아니고 박자도 리듬도 일정하지 않았다.
"시끄럽다, 시끄러워. 이제 그런 시시껄렁한 아이돌 노래는 졸업할 때도 되지 않았니?"
"엄마는 정말…. 이 노래 제대로 들어본 적은 있어요?"
"들어 봤자지. 요즘 아이돌이라고 하는 애들, 그저 누가 만들어준 노래를 직접 부르지도 않고 입만 뻐끔거리면서 춤만 추는 거 아니야?"
"방탄소년단은 그런 '애들' 아니에요. 제대로 들어보고 말하세요."
아들은 엄마가 꼭 들어봐야 한다며 내 핸드폰에 자신이 즐겨 듣는 '방탄소년단'의 노래를 깔아주었다. 솔직히 그룹 이름부터 맘에 들지 않았다. 너무 유치했다. 별로 알고 싶지도 않았다. 그런데 '제대로 들어보라'라는 아들의 말이 자꾸 귓가에서 맴돌았다.
어느 날 친구들을 만나고 돌아오는 길이었다. 집 근처 공원을 지나다 아들 생각이 났다. '그래, 까짓것 한 번 들어 주지, 뭐.' 노래가 시작되었다. 도입 부분에서 나도 모르게 리듬에 맞춰 발을 굴렀다. '뭐지? 왜 이렇게 좋지?' 노래가 시작되자마자 너무 놀라 그 자리에 멈춰 서 버렸다.
You can call me artist
You can call me idol
아님 어떤 다른 뭐라 해도
I don't care
I'm proud of it
난 자유롭네
(중략)
뭘 어쩌고 저쩌고 떠들어대셔
I do what I do 그니까 넌 너나 잘하셔
You can't stop me lovin' myself
그리고 이어진 '얼쑤 좋다! 지화자 좋다!'라는 추임새와 굿거리장단에 그냥 빠져들었다.
아들과 엄마를 다시 이어준 방탄소년단
나는 삼 남매 중 둘째로 자랐다. 잘난 오빠와 동생에게 치이며 한 번도 내 의사를 제대로 말해본 적이 없었다. 엄마 맘에 드는 성적을 내지 못해 늘 죄인처럼 고개를 숙이고 살아야 했다. 그러다 보니 나는 일이 닥칠 때마다 헤쳐나가기보다 남의 눈치를 보고 하고 싶은 말을 삼키면서 딱딱한 껍질 속으로 숨어 들어가기만 했다.
결혼 후, 두 아이의 엄마가 되어 집에서는 대장인 척 목소리를 크게 내곤 했지만, 남들 앞에선 나도 모르게 자꾸 주눅이 들었다. 그런 내게 방탄소년단은 '남들 눈치 보지 말라고, 나를 있는 그대로 사랑해도 된다고' 힘주어 말하고 있었다.
나는 그 자리에 서서 그 노래를 듣고 또 들었다. 막혔던 가슴 한쪽이 뻥 뚫리는 것 같았다. 위대한 철학자도 사상가도 아닌 젊은 아이돌 가수한테 위로 받고 힘을 얻을 줄은 상상도 못 했다. 리듬이 너무 빨라 가사를 완벽하게 알아듣지는 못했지만 나는 그날 해가 지도록 공원 한쪽에 서서 발장단을 맞추고 고개를 까닥거리며 흥얼거렸다.
내 마음을 울린 그 노래는 'Idol 아이돌'이었다. 아들은 그 노래가 수록된 <Love Yourself 結> 음반을 내 손에 쥐여주었다. 나는 그동안 쓸데없는 노래나 듣는다며 나무라고 무시했던 지난날의 내가 부끄럽고 미안했다. 한참 망설이다 아들에게 오래 묵은 사과를 하고 나서야 좋은 노래를 알려주어 고맙다고 말할 수 있었다.
잔소리쟁이 엄마가 아들의 말을 듣고 따라 주니 아들도 닫았던 귀를 열고 엄마에게 틈을 내어주었다. 아들은 방탄소년단 멤버들이 무명 시절부터 지금까지 얼마나 애쓰며 자신의 세계를 만들어 왔는지 세세히 알려주었다. 그리고 다람쥐 쳇바퀴 같은 학교생활에 지쳤을 때 친구들과 다투고 외로울 때 그들 덕분에 자신을 사랑하는 법을 배워 힘겨운 시간을 잘 이겨낼 수 있었다고 했다. 아들은 눈치만 보던 겁쟁이 엄마보다 훨씬 더 어른스러웠다.
나는 아들이 건네준 앨범의 노래를 하나씩 꼭꼭 씹어가며 들었다. 오십이 넘은 아줌마가 이십 대 중반 청년들의 노래를 들으며 지나온 삶을 반추했다. 누군가의 말 한 마디에 무너졌던 젊은 시절의 나를 불러 눈물 흘리며 안아주었다. 나는 여전히 소심하고 때때로 '욱' 치고 올라오는 분노를 참지 못하지만, 그들은 그런 나도 사랑받을 수 있는 사람이란 걸 매번 일깨워주었다.
내가 바뀌면서 집안 분위기가 달라졌다. "소 닭 보듯" 하던 아이들과 내가 조금씩 서로의 일상을 털어놓기 시작했다. 그동안 속에 감춰두었던 생각과 말을 하나씩 꺼냈다. 절대 열리지 않을 것 같던 마음의 빗장이 스르르 풀려버렸다. 이제 우리 집 거실은 '따로, 또 같이' 음악을 듣고 서로의 생각을 나누는 소통 공간이 되었다. 때론 생각이 달라 언성이 높아질 때도 있지만 더 이상 아무도 문을 닫아 걸지 않는다.
생각은 다르지만
아들은 이제 예전만큼 방탄소년단을 열정적으로 좋아하지는 않는다. 하지만 한때 어린 소년이던 자신에게 꿈과 희망을 준 그 노래들을 지금도 가끔 듣는다. 지난 월요일 새벽처럼 엄마를 위해 기꺼이 그들의 모습을 생생한 사진으로 담아 주기도 한다. 아들은 이번 공연을 보고 말했다.
"BTS가 이렇게 큰 무대에서 전 세계인들의 이목을 집중시키는 아티스트가 되어서 정말 자랑스러워요. 하지만 이젠 너무 멀어진 것 같아요. 바로 옆에서 손 내밀어 줄 것 같던 예전의 형들이 그리울 때가 많아요."
나는 뒤늦게 방송국에서 제공한 동영상으로 그들의 공연을 봤다. 축구 유니폼을 입고 경기장을 누비며 신나게 노래 부르는 그들의 모습은 나를 울컥하게 했다. 크게 성공한 아들을 화면으로 만나면 그런 기분일까 싶었다.
우리는 예전처럼 그들의 노래를 듣고 함께 흥분하고 들뜨지는 않지만, 서로 다른 생각과 마음을 인정하고 존중할 줄 안다. 나는 아들이 엄마를 일깨워준 덕분이라 말하고, 아들은 엄마가 선택했기 때문이라고 말한다. 우리는 언제든 따로, 또 같이 음악을 듣고 서로를 존중하리라!
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.