제주 바다는 10GW 해상 풍력 설비를 감당할 수 있을까?

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큰사진보기 ▲위성곤도지사의 후보시절 기자회견. ⓒ 위성곤 도지사 SNS 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주의 해상풍력 가능 총량분홍색은 수심 50m 이하 어업활동 구역이 포함된 부분이다.(제주특별자치도 제3차 풍력발전종합관리계획) ⓒ 제주특별자치도 관련사진보기

큰사진보기 ▲2020년 제주도의회 앞에서 대정해상풍력사업에 반대 시위하는 주민들.대정해상풍력 환경영향평가 동의안이 제주도의회 본회의에 상정됐지만 주민수용성을 이유로 부결됐다. ⓒ 핫핑크돌핀스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 제주녹색당 정책위원장입니다.

AI가 우리 삶에 급속도로 침투하고 있다. AI 경쟁에서 뒤쳐질지 모른다는 불안과 두려움, 이 산업에서 주도권을 쥐어여 한다는 압박감이 팽배하다. AI에 대한 진지한 질문과 우려의 목소리는 국가경쟁력을 외치는 거대한 목소리에 잠식되었다.이재명 대통령은 반도체와 AI 데이터센터, 피지컬 AI를 축으로 한 3대 메가 프로젝트에 국가역량을 총동원하겠다고 밝혔다. 정부 발표에 따르면 이 프로젝트에 대한 기업의 투자액은 무려 1500조 원이다. 정부는 AI 산업에 대한 막대한 투자와 함께 대규모 재생에너지 설비 및 송전선로를 확충하겠다고 한다.수도권에서 가장 멀리 떨어져 있는 제주 역시 이 열풍에 올라타려 한다. 제주는 다른 지역보다 빨리 카본프리아일랜드를 선포하면서 재생에너지 설비를 구축해왔다. 현재 제주의 재생에너지 발전량이 차지하는 비중은 2024년 기준 19.8%로 전국 10.6%의 두 배에 가깝다.7월1일 출범한 위성곤도정은 선거 공약에서 총 100조 원 규모의 제주해상풍력 슈퍼그리드를 완성하겠다는 원대한 포부를 밝혔다. 위성곤 도지사는 10GW 규모의 해상풍력단지에서 만들어진 재생에너지를 호남과 제주를 잇는 해상 에너지 고속도로를 통해 육지로 보내고 최소 연간 1조 원 이상의 수익을 도민들에게 배당하겠다고 한다. 1조 원 수익이 현실화 된다면 제주도민들은 매년 150만원 이상의 배당을 받게 된다. 꿈같은 이야기다.제주 바다에 10GW 규모의 해상풍력을 건설하겠다는 계획은 실현가능한 수치일까?타당성과 현실성을 꼼꼼히 따지지 않고 진행된 제주의 수많은 정책들이 제주의 발목을 잡는 경우가 한 둘이 아니다. 10년째 흉물로 방치되어 있는 예래휴양단지, 설비 고장·인증 미충족 등 운영 부실 논란에 휩싸인 그린수소사업, 기준 물량 등을 무시하고 체결한 계약으로 매년 수십 억 손실을 떠안게 된 칭다오 항로 등 현실을 무시하고 도지사가 무리해서 추진한 사업들의 피해는 고스란히 도민 몫이다.도민들에게 미래지향적인 담대한 비전과 계획을 보여주려는 욕구는 충분히 이해된다. 하지만 책임을 도민들에게 떠넘기지 않으려면 더 신중해야 한다.현재 제주도에는 총 130MW 규모의 해상풍력이 설치되어 있다. 한림 바닷가에는 5.56MW 해상풍력기 18기가 돌아가고 있으며 한경면 바다에는 3MW 해상풍력기 10기가 돌아가고 있다. 그 근처를 지나가다보면 풍력발전기가 바다를 꽉 채우고 있다는 인상을 받게 된다.2023년 발표된 제주특별자치도 제3차 풍력발전종합관리계획에 따르면 제주도 주변 해상풍력의 잠재가능 총량은 11.5GW이다. 수심 50m 미만의 어업활동구역까지 포함하여 제주 바다를 해상풍력기로 꽉 채웠을 때 가능한 수치이다. 10GW 규모의 발전설비를 이미지로 떠올려 보면 서울타워와 비슷한 높이의 8MW 풍력발전기 1,437개가 제주 해안가 뿐 아니라 먼 바다에 설치되어야 하는 것이다.이 담대한 계획은 제주해양생태계 보존 및 어민들의 생업 환경과 크게 충돌할 수밖에 없다. 앞서 대정 앞바다에 100MW 규모의 해상풍력발전을 설치하려는 사업이 2020년 주민 반대와 도의회 부결로 무산되었다. 주민들과 환경단체들은 대정 앞바다에 서식하는 남방큰돌래의 서식 환경을 해칠 수 있다는 우려와 조업활동 피해, 양식 어가들이 받을 타격 등을 이유로 반대했고 제주도의회는 주민수용성 등을 이유로 본회의에서 부결시켰다.대규모 해상풍력설비는 전기 생산 시 온실가스를 배출하지 않기에 기후위기에 대응하기 위한 에너지 전환에 필수적이지만 계획에는 종합적인 판단이 필요하다. 1,437개의 대규모 해상풍력발전기를 설치하는 과정에서 극심한 수중 소음과 진동이 발생하게 된다. 이는 제주 바다에 살고 있는 남방큰돌고래나 상괭이 등의 서식환경을 위협한다. 해저 바닥에 구조물을 설치할 때 퇴적물들이 떠오르며 발생한 부유사는 바다생태계에 영향을 미친다. 제주해양보호구역 지정을 확대하여 해양생태계를 보존해야 한다고 주장이 커지고 있는 상황에서 해양생태계 보호와 해상풍력 확대는 부딪힐 수밖에 없다.지역주민들 역시 전기를 보내는 고압케이블의 전자기장을 두려워하고 생계활동이 위협 받을까 우려한다. 10GW의 해상풍력설비를 위해서는 먼 바다 뿐 아니라 수심 50m 미만의 어업활동구역에도 빼곡하게 발전기를 설치해야 한다. 소형 어선을 운영하는 어민들이나 해녀들의 생계 활동은 큰 타격을 입게 된다.노르웨이의 국영 에너지 기업인 에퀴노르는 수년 간 추자도 인근에 3GW 규모의 해상풍력 사업을 준비했다. 하지만 "제도적·상업적 기반이 충분히 마련돼 있지 않다"며 제주에너지공사가 낸 사업희망자 공모에 참여하지 않았다. 단독 참여했던 한국중부발전(주) 역시 2단계 평가에서 서류를 제출하지 않았다. 전력을 제주에 연결해야 하며 매년 제주도에 이익공유금 1,300억 원을 내야하는 부분이 무리라고 판단했다.2025년 제주도의 최대 전력은 1,141MW였고 공급예비율은 43.5%였다. 제주는 육지와 전력망이 연계되어 있지 않은 독립 전력망으로 운영되기에 전기가 수요보다 많이 생산될 경우 전력망을 안정시키기 위해 강제로 공급을 줄이게 된다. 재생에너지 설비가 크게 늘어나면서 강제적으로 발전을 멈추는 출력제한 역시 급증했다. 2024년부터 제주에 재생에너지 입찰 제도가 시범적으로 도입되면서 강제 출력제한은 대부분 사라졌다. 하지만 입찰가격 하락과 시장에서 탈락한 사업자들의 가동 중단 혹은 조절 행위로 사업 수익 역시 악화되었다.실제로 민간 재생에너지 사업자가 내는 기부금과 제주도가 운영하는 신재생에너지발전소의 전력 판매 수익금 등으로 조성되는 제주풍력자원공유화 기금은 2021년 31억여 원, 2022년 52억여 원, 2023년 67억여 원, 2024년 24억여 원, 2025년 31억여 원으로 줄어드는 추세다. 재생에너지 판매 수익 감소에 따른 것으로 추정된다.이러한 상황에서 10GW의 전기를 제주의 전력망에 연계하는 것은 자살행위에 가깝다. 위성곤 도지사 역시 제주 전력망 연계가 어렵다고 판단하고 호남과 제주를 잇는 해상 에너지 고속도로를 구축하여 제주바다에서 만들어진 전기를 육지에 보내려 한다. 7월15일 제주를 방문한 김정관 산업부 장관에게 추자해상풍력을 제12차 전력수급기본계획에 반영해 국가 전력망과 연계한 해상풍력 선도 사업으로 추진해줄 것을 요청했다.하지만 호남의 사정도 만만치 않다. 5.9GW 규모의 원자력을 포함하여 2025년 기준 23.3GW의 발전설비를 갖춘 호남 역시 재생에너지 발전량이 빠르게 늘면서 그에 따른 부작용이 커지고 있다. 이미 제주에서 경험한 재생에너지의 강제 출력 제한에 이어서 전력망 수용량 포화로 새롭게 지어진 재생에너지 설비는 전력계통에 연결조차 못하는 실정이다. 이러한 상황에서 제주와 호남을 잇는 대규모 송전선로가 깔린다 해도 제주의 전기를 전남이 수용하기는 어렵다.정부는 12조 원의 예산을 투입하여 호남 지역의 에너지를 수도권 반도체 클러스터로 보내는 서해안에너지고속도로 계획을 발표했다. 사업 완공 시점은 2038년으로 계획되어 있지만 재정 조달 가능성, 육상부 송전선로 건설 시 주민 반대 등 수많은 장애물이 예상된다. 제주바다에서 만들어진 에너지를 국가전력망에 연결하겠다는 바람은 정부의 계획대로 2038년 서해안에너지고속도로가 완공되어야만 가능성이 열린다.제주와 호남을 잇는 송전선로 건설에도 천문학적 돈이 필요하다. 위성곤도시자는 10GW 해상풍력설비 60조원을 포함하여 육지와 전력망을 연결하는 슈퍼해상그리드 사업에 100조원을 예상한다. 이 돈을 어떻게 조달할 것인지에 대한 언급은 빠져있다.이 글은 제주의 에너지 전환에 반대하기 위한 글이 아니다. 제주는 2012년 '카본프리아일랜드2030'이라는 담대한 계획을 세운 바 있다. 하지만 현재 제주의 재생에너지 전력설비 비율은 50%를 넘어서지만 발전율은 20%에 불과하다. 만들어지는 전기를 제대로 사용하지 못하고 버리는 상황이고 재생에너지 발전사업자의 수익도 하락하고 있다.지금은 재생에너지의 양적 설비에 집중할 것이 아니라 재생에너지 간헐성과 변동성, 에너지 수요와 공급 불일치로 나타나는 문제를 해결하며 선도적인 에너지전환 모델을 성공시키는 것이 매우 중요하다. 위성곤도정 인수위는 100대 과제에서 재생에너지 확대와 함께 ESS 및 동기조상기 확대, 제주형 전기요금제 도입, 가상발전소 활성화, V2G 전기차 전력시장 참여 등 공급에 수요를 맞추며 전력망을 안정시키기 위한 다양한 정책을 제안하고 있다. 제대로 수행하기 벅찬 매우 도전적 과제들이다. 정책 집중과 기술 지원을 통해 이 문제를 해결한다면 제주는 탄소 없는 섬 실현 뿐 아니라 막대한 경제적 기술적 가치를 창출할 수 있게 된다.