"초격차는 대기업만의 과제 아냐"... 추미애, 글로벌 장비기업 ASM 찾아 '반도체 생태계' 점검

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 21일 화성특례시에 있는 글로벌 반도체 장비기업 ASM의 혁신제조센터를 방문해 애로사항을 청취하고, 지속적인 투자와 협력을 통한 반도체 소부장 생태계 강화 방안을 논의했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 21일 화성특례시에 있는 글로벌 반도체 장비기업 ASM의 혁신제조센터를 방문해 애로사항을 청취하고, 지속적인 투자와 협력을 통한 반도체 소부장 생태계 강화 방안을 논의했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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추미애 경기도지사가 취임 이후 '반도체 초격차' 전략을 구체화하는 현장 행보를 이어가고 있다. 취임 첫날 'K-반도체 혁신 대책'을 1호로 결재하고, 삼성전자 평택캠퍼스와 용인 반도체 국가산업단지 지원을 잇달아 지시한 데 이어 이번에는 글로벌 반도체 장비기업을 직접 찾아 소부장(소재·부품·장비) 생태계 강화에 나섰다.추미애 지사는 21일 화성특례시에 있는 글로벌 반도체 장비기업 ASM 혁신제조센터를 방문해 국내 투자 여건과 기업 애로사항을 청취하고, 지속적인 투자와 협력을 통한 반도체 소부장 생태계 강화 방안을 논의했다.이번 방문은 단순한 기업 시찰을 넘어, 경기도가 반도체 산업 경쟁력의 핵심을 대기업 투자뿐 아니라 소부장 기업과의 동반성장, 글로벌 공급망 강화, 인력 양성까지 포함한 '산업 생태계 구축'으로 확장하고 있음을 보여주는 행보다.추미애 지사는 현장에서 "글로벌 초격차를 유지하기 위해서는 반도체 생태계 완성 전주기 구축이 속도감 있게 진행돼야 한다"며 "오늘 현장을 보니 국가와 도가 전방위적으로 노력하면 기업이 이렇게 빠른 시일 내에 우뚝 설 수 있다는 것을 피부로 느꼈다"고 말했다.이어 "초격차를 유지하면서 기업과 도민, 더 나아가 전 국민이 함께 기회를 누릴 수 있는 선순환이 이뤄질 수 있는 환경을 행정 목표로 삼아야겠다고 생각하고 있다"고 강조했다.이는 반도체 산업 육성을 단순히 대기업 지원 차원이 아니라 지역경제와 일자리, 중소기업 성장까지 연결되는 산업 생태계 전략으로 추진하겠다는 구상으로 읽힌다.추미애 지사는 이날 반도체 정책에도 자신의 도정 철학인 '공정·혁신·포용'을 적용하겠다는 점을 분명히 했다.그는 "경기도정의 가치를 공정, 혁신, 포용으로 정했다"며 "누구에게나 공정한 기회가 돌아가고 행정 혁신뿐 아니라 산업계의 혁신을 위해 아낌없는 지원을 하겠다"고 말했다.특히 "경기도의 포용은 대기업과 중소기업이 함께 성장하고 같이 기회를 누리는 방향을 지향하겠다"고 강조했다.이는 최근 반도체 산업 경쟁력의 핵심 과제로 떠오른 공급망 안정과 소부장 경쟁력 강화, 산업 생태계 내 상생 구조를 경기도 차원에서 적극 지원하겠다는 의미로 풀이된다.실제로 추미애 지사는 이날 자신의 페이스북에서도 ASM 사례를 언급하며 소부장 기업의 중요성을 거듭 강조했다.그는 "외국기업이지만 국내 부품·장비를 공동 개발하며 부품 국산화율을 70% 이상 달성했고 신규 고용도 내년 말까지 372명 확대할 계획"이라며 "소부장 기업들이 동반성장해야 반도체 생태계 구축이 앞당겨질 수 있다"고 밝혔다.이어 "대기업과 중소기업의 동반성장 지침을 꾸준히 행정으로 계도하겠다"고 덧붙였다.이는 대기업 중심 투자 유치에 머무르지 않고 공급망 전반의 경쟁력을 높이는 정책을 병행하겠다는 의지를 보여주는 대목이다.이날 간담회에는 정명근 화성특례시장과 이영석 ASM코리아 대표이사를 비롯해 도내 반도체 소부장 기업 관계자들이 참석해 현장의 어려움을 전달했다.정재학 씨앤원 대표는 "반도체 전시회 지원사업이 단발성에 그치지 않고 바이어와 연결되는 후속 지원이 필요하다"며 "채용 단계부터 재직자 인센티브까지 연계되는 프로그램이 있으면 도움이 될 것"이라고 제안했다.박수진 미코세라믹스 대표는 "청년들은 일자리가 없다고 하지만 기업은 사람을 구하지 못하고 있다"며 "반도체 현장은 과거의 3D 업종이 아니라 첨단 기술을 배우고 자부심을 가질 수 있는 환경이라는 점을 제대로 알릴 필요가 있다"고 말했다.이 밖에도 교통 인프라 확충, 전력 공급 안정, 중소기업 인식 개선 등 다양한 건의가 이어졌다.추미애 지사는 현장에서 즉석으로 해결 방향을 제시했다.그는 "역시 현장을 자주 다녀야겠다는 생각이 든다"며 "공통적으로 인력 확보를 가장 큰 애로로 말씀하셨는데, 학생들이 고등학교 시절부터 미래 산업과 진로를 꿈꿀 수 있도록 하는 일 역시 우리가 해야 할 역할"이라고 말했다.이어 "반도체 인프라는 후보 시절부터 속도감 있게 추진하겠다고 약속드렸고, 취임 직후 도지사 직속 반도체 초격차 경쟁력 유지위원회를 설치하는 1호 결재도 했다"며 "전력과 용수, 교통 문제도 계속 챙기면서 소부장 기업들과 동반성장할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.이번 ASM 방문은 추미애 지사의 반도체 정책이 점차 구체적인 실행 단계로 들어가고 있음을 보여준다.앞서 추 지사는 취임 첫날 'K-반도체 혁신 대책'을 1호 결재하며 반도체 산업을 민선 9기 핵심 정책으로 제시했다. 이어 지난 15일 열린 제2차 반도체 초격차 전략회의에서는 삼성전자 평택캠퍼스 P5 건설 지원, 화성 일반산업단지 연구라인 확장, 용인 반도체 국가산업단지의 조기 가동 지원 등을 주문했다.이번에는 글로벌 소부장 기업을 직접 찾아 투자 환경과 공급망 문제를 점검하면서 정책의 무게중심을 산업 생태계 전반으로 넓혔다.경기도는 국내 최대 반도체 산업 집적지다. 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯해 수많은 소부장 기업이 모여 있으며, 반도체기술센터 운영과 시험·분석 지원, 차세대 반도체 패키징 산업전 개최, 미니팹 기반 구축사업 등을 통해 기업들의 연구개발과 사업화를 지원하고 있다.이날 방문한 ASM 역시 차세대 반도체 증착 장비 분야의 글로벌 기업이다. 지난해 12월 화성시에 혁신제조센터를 준공하며 한국 투자를 확대했고, 국내 기업들과 공동 연구를 통해 부품 국산화율을 70% 이상 끌어올리는 등 국내 반도체 생태계와의 협력을 강화하고 있다.