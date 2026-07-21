프리웨일, 경계선지능 청년 일터 '답십리시작점' 문 열어

큰사진보기 ▲21일 정식 개점한 프리웨일 '답십리시작점' 매장 외·내부 모습. ⓒ 프리웨일 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 느린인뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/)

경계선지능 청년과 함께 일하는 사회적기업 ㈜프리웨일이 서울 동대문구 답십리에 새로운 거점을 마련했다.프리웨일은 21일 '답십리시작점'을 정식 개점했다고 밝혔다. 취업과 고용유지에 어려움을 겪는 경계선지능 청년들이 실제 일터에서 직무를 익히고 지역사회와 관계를 넓혀갈 수 있도록 마련된 매장이다.답십리시작점은 프리웨일이 카페 운영과 경계선지능 청년 고용을 통해 축적한 경험을 바탕으로 조성한 공간이다. 청년들은 이곳에서 카페 운영과 고객 응대, 음료 제조, 수제 디저트와 답례품 제작·포장 등 다양한 업무를 수행하며 실제 직무 경험을 쌓게 된다. 프리웨일은 이를 통해 경계선지능 청년의 안정적인 고용을 바탕으로 장기적인 자립을 지원할 계획이다.프리웨일은 지난 2022년 8월 서울 동대문구에서 '휘카페'라는 이름으로 첫발을 내디뎠다. 이후 경계선지능 청년을 직접 고용하며, 이들이 자신의 속도에 맞춰 안정적으로 사회에 적응할 수 있는 돕는 일자리 모델을 운영해 왔다. 이러한 활동을 바탕으로 2024년 12월에는 고용노동부로부터 사회적기업 인증을 받기도 했다.프리웨일 관계자는 "'답십리시작점'이라는 이름에는 새로운 매장의 출발뿐 아니라, 이곳에서 일하는 청년들이 각자의 삶과 일을 다시 시작하고 지역사회와 관계를 넓혀가는 출발점이 되기를 바라는 뜻을 담았다"며 "많은 분들이 공간을 찾아 청년들의 새로운 시작을 응원해 주시길 바란다"고 말했다.개점일인 21일에는 별도의 기념식 없이 오전 8시 30분부터 오후 8시 30분까지 매장을 운영한다. 방문객들은 프리웨일의 활동을 소개하는 자료를 살펴볼 수 있으며, 경계선지능 청년들이 직접 만든 수제 디저트와 답례품도 만나볼 수 있다.답십리시작점은 서울시 동대문구 사가정로2길 139에 자리 잡고 있으며, 이날 정식 개점 이후 본격적으로 매장 운영을 시작한다.