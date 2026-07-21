영정사진을 찾다가, 오늘의 나를 찍었다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲가발을 벗은 오늘의 나를 사진에 담았다. ⓒ 황의정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

우연히 TV에서 무연고 장례식을 보게 되었다. 장례식장은 조용했다. 국화 몇 송이와 빈 영정 액자가 놓여 있었다. 사진 대신 하얀 국화 한 송이가 놓여 있었다. 마지막 얼굴을 남겨줄 사람도, 사진 한 장 골라줄 사람도 없었던 것일까. 낯선 사람들이 마지막 길만은 외롭지 않게 함께해 주고 있었다.TV를 끄지 못했다. 거실 불은 꺼져 있었고 화면만 희미하게 방 안을 비추고 있었다. 소파에 등을 기대고 한참을 바라보다 이런 생각이 들었다. 남편이 먼저 떠난다면, 내 영정사진은 누가 골라줄까. 아이가 없는 우리 부부에게 그 질문은 생각보다 가까이 와 닿았다.죽음을 떠올리자 12년 전 심근경색으로 세상을 떠난 아빠가 생각났다. 중환자실에서 만난 아빠는 나와 신랑을 보자마자 괜찮으니 얼른 집에 가라고 했다. 우리는 그 말을 듣고 집으로 발걸음을 옮겼다. 그리고 새벽에 아빠가 돌아가셨다고 전화가 왔다. 너무 갑작스러운 소식에 온몸이 얼어붙는 것 같았다.장례를 치르고 한참 뒤, 남편이 처음 듣는 이야기를 꺼냈다. 아빠가 돌아가시기 얼마 전 자신에게 긴 문자를 보냈다는 것이었다. 평소에는 단어 몇 개만 보내던 장인어른이었는데, 그날은 휴대폰 화면 하나가 꽉 찼다고 했다. 사위가 되어줘서 고맙다고, 우리 가족이 되어 든든했다고, 함께해서 행복하다고. 평생 하지 않던 말을 마지막에 모두 남편에게 남기고 가셨던 것이다.그 이야기를 전해 듣고는 한동안 아무 말도 하지 못했다. 가슴 한쪽이 먹먹했다. 나 역시 아빠에게 고맙다고, 사랑한다고 먼저 말한 적이 거의 없었다. 언젠가 하면 된다고 생각했다. 하지만 그 언젠가는 끝내 오지 않았다. 사랑한다고, 고맙다고 말하고 떠난 아빠의 마지막 발걸음은 조금은 가벼웠을까.아빠의 장례를 준비하면서 영정사진에 쓸 사진을 찾았다. 사진 찍기를 좋아하던 아빠였지만 정작 아빠 사진은 많지 않았다. 휴대폰에는 풍경 사진과 꽃 사진이 가득했다. 정면을 바라보며 웃고 있는 사진은 손에 꼽을 정도였다. 결국 상반신이 나온 사진 한 장이 영정사진이 되었다.TV는 어느새 끝나 있었다. 희미한 화면만 남은 거실에서 나는 휴대폰 사진첩을 열었다. 음식 사진. 풍경 사진. 남편 사진. 정작 내 사진은 많지 않았다. 카메라 뒤에 서 있는 게 익숙했다. 항암을 시작하고부터는 그마저도 더 줄었다. 거울도 잘 안 보는데 사진은 오죽할까.사진을 넘기다 작년 봄 남편과 여행 갔던 사진에서 손이 멈췄다. 사진 속 나는 환하게 웃고 있었다. 재발이라는 단어를 모르고 살던 때였다. 머리카락도 있었고 얼굴도 지금보다 통통했다. 분명 나인데도 낯설었다.그 순간 아빠의 문자가 다시 떠올랐다. 고맙다. 든든했다. 행복했다. 살아있는 동안엔 미뤄두기만 했던 말들이었다.나는 사진첩을 닫고 카메라를 켰다. 화면 속에는 가발을 벗은 지금의 내가 있었다. 손가락이 셔터 위에서 잠시 머뭇거렸다. 어색지만 그래도 눌렀다. 이 모습이 오늘의 나니까.거실 옆자리에 남편이 누워있었다. 나는 그 옆에 조용히 앉아 말했다."고마워."남편이 의아한 얼굴로 나를 바라봤다. 나는 대답 대신 웃어 보였다.오늘만큼은 그 말을 더 이상 미루고 싶지 않았다.