빚투, 영리한 투자전략인가 위험한 도박인가?

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큰사진보기 ▲우리나라 가구 처분가능소득 대비 가계부채 비율 (2015∼2024)OECD National Account (2026.7.1) ⓒ 문진수 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리나라 가구 평균 자산 및 부채 현황 (2016∼2025)가계금융복지조사 (2026.12/국가데이터처) ⓒ 문진수 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리나라 가구 평균 금융자산 대비 부채 비율 (2016∼2025)가계금융복지조사 (2026.12/국가데이터처) ⓒ 문진수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 문진수 기자는 사회적금융연구원장입니다

국내외적으로 투기 열풍이 일어날 때마다 어김없이 소환되는 역사가 있다. 1929년 대공황과 2008년 금융 위기다. 두 경우 모두 진원지는 미국이다. 1929년에는 대규모 신용대출로 인한 주식 거품이, 2008년에는 주택시장 과열에 따른 부동산 거품이 끼어 있었다.거품(bubble)이란 투기로 인해 자산의 시장 가격이 실제 가치보다 크게 부풀려진 상태를 말한다. 가격 상승을 기대한 투기 수요가 몰리면 자산 가격은 천정부지로 치솟는다. 하지만 거품은 임계점을 넘어서면 터지기 마련이고 거품의 붕괴는 경제 위기를 수반한다.20세기 이후 발생한 투기 열풍에서 발견되는 한 가지 공통점이 있는데, 기술에 대한 과도한 낙관이다. 1920년대 미국은 자동차, 전기, 라디오 등 다양한 영역에서 혁신적인 기술이 출현했고, 1990년대 후반은 컴퓨터 대중화와 인터넷의 발명으로 정보기술(IT) 산업이 폭발적으로 성장하면서 미래에 대한 기대감을 키웠다.유례없는 번영의 시대가 도래할 것이고 따라서 주가가 폭락하는 사태는 벌어지지 않을 것이라는 기대는 투기 심리를 자극했고, 이는 비정상적인 신용 과잉으로 이어졌다. 1929년에는 단기 매매를 위한 '주식' 담보대출이, 2008년에는 저신용자에 대한 '주택' 담보대출이 광범위하게 이루어졌다.이 흐름을 주도하고 촉진한 곳이 '금융회사'다. 1920년대 미국의 은행들은 주식을 담보로 돈을 빌려줬고, 증권사들은 주식 가격의 일부만 받고 나머지는 신용으로 거래하는 방식으로 투자를 유도했다. 빚을 지렛대로 자산을 취득하는 것을 영리한 투자 방법이라 여겼고, 지금도 이 전통은 유지되고 있다.1990년대 후반은 닷컴 기업들의 전성기였다. 3차 산업혁명이라는 화려한 수식어가 지구촌을 점령한 가운데, 미래가치가 큰 기업뿐 아니라 수익성이 모호한 기업도 어렵지 않게 주식시장을 통해 자금을 조달했다. 증권사들은 적자가 나는 회사들까지 매출 추정치를 근거로 매수를 권유했다.하지만 과잉 생산과 소득 불균형 등 구조적인 문제가 불거지면서 1929년 주식시장은 붕괴했고, 투기 열풍에 휘말린 이들 절대다수가 평생 모은 돈을 날리거나 대출금을 갚지 못해 파산했다. 6000곳 이상의 은행이 문을 닫았고, 은행 예금자들의 재산은 휴지 조각이 되었다.새천년 벽두, 닷컴 기업의 가치가 고평가되었다는 사실이 알려지면서 투매가 일었고, 닷컴 기업들의 주가는 곤두박질했다. 2008년 금융 위기는 주택시장 거품이 직접적 원인이지만, 닷컴 거품으로 인한 경기 불황을 타개하기 위한 정부의 초저금리 정책이 주택시장에 불을 질렀다고 할 수 있다.오늘날 신용 팽창에 따른 투기 만연과 자산 가격 상승, 거품 붕괴와 경제 위기로 이어지는 순환 구조는 정설(定說)로 받아들여진다. 어떤 자산에 어느 만큼의 거품이 조성되는가에 따라 위기의 파괴력이 다를 뿐이다. 무릇 모든 경제 위기의 이면에는 '빚'이 똬리를 틀고 있다.최근 인공지능 관련 기업들의 주가가 고공행진을 하면서 미국 주식시장에 거품이 끼었다는 주장이 흘러나오고 있다. 우리나라도 반도체와 인공지능 기술주가 유가증권 시장(코스피) 지수를 끌어올리면서 주식투자 열풍이 불고 있다. 단기 수익을 좇아 '빚투'하는 이들도 느는 추세다.금융투자협회 자료에 따르면, 7월 15일 기준 주식시장의 신용거래 융자 잔고는 약 34조 3700억 원이다. 연초(약 26조 원) 대비 30% 이상 증가한 수치다. 초단기 빚투 자금인 위탁매매 미수금도 약 1조 4000억 원에 달한다. 증시가 조정 국면에 들어가면서 줄어드는 추세지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.위 그림은 지난 10년간 우리나라 가구의 처분가능소득 대비 가계부채 비율을 나타낸 것이다. 처분가능소득이란 총소득에서 세금 등 비소비지출을 제하고 소비지출에 쓸 수 있는 소득을 말한다. 부채의 증가는 원리금 상환 부담을 늘려 재무적 위험을 높이고 소비지출을 제약하는 요인으로 작용한다.우리나라 가구의 소득 대비 가계부채 비율은 2008년부터 꾸준히 증가하다가 2021년을 기점으로 하향세로 전환, 2024년 기준 174.3%를 기록하고 있다. 가계부채가 가구소득의 1.7배가 넘는다는 뜻이다. 전보다 줄어들고 있지만, OECD 국가(38개) 중 7번째로 높다.위 그림은 지난 10년간 우리나라 가구의 자산 및 부채 흐름을 나타낸 것이다. 실물자산과 금융자산의 비중이 큰 변화 없이 75 대 25를 유지하고 있다. 가구 평균 자산의 4분의 3이 부동산에 묶여있다는 의미다. 실물자산에 편중된 자산 구조는 유동성을 제약하고 경제 활력을 저해하는 원인으로 작용한다.2025년 기준, 평균 자산은 5억 6678만 원, 평균 부채는 9534만 원, 자산에서 부채를 뺀 순자산은 4억 7144만 원이다. 10년 전(2016년)과 비교하면 평균 자산은 약 2000만 원이 늘었다. 그런데 실물자산 증가율이 금융자산보다 훨씬 높다는 것을 확인할 수 있다. 우리나라 사람들이 금융자산보다 실물자산을 더 선호한다는 뜻이다.총자산 대비 부채 비율은 20%를 밑돌고 있어서 재무 건전성에 큰 문제가 없는 것으로 느껴진다. 하지만 금융자산 대비 부채 비율은 확연한 차이를 보인다. 아래 표는 지난 10년간 우리나라 가구의 금융자산 대비 가계부채(금융부채+임대보증금) 비율을 표시한 것이다.2020년을 기점으로 조금씩 주는 추세지만, 가구 평균 금융자산 대비 부채 비율이 70%에 육박함을 알 수 있다. 현금화할 수 있는 자산 대비 부채 비율이 높으면 소득 감소나 금리 인상 같은 충격이 발생했을 때, 대응 능력이 떨어져 곤란한 상황에 직면할 수 있다.특히 정기적인 소득이 없는 미취업 상태의 청년이나 정년과 은퇴의 강을 건너 소득 절벽에 직면한 고령층에게 '빚투'는 위험천만한 도박과 진배없다. 투자 성과가 기대에 미치지 못하면 부채 청산을 해야 할 것인데, 유동성이 부족하면 채무 불이행에 빠질 수 있기 때문이다.가구 자산의 부동산 편중 현상은 오랜 기간 누적된 결과로 빚어진 산출물이다. 실물자산과 금융자산의 새로운 균형점을 찾는 작업은 꼭 필요한 일이지만, 실질적인 변화가 일어나려면 상당한 시간이 걸릴 것이다. 주식시장 활성화 정책이 빚만 더 늘리는 결과를 초래할 수도 있다.인공지능(AI)이 대세다. 이 기술이 인류의 삶을 어느 방향으로 이끌지 미지수지만, 우리 시대를 관통하는 변화의 중심에 인공지능이 자리하고 있음은 자명한 사실로 느껴진다. 1920년대의 자동차와 전기, 1990년대의 인터넷과 컴퓨터 역시 그 시대를 살았던 사람들에게 미래를 바꿀 확실한 투자처로 인식되었을 것이다.하반기에 추가로 금리가 인상될 가능성이 있다는 소문이 번지고, 주가지수가 온탕과 냉탕을 반복하면서 은행의 요구불예금을 포함해 시중의 대기 자금이 700조 원을 넘어섰다고 한다. 불확실성이 높아져서 투자처를 정하지 못한 자금이 늘고 있다는 건데, 유동성 과잉을 걱정하는 목소리는 잘 들리지 않는다.투자에서 가장 위험한 네 마디는 '이번은 다르다(This time is different)'는 말이라는 유명한 격언이 있다. 인공지능이 황금알을 낳는 거위라 믿는 이들, 영끌과 빚투로 돈을 벌려는 사람들이 새겨야 할 교훈이다. 투기의 역사는 '거품은 터진 다음에야 그것이 거품이었음을 알게 된다'고 가르치고 있다.