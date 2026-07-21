'인간다움'을 끝없이 질문하게 되는 소설

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"아침마다 루핑 위에 하얗게 서리가 내리고 계곡물엔 얼음이 잡힌다. 다시 겨울이 다가온 것이다. 앵벌이들에겐 동장군 만큼 무서운 게 없었다. 그것은 매질이나 굶주림보다도 더 무서웠다. 배가 고프면 눈물이 나왔지만 추우면 눈물조차 얼어버려 울음도 나오지 않았다." (82쪽)

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"나하고 약속해. 홍이야. 지금 형이 한 말을 절대 잊지 않을 거라고. 그래서 언젠가 반드시 훌륭한 연주자가 될 거라고." (270쪽)

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.

천명관의 <고래>를 읽었을 때의 감동은 잊을 수 없다. 처음에는 '이게 도대체 무슨 이야기란 말인가?' 싶었다. 그런데 책을 펼치면 덮을 수가 없었다. 이야기의 방향을 알 수 없는데도 다음 장면이 궁금해 밤을 지새우게 하는 힘이 있었다. <아코디언>(2026년 6월 출간)을 펼쳤을 때도 비슷했다.전쟁 직후 앵벌이(어린이를 악용해 구걸을 하면서 부단 이득을 얻는 행위)들의 삶을 다룬다는 것 외에는 어떤 이야기인지 짐작하기 어려웠다. 전쟁으로 부모를 잃거나 버림받은 아이들이 구걸하며 살아가는 이야기라면 이미 여러 작품에서 접한 내용이 아닌가. '이 소설은 그들의 삶을 통해 무엇을 더 보여주려는 것일까?' 궁금한 마음으로 책장을 넘겼다.소설은 곧바로 나를 한국전쟁 직후의 폐허 속으로 데려간다. 흥남부두에서 엄마와 헤어진 동이는 폭격으로 부서진 중앙우체국 앞에서 눈먼 소녀 연이를 만난다. 두 아이는 노래와 아코디언 연주로 사람들의 마음을 움직이지만, 곧 앵벌이 조직이라는 잔혹한 세계에 들어간다. 전쟁으로 가족과 집을 잃은 아이들에게 그곳은 보호처처럼 보였지만, 실제로는 착취의 공간이었다.그 중심에 양목사가 있다. 하나님의 이름을 내세우는 그는 아이들에게 '구름탄'이라는 마약을 먹여 서서히 중독 시킨다. 아이들은 배고픔과 폭력 때문만이 아니라 약물 때문에 그곳을 떠날 수 없게 된다. 이 장면을 읽으며 인간을 지배하는 방식에 대해 생각했다. 사람은 폭력으로만 무너지는 것이 아니다. 먹을 것과 잠자리, 소속될 곳을 빼앗고 결국 자신의 의지까지 빼앗을 수 있다. 더욱 씁쓸한 것은 양목사가 하나님의 이름을 이용한다는 사실이다. 말로는 사랑과 구원을 이야기하면서 가장 약한 아이들의 삶을 짓밟는다.시대가 달라져도 자신의 욕망을 정당화하기 위해 신의 이름과 정의를 이용하는 사람들은 사라지지 않는다. <아코디언>을 읽으며 신앙은 무엇을 말하느냐 보다 어떻게 살아 내느냐에 달려 있다는 생각이 들었다. 거룩한 말을 한다고 해서 거룩한 삶을 사는 것은 아니다.앵벌이들의 삶은 혹독하다. 아이들의 가치는 얼마나 많은 돈을 벌어오는 가로 평가된다. 앞을 보지 못하는 연이, 하반신이 마비된 거북이, 깜상과 아미, 홍이와 찬이, 미키 등은 각자의 상처를 안고 살아남는다. 겨울을 맞는 장면은 그들의 현실을 선명하게 보여준다.이 문장을 읽으며 추위가 단순한 계절이 아니라 생존을 위협하는 공포였다는 사실을 실감했다. 울어서 동정을 얻어야 하는 아이들에게 눈물조차 얼어버리는 추위는 마지막 생존 수단마저 빼앗는 일이었다.나는 따뜻한 방과 한 끼의 식사를 너무 당연하게 여기며 살아온 것은 아닌지 돌아보게 됐다. 누군가에게는 우리가 당연하게 생각하는 '오늘 밤 따뜻하게 잘 수 있다'는 사실조차 절실한 희망일 수 있다는 것을 생각했다.그런 세계에서 동이는 쉽게 길들여지지 않는다. 불의를 보면 참지 못하고, 자신의 안위만을 위해 살아남으려 하지 않는다. 앵벌이 조직의 우두머리가 된 뒤 아이들이 돈을 빼돌렸을 때도 벌을 주는 대신 함께 집을 사자는 목표를 세운다.자신도 폭력과 착취 속에서 자랐지만, 똑같은 방식으로 다른 사람을 지배하지 않는 동이의 모습이 인상적이었다. 인간은 자신이 받은 대로만 행동하지 않을 수 있다. 어쩌면 이것이 이 소설이 보여주는 가장 큰 희망인지도 모른다.거북이의 생존 방식은 또 다른 질문을 던진다. 그는 지식이 많고 영리하지만, 불이 났을 때 다른 아이를 넘어뜨리고 그 시신을 뒤집어쓴 채 살아남는다. 돈통을 몸에 묶어두고 양목사가 돈을 빼앗으려 할 때 얼마 남지 않은 돈만 보여주는 모습도 마찬가지다.그를 쉽게 비난할 수 없었다. 얼마나 오랫동안 시달렸으면 어린아이가 자신을 지키기 위해 그토록 치밀해져야 했을까. 극한의 상황에서 살아남기 위해 타인을 밀어내야 한다면, 우리는 그 사람을 어디까지 비난할 수 있을까. 인간다움은 평온한 삶 속에서 말하기는 쉽지만, 목숨이 걸린 순간에도 지킬 수 있는지는 전혀 다른 문제일 것이다.책에는 <목포의 눈물>, <굳세어라 금순아> 같은 전쟁 직후의 노래들이 흐른다. 노래는 단순한 배경 음악이 아니다. 가족과 고향을 잃은 사람들이 상처를 견디며 살아가기 위해 붙잡았던 마음의 목소리다.연이의 할아버지가 연주하던 아코디언은 동이의 손에 들어온다. 동이는 아코디언이 자신에게 이야기를 들려주었다고 말한다. 나는 그 이야기가 어쩌면 동이가 구걸하고 도망치고 싸우느라 하지 못했던 '생각'이었을지도 모른다고 느꼈다. 그리고 음악은 홍이에게 다른 미래를 보여준다.'훌륭한 앵벌이'가 되는 것이 유일한 미래였던 아이에게 '훌륭한 연주자'가 되라는 말은 완전히 다른 세계를 열어주는 말이다. 누군가가 건넨 믿음 하나가 한 사람의 미래를 바꿀 수도 있다는 사실이 오래 마음에 남았다.그래서 <아코디언>을 추천한다. 이 책은 전쟁 직후의 비극만을 보여주는 소설이 아니다. 인간이 얼마나 잔인해질 수 있는지 보여주는 동시에, 그 잔인함 속에서도 우정과 연대, 사랑을 포기하지 않는 사람들의 이야기를 들려준다. 책을 읽으며 나는 계속 질문하게 됐다. 인간은 언제 인간다워지는가.아마 정답은 하나가 아닐 것이다. 다만 모든 것이 무너진 순간에도 누군가를 바라보는 마음, 자신이 받은 고통을 다른 사람에게 되돌려주지 않으려는 마음, 함께 살아남으려는 마음 속에서 인간다움은 드러나는 것이 아닐까. 책은 쉽게 읽히지만 쉽게 잊히지는 않는다. 전쟁 직후의 폐허로 나를 데려갔지만, 책을 덮은 뒤 나에게 남는 것은 결국 오늘을 살아가는 나의 모습이다.나는 지금 누군가의 약함을 이용하고 있지는 않은가. 내가 가진 것을 너무 당연하게 여기고 있지는 않은가. 그리고 나 역시 힘든 순간에 누군가의 손을 잡아줄 수 있는 사람인가. 이 질문을 오래 품게 한다는 것. 그것이 내가 <아코디언>을 추천하는 가장 큰 이유다.절망 속에서도 누군가의 손을 놓지 않는 것. 자신이 받은 고통을 다른 사람에게 되돌려주지 않는 것. 아직 끝나지 않은 삶을 포기하지 않는 것. 어쩌면 그것이 <아코디언>이 마지막까지 들려주는 가장 오래 남는 노래일 것이다.