이광희 의원 "미성년자 성범죄 시의원 영장 반려... 국민이 납득하겠나"

큰사진보기 ▲20일 이 의원은 20일 자신의 페이스북에 올린 성명서에서 “미성년자를 대상으로 한 중대 성범죄 사건에서 추가 범죄와 공범 여부를 확인하기 위한 통신기록 확보는 필수적”이라고 강조했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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이광희 더불어민주당 의원(청주서원)이 A 전 청주시의원의 성범죄 사건 수사 과정에서 검찰이 통신영장을 반려한 것을 두고 "국민이 납득할 수 없는 처사"라며 강하게 비판했다. .20일 이 의원은 20일 자신의 페이스북에 올린 성명서에서 "미성년자를 대상으로 한 중대 성범죄 사건에서 추가 범죄와 공범 여부를 확인하기 위한 통신기록 확보는 필수적"이라고 강조했다.검찰이 영장 반려 사유로 '관련성과 소명 부족'을 든 것에 대해서는 "국민이 납득하기에는 턱없이 부족하다"고 정면 반박했다.그는 "무엇이 부족했고 어떤 보완이 필요한지 검찰이 국민 앞에 구체적으로 이유를 설명해야 한다"고 요구했다.이 의원은 "이 사건은 검사장 출신인 김진모 전 국민의힘 청주서원 당협위원장이 연루된 정치적 논란까지 불거진 사안"이라며 "그렇기 때문에 더욱 철저하고 투명한 수사가 필요하다"고 지적했다.수사 외적인 요소가 영장 반려에 영향을 미친 것이 아니냐는 의혹을 간접적으로 제기한 것이다.이 의원은 검찰이 최근 '장윤기 사건'을 예로 들며 검찰 수사권과 보완수사의 필요성을 강조해 왔던 점을 언급했다.그는 "그렇다면 이번 사건에서도 같은 기준이 적용되어야 한다"며 "검찰이 스스로 수사의 문을 닫는 모습을 보인다면 국민의 공정성 신뢰를 잃을 것"이라고 경고했다.이 의원은 "국가 권력은 국민의 신뢰 위에서만 존재한다"며 "영장 반려가 정당했다면 그 이유를 명확히 설명하고, 혹시라도 수사 외적 요소가 고려되었다면 이 또한 밝혀져야 한다"고 촉구했다.이어 "국회 행안위원으로서 이 사건의 진실이 밝혀질 수 있도록 끝까지 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.한편 청주지검은 청원경찰서가 신청한 A 전 시의원의 통신기록 압수수색 영장에 대해 본건 범죄사실과 무관한 별건 범죄사실에 대한 모색적·탐색적 영장 신청이었다는 점과 별건 혐의에 대한 소명이 부족했다는 이유로 통신사실 확인자료 영장을 반려했다.