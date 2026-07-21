안양시 실증 '맨홀 충격 방지구' 조달청 혁신 제품 지정

큰사진보기 ▲맨홀 충격 방지구 ⓒ 안양시 관련사진보기

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안양시가 전국 최초로 실증 중인 '맨홀 충격 방지구'가 조달청 혁신제품으로 지정됐다.21일 안양시에 따르면, 이 제품은 안양에 있는 기업에서 생산했다. 함몰된 맨홀 위에 설치하여 도로와의 단차를 신속하고 간편하게 보수할 수 있는 혁신적 제품이다. 함몰된 맨홀에 대한 전면 교체 공사 없이 맨홀 위에 바로 설치해 차량 통행 시 발생할 수 있는 충격을 줄일 수 있다고 한다.조달청 혁신제품으로 지정되면 공공기관은 수의계약 방식으로 구매하거나 조달청 예산을 활용한 시범 구매를 추진할 수 있다. 공공 조달 시장 진입과 함께 전국적 확산의 기반을 마련하게 된 것이다.안양시는 지난 2023년 9월 기업 상담을 통해 관련 제품을 발굴했다. 이 제품은 기존 맨홀과는 다른 제품이라 시장에 진입하지 못하고 있었다. 안양시는 정부의 조달청 혁신제품 지정 및 규제샌드박스 실증 특례 지정을 위한 행정 지원을 해서 2024년 5월 산업융합 실증특례 승인을 받았다. 이후 2025년 9월부터 안양시에서 전국 최초 실증을 시작해, 현재 관내 10곳에서 맨홀 충격 방지구를 설치해 실증이 진행되고 있다.안양시는 실증기간 동안 안전성, 효과성, 유지관리 측면을 확인하고, 관계부서와 협력해 필요 사항을 점검하며 기업이 실증특례를 안정적으로 완료할 수 있도록 지속적으로 지원할 예정이다.해당 사례는 '2025년 경기도 규제혁신 우수사례 경진대회' 대상, '2025년 행정안전부 지방규제혁신 우수사례 경진대회' 우수상을 받으며 대외적으로도 우수성을 인정받은 바 있다.