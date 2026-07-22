한여름 활주로는 거대한 가마솥, '폭염안전 수칙' 의무화 절실

큰사진보기 ▲폭염 속 공항 활주로에서 지상조업 노동자가 항공기 주변 작업을 하고 있다. 활주로는 직사광선과 항공기 엔진의 열기가 더해져 한여름에는 지면 온도가 60℃를 넘기도 한다. ⓒ 공공운수노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲항만 노동자들이 배 위에서 컨테이너를 고정·해체하는 라싱 작업을 하고 있다. 항만 작업장은 직사광선과 아스팔트, 컨테이너에서 뿜어져 나오는 복사열이 더해져 극심한 고온 환경이 된다. ⓒ 공공운수노조 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 공공운수노조 공항항만운송본부 조직국장입니다.

공항과 항만에서 일하는 노동자들은 업종 특성상 실외작업 비중이 높고, 24시간 교대근무를 하며 폭염에 상시 노출된다. 특히 하루 최고기온이 33℃ 이상인 폭염일수는 2020년 4일에서 2022년 10일, 2023년 19일, 2024년 33일로 크게 늘었고, 2025년에도 30일을 기록했다. 열대야일수도 17일에 달했다. 이제는 일 년 중 한 달 이상을 폭염 속에서 일하고 살아가는 셈이다.올해 기상청은 '2026년 여름철 주요 방재기상대책'을 발표하며, 폭염과 열대야 일수가 평년보다 늘어나는 등 기후 변동성이 커질 것으로 전망했다. 여름장마의 지연으로 인해 무더위가 밀집될 가능성까지 더해진 상태다. 정부는 2018년 '재난 및 안전관리 기본법'을 개정해 폭염을 자연재난에 포함했고, 올해도 '2026년 폭염 대비 노동자 건강보호 대책'을 발표하며 폭염 대응을 강화하겠다고 밝혔다. 그러나 법과 대책이 잇따라 마련되는 동안에도 현장 노동자들의 현실은 크게 달라지지 않았다. 도대체 어디에 구멍이 있는 걸까.여름철 폭염 속 공항 활주로(주하장)는 그야말로 거대한 가마솥과 같다. 그늘 하나 없는 아스팔트 바닥은 내리쬐는 직사광선과 항공기 엔진에서 뿜어져 나오는 40~50도 이상의 초고온 열기가 더해져 지면 온도가 60도 이상으로 치솟기도 한다. 이런 극한의 환경 속에서 항공기의 안전한 이착륙과 승객들의 편의를 위해 일하는 지상조업(Ground Handling) 노동자들은 상상을 뛰어넘는 더위와 싸우고 있다.이들은 항공기 유도 및 점검, 수하물 및 화물 상하차, 토잉(Towing) 및 지상 장비 운전 등을 수행하며 이착륙하는 항공기가 안전하게 계류장과 활주로에 오가도록 돕는 일을 하는데, 한 번 조업에 1~2시간을 꼼짝없이 뜨거운 아스팔트 위에서 일해야 한다. 특히 안전을 위해 두꺼운 형광 안전조끼와 안전모, 귀마개, 안전화까지 필수로 착용해야 하기 때문에 폭염에 달궈진 활주로 위에서 체감하는 더위는 일반인들이 느끼는 것보다 훨씬 더 강할 수밖에 없다. 어지럼증, 구토와 같은 온열질환은 이들에게 일상이다.항구의 작업 현장도 별반 다르지 않다. 폭염이 이어지는 여름철 항구 야드(컨테이너 하역장)는 거대한 찜통으로 변한다. 아스팔트 바닥과 사방에 쌓인 강철 컨테이너가 태양열을 흡수하고 다시 내뿜으면서 실제 기온보다 훨씬 높은 복사열을 만들어내기 때문이다. 여기에 컨테이너와 중장비가 오가는 작업 특성상 안전모와 안전조끼, 두꺼운 안전화는 필수다. 통풍이 되지 않는 보호구 안으로 땀이 비 오듯 흐르고, 복사열까지 더해진 현장의 체감온도는 40도를 훌쩍 넘기기 일쑤다.특히 컨테이너 사이를 걸어 다니며 검수를 하거나 신호수 역할을 하는 현장 노동자들은 위에서는 내리쬐는 햇빛을, 아래에서는 아스팔트가 뿜어내는 복사열을 동시에 견뎌야 하고, 배 위나 야드에서 컨테이너를 단단히 고정하거나 푸는 라싱(Lashing) 작업을 하는 노동자들은 직사광선에 그대로 노출된 채 무거운 철제 바(Bar)를 다뤄야 하므로 온열질환 위험에 그대로 노출되어 있다.정부는 '폭염안전 5대 기본수칙'을 권고하면서 폭염대책으로 휴게시설 설치, 33도 이상 2시간 작업 시 20분 휴식, 개인 보냉장구 지급 등을 말하고 있지만 현장에서는 사실상 잘 지켜지지 않고 있다. 의무가 아니라 권고이기 때문이다.공항의 경우 작업하는 곳에서 가까운 곳에 휴게시설이 있으면 다행이지만 그렇지 않은 노동자는 비행기 그늘 아래 아스팔트에서 휴식을 취해야 하는 상황이다. 늘 휴게시설이 부족하기 때문이다. 공항공사나 지상조업사들은 안전문제를 말하며 휴게시설 설치에 소극적이다.항만 또한 마찬가지다. 컨테이너와 화물을 야적하는 게 우선이지 노동자들의 휴게시설은 중요하지 않다. 공간 부족, 공사 등을 이유로 그나마 있는 휴게시설도 철거하는 상황에서 야드에서 일하는 항만노동자들은 본인의 차량에 가서 잠시 휴식을 취하거나 컨테이너 그늘 밑에서 잠시 숨을 돌릴 수밖에 없는 상황이다.보냉장비 지급도 개인의 몫이다. 그나마 노동조합이 있는 현장은 회사에서 보냉장비를 지급하는 경우도 있지만, 그렇지 않은 경우 개인이 보냉장비를 구입해야 한다. 특히 원·하청이 난마처럼 뒤섞여 있는 항만의 경우, 보냉장비 지급주체를 두고 원·하청끼리 서로 책임을 미루는 일이 벌어지고 있다.가장 심각한 문제는 만성적인 인력 부족이다. 거친 작업환경과 높은 노동강도로 퇴사자가 많다 보니 공항과 항만 현장은 늘 인력이 부족하다. 한 사람이 여러 사람 몫의 일을 감당하는 경우도 적지 않다. 이런 상황에서는 '2시간 작업 후 20분 휴식'이라는 기준이 있어도 제대로 쉬기 어렵다. 밀려드는 작업을 처리하기에도 시간이 빠듯해 충분한 휴식은 사치처럼 여겨질 수밖에 없다.정부가 스스로 밝힌 대로, 폭염은 재난이다. 그렇다면 대응 역시 개인의 인내나 기업의 자율에 맡길 일이 아니다. 코로나19 시기 정부가 마스크 착용과 격리 조치 등 강제력 있는 대책을 시행했듯, 폭염에도 선제적이고 실효성 있는 대응이 필요하다. 정부가 강조하는 '폭염안전 5대 기본수칙'부터 권고가 아닌 법적 의무로 만들어야 한다. 폭염은 개인이 감당할 문제가 아니라 사회가 책임져야 할 재난이기 때문이다.