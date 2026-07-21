박관열 광주시장 "'희생의 도시' 끝... AI·반도체 중심 자족도시로 대전환"

큰사진보기 ▲박관열 경기 광주시장이 민선9기 시정 운영의 핵심가치를 '소통·성과·실용'으로 정하고 AI·반도체 산업 육성과 교통혁신 등을 통해 광주를 자족도시로 전환하겠다는 청사진을 제시했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박관열 경기 광주시장이 민선9기 시정 운영의 핵심가치를 '소통·성과·실용'으로 정하고 AI·반도체 산업 육성과 교통혁신 등을 통해 광주를 자족도시로 전환하겠다는 청사진을 제시했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

박관열 경기 광주시장이 민선9기 시정 운영의 핵심가치를 '소통·성과·실용'으로 정하고 AI·반도체 산업 육성과 교통혁신 등을 통해 광주를 자족도시로 전환하겠다는 청사진을 제시했다.박 시장은 21일 광주시청에서 열린 민선9기 취임 기자회견에서 "광주는 도시 규모는 커졌지만 시민들이 체감하는 삶의 변화는 아직 충분하지 않다"며 "앞으로는 도시의 외형보다 시민의 삶을 먼저 바꾸는 시정을 펼치겠다"고 밝혔다.그는 민선9기 시정의 핵심가치를 '소통·성과·실용'으로 제시했다. 시민과 언론, 부서 간 소통을 강화하고 성과 중심의 행정을 펼치는 한편, 이념보다 시민 삶의 변화를 우선하는 실용행정을 추진하겠다는 구상이다.시정 슬로건은 '시민과 직통하는 광주'로 정했다. 박 시장은 "행정이 계획을 세우고 시민이 따라오는 시대는 지났다"며 "시민이 문제를 제기하면 행정이 해결책을 만들고, 시민이 정책을 제안하면 행정이 실행하는 구조를 만들겠다"고 말했다.이를 위해 직통시장실과 달리는 시장실을 운영하고, 생활민원은 신속하게 해결하는 한편 주요 정책은 시민과 의회 등 이해관계자들과 충분히 논의해 추진하겠다고 설명했다.민선9기 시정 목표로는 ▲ 바로 통하는 직통도시 ▲ 시민이 행복한 도시 ▲ 융합으로 성장하는 도시 ▲ 교통이 뚫리는 도시 ▲ 일과 삶이 어우러지는 도시 등 5가지를 제시했다.복지 분야에서는 복지네비게이션 구축과 달빛어린이병원, 공공심야약국 확대 등을 통해 생애주기별 맞춤형 복지체계를 구축하고, AI와 반도체를 중심으로 한 첨단산업 육성과 문화콘텐츠 산업을 연계해 새로운 성장동력을 확보하겠다고 밝혔다.또 "광주시민들은 하루 평균 두세 시간을 교통체증 속에서 보내고 있다"며 경강선 출퇴근 셔틀열차 추진, 광주형 올빼미버스 도입, 철도·도로망 확충과 스마트 교통체계 구축 등을 통해 교통환경을 개선하겠다고 말했다.특히 용인 반도체 국가산업단지 용수 공급 문제와 관련해서는 광주의 역할에 상응하는 국가 차원의 지원이 필요하다고 강조했다.박 시장은 "광주는 오랫동안 수도권 식수원을 지키기 위해 각종 규제를 감내해 왔고, 이제는 반도체 산업을 위한 용수 공급까지 맡고 있다"며 "국가사업에 협력하는 만큼 광주도 미래 성장의 기회를 함께 가져야 한다"고 말했다.이어 "단순한 재정 지원이 아니라 3만호 규모 AI 스마트도시 조성과 반도체·AI 연구개발 기능, 인재양성 기반, 스마트 물산업 육성 등 국가 프로젝트를 광주에 유치하는 데 역량을 집중하겠다"며 "광주를 국가 산업전략의 변두리가 아닌 핵심 거점으로 만들겠다"고 밝혔다.지역경제 활성화 방안도 제시했다. 박 시장은 "첨단산업 육성과 함께 골목상권과 전통시장도 함께 살아나야 한다"며 "추가경정예산을 통해 지역화폐 발행 규모를 확대하고 소상공인과 자영업자에게 실질적인 도움이 되는 소비 기반을 마련하겠다"고 말했다.아울러 성남·용인·하남·이천·여주 등 경기 동남부 지방자치단체와 교통·산업·문화 분야의 광역 협력체계를 구축해 지역 경쟁력을 높여 나가겠다는 구상도 밝혔다.박 시장은 "다음 선거를 준비하는 시장이 아니라 다음 세대를 준비하는 시장이 되겠다"며 "더 많이 현장을 찾고 더 많이 듣고 더 많이 연구해 반드시 결과로 증명하겠다"고 말했다.