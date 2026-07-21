"생존자 이제 단 5명"... 10년 만에 다시 꺼낸 영화 '귀향'

큰사진보기 ▲일본군 위안부 피해자들의 아픔을 그린 영화 '귀향'(2016)이 개봉 10주년을 맞아 새로운 이야기와 함께 극장가를 다시 찾는다. ⓒ 커넥트픽쳐스 관련사진보기

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일본군 위안부 피해자들의 아픔을 그린 영화 <귀향>(2016)이 개봉 10주년을 맞아 새로운 이야기와 함께 극장가를 다시 찾는다.배급사 커넥트픽쳐스는 영화 <귀향: 언니야 이제 집에 가자>를 오는 8월 26일 문화가 있는 날 전국 극장에서 개봉한다고 21일 밝혔다.조정래 감독이 연출한 <귀향>은 일본군 위안부 피해자 고(故) 강일출 할머니가 미술 심리치료 과정에서 남긴 그림 '태워지는 처녀들'을 모티브로 제작된 작품이다. 일본군 위안부로 끌려간 소녀들과 살아남은 피해자의 상처를 그려낸 이 영화는 2016년 개봉 당시 7만5천270명의 시민 후원으로 제작돼 화제를 모았고, 358만 명의 관객을 동원하며 사회적 반향을 일으켰다.이번에 선보이는 <귀향: 언니야 이제 집에 가자>는 기존 작품에 한국뿐 아니라 아시아 여러 나라에서 같은 비극을 겪은 여성들의 이야기를 새롭게 담아냈다. 상영 시간도 기존 127분에서 132분으로 늘어나 피해 여성들의 연대와 기억의 의미를 한층 확장했다.공개된 메인 포스터에는 서로를 꼭 끌어안은 두 소녀의 모습과 함께 "이렇게 웃던 소녀들이 우리 곁에 단 5명 남았습니다. 더 늦기 전에 안아주세요"라는 문구가 담겼다. 현재 생존한 일본군 위안부 피해자가 5명뿐이라는 현실을 환기하며 기억과 연대의 의미를 강조한다.조정래 감독은 재개봉을 결심한 배경으로 올해 3월 별세한 강일출 할머니와 최근 이용수 할머니를 만난 경험을 꼽았다.조 감독은 "영화의 실제 주인공이셨던 강일출 할머니를 떠나보낸 뒤 이용수 할머니께서 '이제 네가 책임지고 해결해'라고 말씀하신 순간 큰 책임감을 느꼈다"며 "개봉 당시 47명이던 생존자가 이제는 다섯 분만 남았다. 이제 정말 시간이 없다"고 말했다.이어 "피해자들이 말하는 진정한 해결은 단순한 금전적 보상이 아니라 일본 정부의 책임 인정과 공식 사죄, 그리고 역사를 올바르게 기억하는 것"이라며 "이번 영화가 잊혀가는 역사를 다시 기억하고 피해자들의 존엄과 명예를 되새기는 작은 문화적 기록이 되길 바란다"고 밝혔다.<귀향: 언니야 이제 집에 가자>는 오는 8월 26일 전국 극장에서 관객들과 만난다.