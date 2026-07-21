'삼전닉스' 유치 계기... 전남광주교육청, AI·반도체 인재양성 시동

큰사진보기 ▲김대중 전남광주통합특별시 교육감. 2026. 7. 21 ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남광주통합특별시교육청 광주청사. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

전남광주통합특별시교육청이 삼성전자와 SK하이닉스의 800조 원대 투자 계획 발표를 계기로 인공지능(AI)·반도체 분야 미래인재 양성 체계 구축에 나섰다.김대중 전남광주통합특별시 교육감은 21일 광주청사에서 기자회견을 열고 "기업이 온다고 지역이 저절로 살아나지 않는다. 늘어난 일자리가 우리 아이들의 몫이 되도록 교육이 먼저 응답해야 한다"고 밝혔다.김 교육감은 그러면서 '교육 지산지소(地産地消)' 정책과 연계해 전남광주교육청이 역점 추진할 'AI·반도체 미래인재 양성 프로젝트'를 공개했다.교육청은 우선, AI·반도체 산업을 이끌 연구·공학 인재를 집중 육성하기로 했다.이를 위해 수학·과학, AI·반도체를 연계한 전남광주형 교육과정 개발하고, 기존 광주과학고를 중심으로 한국에너지공대 부설 에너지영재학교와 광주과학기술원 부설 AI영재 학교 설립을 적극 지원해 영재학교 3교 체제 구축에 나선다.이와 함께 일반고 20개교 이상을 대상으로 'AI·과학 중점학교'를 운영할 계획이다.둘째, 산업 현장과 연계한 실무형 'AI 반도체 산업 기술인재' 양성 체계를 구축할 방침도 밝혔다.반도체고등학교를 설립하고 기존 특성화고 관련 학과를 재구조화해 반도체 등 첨단산업 분야 기업 수요에 대응하는 실무형 인재를 길러내겠다는 구상이다.이와 함께 교육용 미니 팹(Mini FAB·소형 생산라인)을 갖춘 반도체 공동실습센터를 신설해 현장 중심 실습 교육도 강화하기로 했다.셋째, 이전 기업 가족과 지역 청년 정주 여건 개선을 위한 교육 기간 강화다.김 교육감은 "기업이 투자를 결정하고 인재가 지역에 정착할 때 가장 중요하게 살펴보는 것 중 하나가 바로 '내 아이를 믿고 보낼 수 있는 학교와 교육환경'이다"며 "이재명 정부 역시 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트를 추진하면서 교육여건 조성을 핵심 과제로 제시했다"고 설명했다.이를 위해 기업 이전 지역을 중심으로 교육특구 지정을 추진하고, 외국 우수 인력 유치를 위한 국제학교와 외국어 전용 마을 등 교육 인프라를 확충할 방침이다.또 이주 기업 직원 자녀에게 전·입학 기준을 완화하거나 특목고·영재학교 입학 특례 부여에 대해서도 검토하겠다고 밝혔다.아울러 프로젝트를 총괄할 컨트롤타워인 '전남광주미래전략산업인재원'을 신설해 정책을 속도감 있게 추진하겠다는 입장도 밝혔다.김 교육감은 "교육청이 추진하는 'AI·반도체 미래인재 양성 프로젝트'는 우리 지역에서 태어난 아이가 최고의 교육을 받고 지역의 우수한 일자리에 취업해 지역에 정착할 수 있도록 돕기 위한 것"이라며 "대학과 기업, 지자체와 시민들의 지원과 지를 통해 프로젝트를 성공적으로 완성해 나가겠다"고 말했다.