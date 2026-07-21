"투자하지 마라"…'ETF 아버지' 단일종목 레버리지 투자 경고

큰사진보기 ▲배재규 한국투자신탁운용 대표가 서울 영등포구 여의도 한국투자신탁운용 사무실에서 뉴시스와 인터뷰를 하고 있다. 2023.07.17. xconfind@newsis.com ⓒ 뉴시스 관련사진보기

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국내 첫 상장지수펀드(ETF)를 도입해 'ETF의 아버지'로 불리는 배재규 한국투자신탁운용 대표가 개인 투자자들을 향해 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 상품에 "투자하지 말라"는 소신 발언을 내놨다.배 대표는 지난 20일 자신의 페이스북에 '개별종목 레버리지 인버스 2배 상품 성과 분석'이라는 제목의 글을 올렸다. 그는 "개별종목 레버리지 ETF를 운용하는 운용사 대표로서 이런 말씀을 드려 죄송하다"며 고개를 숙였다. 이어 "결론은 개별종목 레버리지와 인버스 2배 ETF에는 투자하지 말라는 이야기"라며 "비난을 받을 수 있겠지만 지금이라도 투자를 멈추길 바란다"고 강조했다.실제 한투운용은 'ACE 삼성전자단일종목레버리지'와 'ACE SK하이닉스단일종목레버리지' ETF를 직접 출시해 운용하고 있다. 이를 감안하면 꽤 이례적인 소신 발언이 나온 셈이다. 다만 현재 글은 삭제된 상태다.배 대표가 강한 어조로 투자를 말리고 나선 이유는 단일종목 레버리지 상품이 가진 구조적 위험 때문이다. 배 대표는 "시간이 흘러 기초자산인 원주 가격이 제자리로 돌아오더라도 ETF 가격은 회복하지 못할 가능성이 크다"며 "특히 주가의 변동성이 지금처럼 크면 매일 손실이 누적되는 구조"라고 설명했다.주가가 반복적으로 오르내릴 때 투자 원금이 일종의 수수료처럼 깎여 나가는 '음의 복리 효과'를 경고한 것이다. 가령 기초자산의 주가가 오늘 10% 올랐다가 내일 10% 떨어진다고 가정해 보자. 일반 주식이라면 100원이 110원이 된 뒤 다음 날 99원이 돼 처음보다 1% 손실을 보는 데 그친다. 하지만 2배 레버리지 상품은 오늘 20%가 올라 120원이 된 뒤, 다음 날 20%가 하락하면 96원이 된다. 기초자산이 1% 빠질 때, 레버리지 상품은 4%가 깎이는 셈이다.실제 배 대표가 글과 함께 공개한 분석 자료에는 음의 복리 효과로 인해 손실이 눈덩이처럼 불어난 현황이 고스란히 드러나 있다. SK하이닉스 주가는 지난 5월 27일 224만 3000원에서 이달 16일 184만 2000원으로 17.9% 하락했다. 만약 주가 하락률의 단순 2배를 적용했다면 이론상 레버리지 ETF의 손실률은 35.8% 수준이어야 한다.하지만 같은 기간 실제 시장에서 거래된 단일종목 레버리지 상품의 손실률은 47.5%에 달했다. 주가 변동성이 극심해 이론보다 11.7%포인트나 더 큰 손실을 본 것이다.심지어 기초자산 주가가 하락하면 돈을 버는 '인버스 레버리지 상품'도 손실을 보긴 마찬가지였다. SK하이닉스 인버스 2배 ETF의 경우, 주가가 떨어졌으니 이론상으로는 35.8%의 이익을 내야 하는 데도 불구하고 오히려 31.1%의 손실을 기록했다. 주가가 한 방향으로 뻗지 않고 위아래로 요동친 까닭이다. 결과적으로 거래에 참여한 모든 투자자가 돈을 잃고만 셈이다.이러한 위험성을 진화하기 위해 정부가 강력한 규제 대책을 내놨지만 해당 ETF에 투자하는 시장의 열기는 식지 않고 있다. 금융당국이 지난 16일 매매의 진입 장벽을 높이는 보완책을 내놓았지만 바로 다음 거래일이었던 지난 20일 하루에만 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 16종 상품의 거래대금이 12조 3264억 원을 기록했다.규제가 발표된 16일 거래대금(12조 1674억 원)보다 오히려 1590억 원(약 1.3%)가량 늘어난 수치다.