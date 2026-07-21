소셜 미디어 중독에 빠진 아이들, 법이 나섰다

큰사진보기 ▲미시간 초등학교 미디어 수업 시간아동 청소년의 안전한 미디어 사용을 위해 학교 시간표에 미디어 수업을 편성했다. ⓒ 이순영 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그, 조선에듀에도 실립니다.

현대 사회가 본격적으로 디지털, AI(Artificial Intelligence, 인공지능) 시대에 돌입하면서 많은 청소년들이 미디어와 AI 챗봇(Chatbot, 채팅로봇) 대한 의존도가 높아지고 이것이 중독으로 이어지면서 피해 사례가 늘고 있다. 알고리즘에 기반한 콘텐츠를 추천과 푸시 알람 등의 무비판적 참여를 유도하는 설계 시스템은 미성년자 아이들에게 정서는 물론 정신적으로까지 부정적 영향을 끼치고 있다. 특히 소셜 미디어 플랫폼은 중독성 있는 피드를 계속 노출시키는 방식으로 시청 시간을 확보하기 위해 사용자가 앉은 자리에서 몇 시간이고 스크롤을 하게 만들어 문제가 점점 심각해지고 있다. 정신적으로 취약한 아이들에게 정신 건강을 악화시키고 사회성을 떨어뜨리며 더 나아가 심각한 경우 일부 이용자의 자살을 부추기는 결과를 낳기 때문이다.실제로 2026년 3월 미국 캘리포니아주 법원 배심원단은 어린 시절 소셜 미디어 중독으로 고통을 겪은 20대 사용자가 메타와 유튜브를 상대로 제기한 소송에서 승소해 600만 달러(약 90억 원)의 손해배상금을 받게 됐다. 또한 6월 플로리다주에서 15세 소년이 인스타그램, 유튜브, 스냅챗, 틱톡을 상대로 소송을 제기해 재판 직전에 합의로 마무리했다. 소셜 미디어 기업들을 상대로 한 소송은 플랫폼 중독으로 인한 수면 부족, 우울증, 불안 증세 등 정신적 피해 등을 이유로 제기되고 있다.이러한 상황에서 소셜 미디어와 AI 사용으로 인한 위험성으로부터 아동 청소년을 보호하기 위한 안전장치가 필요하다는 요구가 터져 나오고 있다. 호주는 세계 최초로 16세 미만 청소년의 소셜 미디어 계정 보유 및 생성을 전면 금지했다. 영국은 16세 미만 청소년의 소셜 미디어 사용 금지 및 제한 정책을 도입, 추진하고 있다.이에 미국 미시간 주는 2025년 소셜 미디어와 AI 사용 증가로 인한 위험으로부터 어린이들을 더욱 효과적으로 보호하기 위한 포괄적인 상원 법안인 아동 보호법(Kids Code Act), 아동 중독성 콘텐츠 착취 방지법(SAFE 법)과 어린이를 위한 윤리적 인공지능 개발 선도법(LEAD)을 발의했다.이들은 각각 미성년자의 디지털 플랫폼 이용시 데이터 개인정보 보호 및 안전 설정을 더욱 엄격하게 의무화하는 동시에 부모에게 자녀의 온라인 계정에 대한 더 많은 통제권을 부여하는 법, 부모의 동의가 없는 한 소셜 미디어 플랫폼이 미성년자에게 중독성 있는 개인 데이터 기반 피드를 제공하는 것을 금지하는 법, 그리고 아이들에게 유해하거나 노골적이거나 불법적인 활동을 조장할 수 있는 AI를 포함해 위험한 인공지능 챗봇이 어린이에게 접근하지 못하도록 하는 조항이 담겨 있다.아동 보호법의 발의자 대런 카밀레리 상원의원(트렌턴 민주당소속)은 "수년간 우리는 거대 기술 기업들이 사용자의 연령과 관계없이 오로지 이윤만을 추구하며 운영해 온 모습을 목격해왔다. 그들의 목표는 우리 아이들을 포함한 모든 사람들이 끝없는 스크롤링과 콘텐츠에 중독되도록 만드는 것이다. 거대 기술 기업이 이용자의 정신 건강을 위협하는 행위에 대해 필수적인 안전장치를 마련하지 않기에 우리가 나서서 그들에게 책임을 묻고자 한다."며 법안 발의의 취지를 밝혔다.이 법안은 2026년 4월 상원 본회의에서 통과되어 2026년 7월부터 시행됐다. 이는 개인정보 보호 및 안전 설정, 맞춤형 광고 금지 및 자녀 보호 기능을 포함하여 미성년자와 관련된 온라인 서비스 제공업체의 관행을 규제한다. 이에 서비스 제공업체는 미성년자에 대한 기본 개인정보 보호 설정을 최고 수준으로 설정하고 맞춤형 광고를 제한하며 연례 감사 보고서를 제출해야 한다. 만약 이를 위반 시 건당 최대 5만 달러의 민사 벌금이 부과된다. 주정부가 소셜 미디어 중독으로 피해를 입은 아동 청소년들을 위해 법적 조항을 만들고 기업들의 수익보다 이용자의 안전을 우선시한 것이다.60~70%의 미국 청소년이 AI 플랫폼을 사용하는 것으로 조사된 가운데 인공지능 챗봇과 아동의 안전 관계를 심각하게 고려하지 않을 수 없는 시대에 선진국들은 발 빠르게 대처해 나가고 있다. 일상생활에서 가족과 친구보다도 AI에 의존하게 되면 이들이 제시하는 그릇된 답변과 조언을 맹신해 폭력적이거나 자칫 성적으로 위험한 행동으로 연결시킬 수 있다. 이에 유해 콘텐츠와 소셜 미디어로 인해 생겨나는 부정적인 결과의 가장 큰 피해자는 아이들이다. 이들은 전례 없는 수준의 정신건강 측면의 심각한 위험에 놓여 있다.이러한 상황 속에서 안전한 온라인 공간을 위한 정부 차원의 법적 조치는 더 이상 미뤄져서는 안 된다. 소셜 미디어 중독이라는 유해 환경에 놓여 있는 아동 청소년의 안전을 돌보는 일에 대해 부모에게 책임을 전가하는 것에 대해 고민을 해 볼 필요가 있다. 국가의 핵심 역할 중 하나는 국민을 보호하는 것이다. 정부 차원의 소셜 미디어로부터 아동 청소년을 보호하고 인간 존엄성에 대한 강력한 지지를 추구하는 방향의 입법 움직임이 필요할 때이다. 이는 소셜 미디어 기업들에게도 '부모 통제 기능 구축', '연령에 적합한 서비스' 등 이용자 안전을 위한 개선책을 마련하는 데 영향을 미칠 것으로 예상된다.